Transcend'den Premium serisi yeni 800x CompactFlash hafıza kartları

Veri depolama sektörünün öne çıkan isimlerinden Transcend, 64GB, 128GB ve 256GB'lık Premium serisi yeni 800x CompactFlash hafıza kartları duyurdu.

Üst seviye performans isteyen profesyonel kullanıcılar için hazırlanan Premium serisi yeni 800x CompactFlash hafıza kartları, 64GB, 128GB ve 256GB depolama miktarları ile geliyorlar. Saniyede 120MB'a varan okuma ve saniyede 60MB'a varan yazma hızları ile dikkat çeken hafıza kartları, VPG-20 video performans garantisiyle de kare atlama sorunları olmayan sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Transcend'in 800x CompactFlash hafıza kartlarından 64GB'lık versiyon 180$, 128GB'lık versiyon 350$ ve 256GB'lık versiyon ise 700$ fiyat etiketleriyle satışa çıkmış durumda.

http://news.softpedia.com/news/Transcend-Intros-Premiums-Series-800x-CompactFlash-Cards-of-up-to-256-GB-412370.shtml