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Transcend'den Premium serisi yeni 800x CompactFlash hafıza kartları

5 yıl
8,5b
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Transcend'den Premium serisi yeni 800x CompactFlash hafıza kartları
Veri depolama sektörünün öne çıkan isimlerinden Transcend, 64GB, 128GB ve 256GB'lık Premium serisi yeni 800x CompactFlash hafıza kartları duyurdu.
Üst seviye performans isteyen profesyonel kullanıcılar için hazırlanan Premium serisi yeni 800x CompactFlash hafıza kartları, 64GB, 128GB ve 256GB depolama miktarları ile geliyorlar. Saniyede 120MB'a varan okuma ve saniyede 60MB'a varan yazma hızları ile dikkat çeken hafıza kartları, VPG-20 video performans garantisiyle de kare atlama sorunları olmayan sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Transcend'in 800x CompactFlash hafıza kartlarından 64GB'lık versiyon 180$, 128GB'lık versiyon 350$ ve 256GB'lık versiyon ise 700$ fiyat etiketleriyle satışa çıkmış durumda.

http://news.softpedia.com/news/Transcend-Intros-Premiums-Series-800x-CompactFlash-Cards-of-up-to-256-GB-412370.shtml Yorum Yaz
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the_hornet 5 yıl en beğenilen
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sarikanarya567 5 yıl
Herşey güzel de, o ne çirkin bir kart sticker ı dır,256 gb kart yap,oyuncak gibi dursun...
1 Yanıt Yanıtla
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Bradley Cooper 5 yıl sarikanarya567
sarikanarya567

Herşey güzel de, o ne çirkin bir kart sticker ı dır,256 gb kart yap,oyuncak gibi dursun...

hocam bunu telefon gibi elinde taşımayacaksın. takacaksın makinada duracak. sticker a niye bu kadar takıldınız?
1 Yanıt Yanıtla
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the_hornet 5 yıl en beğenilen
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