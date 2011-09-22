Transcend, Tayvan Ulusal Buluş ve Kreasyon Ödülünü bir kez daha kazandı

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde endüstrinin lider isimlerinden biri olan Transcend, teknoloji yatırımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 2TB depolama kapasitesi sunan USB belleği ile adından söz ettiren şirket, Tayvan Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından düzenlenen 2011 Ulusal Buluş ve Kreasyon Ödülü (NICA) yarışmasında "Gümüş Madalya" ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ar-ge çalışmalarına büyük önem veren ve bu alandaki yatırımlarını düzenli olarak arttırdığını belirten Transcend, Gümüş Madalya ödülünü veri erişim devresi ve bilgi saklayan bellek cihazları içindeki erişim yöntemiyle ilgili patenti sayesinde elde ederken, bu patent şirketin güncel ürün gamındaki kurumsal ve bireysel SSD çözümlerinde kullanılıyor.

Transcend'e ödül kazandıran patentin kapsadığı yöntemde ana kontrolcü gelen verileri birçok alt-veri bileşenlerine ayırır ve çoklu hafıza bloklarının herbirini saklayarak etkili biçimde ortalama yazma hızını arttırırken diğer taraftan alt denetleyiciler hafıza bloklarının çoğunluğunda alt-verilerin bir yedeğini saklar, alt-verilerin kayıp veya zarar görmesi bu şekilde engellenir böylece depolama ünitesinin güvenilirliği arttırılmakta.

Transcend'in bu buluşu, Tayvan'ın dışında Çin ve Amerika'da da önemli patent sertifikaları almayı başardı.