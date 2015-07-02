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Transcend'den StoreJet 35T3 harici disk sürücüsü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Transcend'den StoreJet 35T3 harici disk sürücüsü

Son dönemde SSD sektöründeki gelişmeler konuşuluyor olsa da HDD sektöründe bileşen ve aksesuar üreticileri emin adımlarla yoluna devam ediyor. Transcend'in StoreJet 35T3 harici disk sürücüsü bunun son örneği.

3.5 inç olarak tasarlanan StoreJet 35T3 harici disk sürücüsü 172.4mm x 152.4mm × 44.8mm ölçülerine sahip ve 1040gr ağırlığında. Fansız yapısı ile düşük seviyede gürültü çıkaran ürün 3TB, 4TB ve 8TB kapasiteli versiyonları ile geliyor. 

SuperSpeed USB 3.0 arabirimi ile 200MB7s veri transfer hızlarına ulaşabilen ürün LED aydınlatma ile çevrilmiş One Touch adındaki butonu sayesinde çok hızlı bir şekilde veri yedekleme yapabiliyor. Veri güvenliği ise 256-bit AES şifrelemesi ile sağlanıyor. Cihazda güvenli şekilde çıkarılmış USB bellekleri yeniden sisteme dahil edecek Quick Reconnect adında buton daha bulunuyor. 

Transcend StoreJet 35T3 harici disk sürücüsü 3TB kapasiteli versiyon 159$, 4TB kapasiteli versiyon 209$, 8TB kapasiteli versiyon 409$ olarak satışa sunulmuş durumda. Model 3 yıl garanti ile geliyor.  

http://hexus.net/tech/news/storage/84377-transcend-storejet-35t3-offers-8tb-usb-30-storage/ Yorum Yaz
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Bernanke 4 yıl
dolar 1.75 ken hiç umursanmıyordu, ama artık 100 dolar dedigin 270 tl zor valla
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