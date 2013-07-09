Transcend, USB 3.0 uyumlu JetFlash 780 flash belleğini duyurdu





Dünyanın lider depolama çözümleri firması Transcend, kategorisinde veri transfer hızı bakımından iddialı olacak yeni JetFlash 780 flash belleğini duyurdu.





JetFlash 780 modeli USB 3.0 uyumu ile farklı bellek boyutlarında farklı okuma/yazma hızları sunuyor. Örneğin 32GB'lık modelde okuma hızı 250MB/s, yazma hızı 75MB/s iken, 64GB'lık modelde okuma hızı 210MB/s, yazma hızı da 140MB/s şeklinde gerçekleşiyor. Bu veriler referans alındığında JF780'nin standart bir USB belleğe göre 2 kat daha hızlı okuma ve 3 kat daha hızlı yazma performansına sahip olduğu söylenebilir.





JetFlash 780 modeli ayrıca 256 bit AES standartında şifreleme yapabiliyor. Model üzerinde Transcend Elite veri yönetimi yazılımı ve RecoverX veri kurtarmaya yazılımları tüketiciye sunuluyor. Bellek 12gr ağırlığa ve 70mm.x21mm.x8.1mm ölçülerine sahip.





Kısa süre içerisinde raflarda yerini alması beklenen ürünün 32GB kapasiteli versiyonu 50$ iken, 64GB versiyonu ise 90$ olacak.



