Transcend'den kurumlara yönelik performans odaklı SSD570

Son kullanıcıya olduğu kadar kurumlara da SSD ürünleri geliştiren Transcend, konsept gereği maliyetleri yüksek tutabiliyor ve bu sayede daha dayanıklı ve daha kaliteli ürünler ortaya çıkıyor. Transcend SSD570 adındaki yeni SSD çözümü de buna son örnek.





Transcend yeni ürününde SLC NAND bellek kullanıyor. Tek seviyeli hücre anlamına gelen SLC NAND belleklerde hücre başına 1 bit düşerken yoğunluk azalıyor ve hem hız artıyor hem de enerji tüketimi azalıyor. SLC NAND belleklerde hücre başına yazma-silme döngüsü 100 000'e kadar çıkıyor ancak tüketici tarafındaki MLC veya TLC NAND belleklere göre 3 kat daha fazla maliyet söz konusu.





2.5 inç formundaki Transcend SSD570 modeli SATA III 6Gb/s arayüzünü kullanırken, Transcend TS6500 kontrolcüsü ile 128GB kapasiteli versiyon yazma hızlarında 450MB/s, okuma hızlarında 510MB/s değerlerine ulaşabiliyor. Güç kesintisi anında yongalara daha fazla veri yazabilen IPS teknolojisi, düşük enerji kullanımını sağlayan S.M.A.R.T. özelliği ve bekleme konumunda en az enerji tüketimini sağlayan Device Sleep özelliği sürücünün dayanıklılığını artırıyor.





Transcend SSD570 modeli 64GB ve 128GB kapasitelerde üç yıllık garanti ile gelecek. SATA II 3Gb/s kullanan aynı yapıdaki Transcend SSD520 serisinde ise 8GB/16GB/32GB/128GB seçenekleri yer alıyor. Modellerin fiyatları henüz belli olmadı.

http://www.guru3d.com/news-story/transcend-ssd570-ssd-has-slc-nand-flash.html