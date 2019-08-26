Chrome web sitesi bildirimlerini daha az rahatsızlık verecek hale getiriyor

İnternet kullanıcılarının son zamanlarda en sinir oldukları şey, hemen hemen tüm web sitelerinin bildirim isteği göndermeleri diyebiliriz. Bu istekleri istemeyen kullanıcıların tümüne engel koyma şansı yok ancak Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısı, bildirimleri daha az sinir bozacak şekle sokmaya hazırlanıyor.

Kullanıcı alışkanlıkları izlenecek

XDA geliştiriciler forumunda yayınlanan bir rapora göre Google hem Android platformunda, hem de masaüstünde Chrome tarayıcısına bazı yenilikler getirecek. Örneğin tarayıcının Android versiyonunda ekrana gelen web sitesi bildirimleri büyük pencereler şeklinde değil, sadece metnin yer aldığı küçük bir kutucuk olarak görüntülenecek.

https://www.xda-developers.com/google-chrome-annoying-notification-prompts/

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Chrome'un masaüstü versiyonunda ise Google'ın bu web sitesi bildirimleriniyönelik çalışmaları mevcut. Artık bildirimlere tek tek izin verebileceğiniz gibi, izin listenizin dışında kalan tüm siteler size bildirim. Ayrıca tarayıcı kullanıcı alışkanlıklarını da izleyecek ve bildirimleri birkaç kez engellemeniz durumunda tümünüengellenecek. Bu yeni özelliklerin tüm kullanıcılarasunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.