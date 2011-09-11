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"Trash Tycoon" çevre duyarlılığını sosyal oyunlara getiriyor

7 yıl
3,6b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook üzerindeki sosyal oyun platformu her geçen gün daha da devleşerek genelde kazanç amaçlı ilerlerken bazı firmalar ise bu fırsatı çevre bilinci aşılamak için değerlendirmeye çalışıyor.

ABD Manhattan'da 2010 yılında sosyal oyun platformunu hedef alarak faaliyetlerine başlayan Guerillapps girişimi çevre duyarlılığını artırmak adına ilk yapımı olan Trash Tycoon'u kullanıcıların beğenisine sundu. Oyun çevre sorunlarını anlatmak ve mücadele azmi kazandırmak amacını güdüyor.

Trash Tycoon'un temel aldığı konsept çöpleri yeni ürünlere dönüştüren çevresel dönüşüm hareketi. Trash Tycoon'da oyuncular bir çevresel dönüşüm girişimcisi rolü üstleniyor. Çöpleri toplayarak yeniden kullanılmasını sağlayan oyuncular plastik torba veya inşaat atıkları gibi kullanılmayan malzemeleri de daha çevresel bir yolla kullanma şeklini bulmaya çalışıyor.

Dönüşüm görevleri tamamlandıkça puan ve para toplanırken en üst seviyede "Dönüşüm Kralı" ünvanı kazanılıyor. 

Oyunun yapımcıları sosyal oyunların gerçek hayattaki davranışları etkilediğine inanıyor. Guerillapps CEO'su Raviv Turner'a göre çevreyi kurtarmak için görevler yapan ve puan toplayan kullanıcılar gerçek hayatta daha iyisi için mücadele edebilir.

Trash Tycoon oyununda sanal eşya alışverişinin yüzde onu iklim değişikliği ile mücadele eden bir sosyal toplum kuruluşu CarbonFund.org'a gönderiliyor. 

Oyunun denemek isteyenler Facebook üzerinden oynamaya başlayabilir.

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devrimdoga 7 yıl
Alakası yok,insanları olumsuz yönde etkileyecek oyunlar yerine böyle çevre duyarlılığı kazandıran oyunlar her zaman iyidir.
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ColDasHeLL 7 yıl
trash bi oyun
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