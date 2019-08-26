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Trump'ın Çin'i terk edin açıklaması, ABD'li teknoloji devlerinin hisselerini düşüşe geçirdi

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşı dev teknoloji şirketlerini etkilemeye devam ediyor. Başkan Trump'ın konu ile ilgili attığı tweet'ler bu şirketlerin hisselerinde düşüşe neden oldu.
2 sa.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşı sona ermekten çok uzak ve Başkan Donald Trump tarafından Cuma günü yayınlanan bir dizi tweet, birkaç Amerikan teknoloji devinin hisselerinin büyük oranda düşmesine neden oldu.

Trump yönetimi geri adım atmıyor

Trump yaptığı açıklamalarda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin Çin'de yer alan üretim tesislerini yerelleştirmeleri ve bu ülkeye alternatif bulmaları konusunda uyarı yaptı. Trump attığı tweet'lerde bu şirketlerin fikri mülkiyet haklarının çalındığını ve bundan kaçınmak için üretimlerinin ABD'ye taşınmasını istediğini belirterek şu cümleleri kullandı:
"Ülkemiz uzun yıllar boyunca Çin'e trilyonlarca dolar kaybetti. Fikri Mülkiyetimizi yılda 100 milyarlaca dolarlık bir oranda çaldılar ve devam etmek istiyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğim! Çin'e ihtiyacımız yok ve açıkçası onlarsız çok daha iyi oluruz."
Konuyla ilgili atılan bu tweet'ler Cuma günü bazı Amerikan teknoloji şirketlerinin hisselerinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu. CNBC'ye göre Apple hisseleri yüzde 4.6 düşerken, Qualcomm ve Nvidia sırasıyla yüzde 4.7 ve yüzde 5.2'lik düşüş yaşadılar. Yaşanan bu krizden birinci derecede etkilenen şirketlerin başında gelen Apple ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.


https://www.cnbc.com/2019/08/23/apple-and-chip-stocks-slide-after-trumps-latest-china-comments.html Yorum Yaz
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GR33K 2 sa. en beğenilen
Filler tepişirken olan çimenlere olurmuş
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Goril1 1 sa.
Allah bilir ama Amerika'nın batışı Trump elinden olacak.
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RevengeRain 1 sa.
Kısa süreli bir düşüş. Trump, Çin'i TERBİYE ediyor. Düşmanını kendinden de fedakarlık göstermeden alt edemezsin.
Ayrıca Trump, 2020'de daha büyük farkla seçilecek. ABD'de vergileri azalttı, alım gücünü arttırdı. Demokratlar gibi boş boş LGBT, feminizm söylemleri yapıp oturmadı.
Joe Biden'i de, Çin'i de tokatlayacak.

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Kısa süreli bir düşüş. Trump, Çin'i TERBİYE ediyor. Düşmanını kendinden de fedakarlık göstermeden alt edemezsin. Ayrıca Trump, 2020'de daha büyük farkla se...
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insanikamil 2 dk.
amerikan halkı da böyle esip gürlemeleri seviyor. Trump daha uzun süre kalacaktır
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emir_sezer 30 dk.
her kriz bir fırsattır
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NOX97 20 dk. emir_sezer
Yıllardır fırsatlar ülkesinde yaşıyormuşum da haberim yokmuş.
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OverClocK1ng 35 dk.
Bu adam harbiden salak. Hadi Çin dedi ki: Ben nadide elementleri Amerika'ya vermiyorum veya veriyorum ama halkım aç kalmasın diye fiyatı %500 arttırdım dedi.
Ondan sonra oturup kara kara düşünsün bakalım...
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RevengeRain 1 sa.
İleride Çin'i paspas yapacak 4'lü.

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Güney Mestan 1 sa.
Sondönemde yerli ve yabancı, ekonomi biliyorum sanan ve ekonomiyi mahveden politikacılar tanidik. Distopik düşüncelerle hareket eden bu insansı parazitler, sistemli bir kurgunun önemli aktörleridir.
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WB 1 sa.
Ekonomik gucun artik doguya kaydigi gizlenemez bir gercek, bosuna bu cirpinmalar..
Ancak bunun ulkemiz acisindan cok ciddi sikintilari olacagi da asikar..
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RevengeRain 1 sa.
Kısa süreli bir düşüş. Trump, Çin'i TERBİYE ediyor. Düşmanını kendinden de fedakarlık göstermeden alt edemezsin.
Ayrıca Trump, 2020'de daha büyük farkla seçilecek. ABD'de vergileri azalttı, alım gücünü arttırdı. Demokratlar gibi boş boş LGBT, feminizm söylemleri yapıp oturmadı.
Joe Biden'i de, Çin'i de tokatlayacak.

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Oguz_Cole 1 sa. RevengeRain
Aynen canım tayyip te aynısını yapıyor zaten tüm dünyayı TERBİYE ediyor hatta tayyip fedakarlık bile göstermedi egonomi çohhhh eyi. Ne gerek var insan hakları falan boş işler ezip geçeceğen canem
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oray 1 sa.
2020'e tekrar seçileceğini pek zannetmiyorum.
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Goril1 1 sa.
Allah bilir ama Amerika'nın batışı Trump elinden olacak.
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GR33K 2 sa. en beğenilen
Filler tepişirken olan çimenlere olurmuş
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