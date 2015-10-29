Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend'den kurumlara yönelik performans odaklı SSD570

Transcend, maliyetlerin pek de sorun olmadığı kurumsal pazara yönelik SLC NAND bellek modüllerini temel alan SSD570 adındaki yeni SSD modelini tanıttı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
2
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Transcend'den kurumlara yönelik performans odaklı SSD570

Son kullanıcıya olduğu kadar kurumlara da SSD ürünleri geliştiren Transcend, konsept gereği maliyetleri yüksek tutabiliyor ve bu sayede daha dayanıklı ve daha kaliteli ürünler ortaya çıkıyor. Transcend SSD570 adındaki yeni SSD çözümü de buna son örnek. 

Transcend yeni ürününde SLC NAND bellek kullanıyor. Tek seviyeli hücre anlamına gelen SLC NAND belleklerde hücre başına 1 bit düşerken yoğunluk azalıyor ve hem hız artıyor hem de enerji tüketimi azalıyor. SLC NAND belleklerde hücre başına yazma-silme döngüsü 100 000'e kadar çıkıyor ancak tüketici tarafındaki MLC veya TLC NAND belleklere göre 3 kat daha fazla maliyet söz konusu.

2.5 inç formundaki Transcend SSD570 modeli SATA III 6Gb/s arayüzünü kullanırken, Transcend TS6500 kontrolcüsü ile 128GB kapasiteli versiyon yazma hızlarında 450MB/s, okuma hızlarında 510MB/s değerlerine ulaşabiliyor. Güç kesintisi anında yongalara daha fazla veri yazabilen IPS teknolojisi, düşük enerji kullanımını sağlayan S.M.A.R.T. özelliği ve bekleme konumunda en az enerji tüketimini sağlayan Device Sleep özelliği sürücünün dayanıklılığını artırıyor. 

Transcend SSD570 modeli 64GB ve 128GB kapasitelerde üç yıllık garanti ile gelecek. SATA II 3Gb/s kullanan aynı yapıdaki Transcend SSD520 serisinde ise 8GB/16GB/32GB/128GB seçenekleri yer alıyor. Modellerin fiyatları henüz belli olmadı.  

http://www.guru3d.com/news-story/transcend-ssd570-ssd-has-slc-nand-flash.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
turquanz 4 yıl
saka gibi,
yeni samsung 512GB aldim 325$ a. haberde 16/32gb tan bahsediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
şu ssd lerin fiyatları inderecek bir teknolojiyi hala bulamadılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Microsoft Surface Book ön inceleme videosu "İşte merak edilen tüm detaylar" 4 yıl Dijital Perde: 30 Ekim'de vizyona girecek filmler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim