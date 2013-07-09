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Transcend, USB 3.0 uyumlu JetFlash 780 flash belleğini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Transcend, USB 3.0 uyumlu JetFlash 780 flash belleğini duyurdu

Dünyanın lider depolama çözümleri firması Transcend, kategorisinde veri transfer hızı bakımından iddialı olacak yeni JetFlash 780 flash belleğini duyurdu.

JetFlash 780 modeli USB 3.0 uyumu ile farklı bellek boyutlarında farklı okuma/yazma hızları sunuyor. Örneğin 32GB'lık modelde okuma hızı 250MB/s, yazma hızı 75MB/s iken, 64GB'lık modelde okuma hızı 210MB/s, yazma hızı da 140MB/s şeklinde gerçekleşiyor. Bu veriler referans alındığında JF780'nin standart bir USB belleğe göre 2 kat daha hızlı okuma ve 3 kat daha hızlı yazma performansına sahip olduğu söylenebilir. 

JetFlash 780 modeli ayrıca 256 bit AES standartında şifreleme yapabiliyor. Model üzerinde Transcend Elite veri yönetimi yazılımı ve RecoverX veri kurtarmaya yazılımları tüketiciye sunuluyor. Bellek 12gr ağırlığa ve 70mm.x21mm.x8.1mm ölçülerine sahip.

Kısa süre içerisinde raflarda yerini alması beklenen ürünün 32GB kapasiteli versiyonu 50$ iken, 64GB versiyonu ise 90$ olacak.


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Pi 5 yıl
16 gb usb 3.0 versiyonunu almistim. Guzel calisti ancak bi zaman sonra bozultu. Garantisini bulamadigim icin aynindan birtane daha aldim. Ancak usb 2.0 performansi rezaletti. Bi onceki gayet iyiydi ancak bu cok kotu cikti. Sanirim hepsi ayni kalitede degil. Birda transcend mi alirlar babayi ;)
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Zerdova 5 yıl
Alınabilir. .!
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OverClocK1ng 5 yıl
64 GB olanın hızlarını beğendim. Marka açısından zaten Transcend Dünyanın En İyi Markalarından birisi. Adamlar yaptığı buluşlarla 9 yıldır Technology Of Excellence Taiwan ödülünü kimseye kaptırmıyor.
O yüzden gelirse alabilirim...
Transcend için:

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Divinity 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

64 GB olanın hızlarını beğendim. Marka açısından zaten Transcend Dünyanın En İyi Markalarından birisi. Adamlar yaptığı buluşlarla 9 yıldır Technology Of Excellence Taiwan ödülünü kimseye kaptırmıyor.

O yüzden gelirse alabilirim...

Transcend için:



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