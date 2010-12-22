Transcend kompakt boyutlu yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi Transcend, kompakt boyutlu yeni SSD sürücülerini duyurdu. Daha çok endüstriyel kullanım alanları düşünülerek hazırlanan düşük profilli mSATA ve yarı-ince SATA formundaki SSD'lerin ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarla birlikte netbook'lar, tablet bilgisayarlar ve mobil internet cihazlarında kullanılması bekleniyor.

Transcend'in 29.85 x 50.8 x 3.5 mm boyutlarıundaki mSATA SSD modelleri 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, 54 x 39 x 4mm boyutlarındaki yarı-ince SSD modellerinde 4GB ile 64GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunuluyor. Tamamı SATA-II destekli olan sürücülerin iki yıllık garanti ile yakında satışa sunulmaları bekleniyor.