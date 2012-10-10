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Transcend'den sunucu ve iş istasyonlarına yönelik iki yeni DDR3 bellek modülü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama ve multimedya ürünleriyle yakından tanıdığımız Transcend, sunucu ve iş istasyonlarına yönelik olarak hazırladığı iki yeni DDR3 bellek modülünü ürün gamına eklediğini duyurdu.

Kurumsal pazarların hedeflendiği iki yeni modül; 32GB boyutunda DDR3 1333Mhz kayıtlı DIMM (RDIMM) bellek ve Çok Düşük Profil (VLP) yapısındaki 16GB boyutunda DDR3 1600Mhz RDIMM bellek.  

Bu modüller yüksek frekans yoğunluklu işlemler sırasında sistemin ısı yönünden daha iyi kontrol edilmesi ve dengeli sinyal entegrasyonunun sağlanması için ısı alıcılarına sahip. Böylece sistem yöneticileri için daha iyi, daha kaliteli ve daha güvenilir hafıza artırma imkanı doğmuş oluyor. 

Ayrıca modüller üzerinde yüksek kaliteli alüminyum ısı yayıcılar bulunuyor. Bunlar ısıyı en iyi şekilde dağıtıyor ve dengeyi sağlıyor.

32GB boyutunda DDR3 1333Mhz RDIMM bellekler ile  IBM x3850/3950 X5 ve Blade Server HX5 gibi tek modül 32GB RDIMM destekli sunucular üzerinde hafıza kapasitesi toplamda 2TB'a kadar artırılabiliyor. Belleklerin çalışma gerilimi endüstri standardı olan 1.5V ve 9-9-9-24 zamanlama değerine sahip. 8GB'lık DRAM yongaları ile yapılandırılan modüller ise JEDEC standartları ile tam uyumlu.

1.87cm yüksekliğe sahip (VLP) yapısındaki 16GB boyutunda DDR3 1600Mhz RDIMM bellekler ise 1U yüksekliğindeki rack sistemler, blade server veya benzer yapıda yer darlığı olan sunucular için tasarlandı. Ayrıca 2 adet 8GB modülün tek 16GB ile değiştirilmesi ile yarı yarıya enerji tasarrufu da elde edilebiliyor. Bu bellekler 1.5V çalışma gerilimine ve 11-11-11-28 değerinde düşük gecikme değerlerine sahip.

Sınırlı ömürboyu garanti sunan bellekler kısa süre sonra piyasada olacak. Ancak fiyat bilgisi henüz belli değil.

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