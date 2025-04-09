Var mı artıran? Trump Çin’e uygulanan vergiyi yüzde 125 yaptı

Arttıkça artıyor
Vergi savaşları esas olarak Trump’ın Çin’den gelen ürünlere yüzde 34 ek gümrük vergisi koyması ile başlamıştı. Çin geri adım atmamış ve misilleme vergisi koyunca Trump bu kez Çin mallarına yüzde 104 vergi açıklamıştı.
Durmaya pek niyeti olmayan ülkelerden Çin buna karşılık ek vergiyi yüzde 84 yapınca Trump da Çin mallarına yüzde 125 vergi getirildiğini duyurdu. Zaten hali hazırdaki vergi tablosunun Apple başta olmak üzere Çin’de üretim yapan firmaları ağır vuracağı tahmin edilirken, oranların çılgın seviyelere gelmesi ticareti durma noktasına getirebilir.
Çin ile gerilimi sürekli arttıran Trump, dünyanın geri kalanı için vergilerin uygulanmasını 90 gün erteledi. Trump bu süre zarfında ülkelerin orta yolu bulmak için kendisi ile görüşmelerini bekliyor. Çin gerilimine rağmen ABD piyasaları yüzde 10 üzerinde yükselişle güne başladı.
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