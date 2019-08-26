Trump'ın Çin'i terk edin açıklaması, ABD'li teknoloji devlerinin hisselerini düşüşe geçirdi

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşı sona ermekten çok uzak ve Başkan Donald Trump tarafından Cuma günü yayınlanan bir dizi tweet, birkaç Amerikan teknoloji devinin hisselerinin büyük oranda düşmesine neden oldu.

Trump yönetimi geri adım atmıyor

Trump yaptığı açıklamalarda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin Çin'de yer alan üretim tesislerini yerelleştirmeleri ve bu ülkeye alternatif bulmaları konusunda uyarı yaptı. Trump attığı tweet'lerde bu şirketlerin fikri mülkiyet haklarının çalındığını ve bundan kaçınmak için üretimlerinin ABD'ye taşınmasını istediğini belirterek şu cümleleri kullandı:

"Ülkemiz uzun yıllar boyunca Çin'e trilyonlarca dolar kaybetti. Fikri Mülkiyetimizi yılda 100 milyarlaca dolarlık bir oranda çaldılar ve devam etmek istiyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğim! Çin'e ihtiyacımız yok ve açıkçası onlarsız çok daha iyi oluruz."

https://www.cnbc.com/2019/08/23/apple-and-chip-stocks-slide-after-trumps-latest-china-comments.html

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Konuyla ilgili atılan bu tweet'ler Cuma günü bazı Amerikan teknoloji şirketlerinin hisselerinin önemli ölçüdeneden oldu.'ye görehisseleri yüzde 4.6 düşerken,vesırasıyla yüzde 4.7 ve yüzde 5.2'lik düşüş yaşadılar. Yaşanan bu krizden birinci derecede etkilenen şirketlerin başında gelenise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.