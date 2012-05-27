Transcend'den Class 10 derecelendirmeli iki yeni SDHC bellek kartı

Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Transcend, ürün gamına iki yeni SDHC hafıza kartı ekledi. Ağırlıklı olarak endüstriyel kullanım alanları için geliştirilen 16GB kapasiteli hafıza kartları Class 10 performans derecelendirmesine sahip. Ultimate serisi altında sunulan SDHC150 modelinde yüksek performans ve dayanım sunan SLC tipi NAND Flash bellek yongasını kullanıldığı kartların zorlu çalışma ortamları için optimize edildi.

Farklı ihtiyaçlar için 4GB ve 8GB'lık alternatif versiyonları da bulunan hafıza kartları -40 derece ile +85 derece sıcaklık değerlerinde performanstan taviz vermeden görev yapbiliyorlar. 10MB/saniye veri transfer hızı sunan kartlar, ECC yani hata kodu doğrulama özelliği de sunuyorlar. Barkod okuyucular, POS terminalleri, araç içi reklam ve eğlence sistemleri, sağlık alanında kullanılan bilgisayarlar, set üstü kutular, güvenlik sistemleri ve taşınabilir navigasyon sistemleri gibi endüstriyel uygulamaları hedef alıyor. Yakında satışa sunulacak hafıza kartlarının satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.