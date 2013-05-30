Treo teknolojiye daha fazla yatırım yapılmasını tavsiye ediyor





Depolama çözümleri konusunda ülkemizde önde gelen firmalar arasında yer alan Treo Bilgi Teknolojileri, KOBİ'lere teknoloji yatırımı konusunda tavsiyelerde bulundu.





Ülkemizdeki firmaların çalışan seçimi ve dekorasyon konusunda harcama yapmaktan gurur duyduğunu belirten Treo, söz teknolojiye gelince bu firmaların sessiz kaldığını ve özellikle KOBİ'lerin teknolojiye olan yatırımı gereksiz gördüklerini dile getirdi.





Treo'ya göre teknoloji konusunda yanlış yatırım şirketlere büyük zararlar verebilir. Şirket için çok değerli bilgiler depolama çözümü kullanılmazsa bir anda yok olabilir.





Treo Bilgi Teknolojileri iş dünyasına en uygun depolama çözümleri arasında yer alan HP StoreServ 3PAR teknolojisini müşterilerine sunuyor. HP StoreServ 3PAR teknolojisi, kaynak kullanımında 1.sınıf ürünlerle aynı özelliklere sahipken fiyat olarak ekonomik bir çözüm.





HP StoreServ 3PAR çözümleri, HDD, SSD kombinasyonlarını desteklediği gibi sadece SSD yapılandırmasına da imkan tanıyor. Çözüm saniyede 320 binden fazla girdi/çıktı işlemi yapabiliyor, benzeri fiyatlı ürünlere kıyasla 2.4 kat daha yüksek hız avantajı sunuyor.





Treo Bilgi İşlemleri Genel Müdürü Evren Ballı, 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirdikleri HP StoreServ 3PAR workshop ile katılımcılara 3Par'ın özelliklerini ince ayrıntıları ile anlattıklarını, ürünün tüm özelliklerini ve farklı veri depolama cihazları arasındaki farklılıkları yapılan testler ile gösterdiklerini, özel olarak hazırlanmış olduğu senaryolar ile Workshop boyunca uygulamalı olarak çözümlerini tanıttıklarını belirtti.