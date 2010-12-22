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Transcend kompakt boyutlu yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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8
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üreticisi Transcend, kompakt boyutlu yeni SSD sürücülerini duyurdu. Daha çok endüstriyel kullanım alanları düşünülerek hazırlanan düşük profilli mSATA ve yarı-ince SATA formundaki SSD'lerin ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarla birlikte netbook'lar, tablet bilgisayarlar ve mobil internet cihazlarında kullanılması bekleniyor.

Transcend'in 29.85 x 50.8 x 3.5 mm boyutlarıundaki mSATA SSD modelleri 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, 54 x 39 x 4mm boyutlarındaki yarı-ince SSD modellerinde 4GB ile 64GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunuluyor. Tamamı SATA-II destekli olan sürücülerin iki yıllık garanti ile yakında satışa sunulmaları bekleniyor.


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rog maximus 8 yıl
bunlaradn 64 lük alıp sistem kuracaksın süper olur masa üstünde bile kullanımı güzel olur :) birde okuma ve yazma hızları hakkında da bilgi olsaymış iyi olurmuş
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CrySystem 8 yıl


netbooklar için mükemmel çözüm
bobcat ve bu
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sabe 8 yıl
Firma biraz geç kalmış duyurmakta ya da haber.
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OverClocK1ng 8 yıl
Şu mSata hoşuma gitti. Benim wireless kartı çıkartıp ondan taksam bir tane içindeki 250Gb HDD de duru artı SSD olmuş olur. :))
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sentanoo 8 yıl
Hocam pci-x için zaten hdd mevcut hemde 500mb üzeri okuma 480 civarındada yazma vardı diye hatırlıyorum..
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Batuist 8 yıl
fiyatlarıda iyi olursa netbookların gözdesi olabilir.. artı o resimdeki mSATAyı yan çevirdin mi yandaki kadar birşey ediyor zaten!!
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sentanoo 8 yıl
laptop gibi ufak aletlerde işe yarar gibi..
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::Ashes:: 8 yıl
Ben aslında şöyle 24gb 16gblık Ramdisk çıkarmalarını istiyorum bant genişliğini anca Pcı e 3.0 karşılar ama öle bir süper hızlı disk almayı çok istiyorum..

içine 1 işletim sistemi 1 de oyunlarımı kurarım bide normal 64gb ssd alırım programlar için..

depolama içinde geleneksel disk alırım :)

Çok güzel olur diye düşünüyorum program açılış süreleri vs çok önemlidir benim için..
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