Transcend'den darbelere dayanıklı 750GB kapasiteli StoreJet sabit disk serisi

Depolama çözümleriyle tanınan Transcend, 2.5 inç forumunda hazırladığı StoreJet serisi harici sabit disklerine yeni modeller ekledi.Transcend tarafından duyurulan StoreJet 25D2, StoreJet 25M2, StoreJet 25D3 ve StoreJet 25M3 adı verilen bütün modeller 750 GB kapasiteye sahip olacak.
Transcend StoreJet 25D2
Transcend'in ultra taşınabilir formda hazırladığı StoreJet 25D2'de parlak ve tasarımı dikkat çeken kasaya yer verilmiş. Kasanın iç kısmında sabit diski darbelerden koruyan şok emici sistem yer alıyor.
Transcend StoreJet 25M2
StoreJet 25M2 modelinde 3 kademeli koruma sistemine yer verilmiş. 750 GB kapasiteli harici sabit diski, kasanın dış kısmında titreşimi emen silikon koruma, güçlendirilmiş kasa yapısı ve kasanın iç kısmında sarsılmayı engelleyen koruma sistemi koruyor.
StoreJet 25D3 ve StoreJet 25M3
Transcend Storejet serisine 25D3 ve 25M3 modelleriyle birlikte USB 3.0 arabirimini dahil etti. Darbe dayanıklık yapılarının yanında 90MB/s'ye varan veri aktarım hızlarıyla dikkat çeken 750 GB'lik harici sabit diskler, güvenilirliğin yanında kullanıcılara performans vaadediyor.
Transcend'in StoreJet serisine dahil ettiği 750GB kapasiteli modellerin sahip olacağı fiyat etiketi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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