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Chrome web sitesi bildirimlerini daha az rahatsızlık verecek hale getiriyor

Web sitelerinden gelen bildirim istekleri son zamanlarda internet kullanıcılarının canını sıkan nedenlerden biri. Ancak Chrome tarayıcısı bu konuya bir çözüm getirmek üzere.
2 sa.
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İnternet kullanıcılarının son zamanlarda en sinir oldukları şey, hemen hemen tüm web sitelerinin bildirim isteği göndermeleri diyebiliriz. Bu istekleri istemeyen kullanıcıların tümüne engel koyma şansı yok ancak Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısı, bildirimleri daha az sinir bozacak şekle sokmaya hazırlanıyor.

Kullanıcı alışkanlıkları izlenecek

XDA geliştiriciler forumunda yayınlanan bir rapora göre Google hem Android platformunda, hem de masaüstünde Chrome tarayıcısına bazı yenilikler getirecek. Örneğin tarayıcının Android versiyonunda ekrana gelen web sitesi bildirimleri büyük pencereler şeklinde değil, sadece metnin yer aldığı küçük bir kutucuk olarak görüntülenecek.
Chrome'un masaüstü versiyonunda ise Google'ın bu web sitesi bildirimlerini tamamen engellemeye yönelik çalışmaları mevcut. Artık bildirimlere tek tek izin verebileceğiniz gibi, izin listenizin dışında kalan tüm siteler size bildirim gönderemeyecek. Ayrıca tarayıcı kullanıcı alışkanlıklarını da izleyecek ve bildirimleri birkaç kez engellemeniz durumunda tümünü otomatik olarak engellenecek. Bu yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.


https://www.xda-developers.com/google-chrome-annoying-notification-prompts/ Yorum Yaz
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TheMuyu 1 sa.
En güzeli toptan kapatmak
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darklord Sauron 27 dk. TheMuyu
Bir yolu varsa bana da söyleyin
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