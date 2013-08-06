Tt eSports, POSEIDON Illuminated isimli mekanik oyunu klavyesini tanıttı

Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, POSEIDON Illuminated isimli mekanik oyunu klavyesini duyurdu.

Sundukları tepki süresi ile özellikle profesyonel oyuncular tarafından yüksek oranda tercih edilen mekanik klavye modellerinin en yenisi POSEIDON Illuminated, tasarımsal olarak standart bir yapıda geliyor olsa da parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmalı yapısı ile farklı bir görüntü oluşturabiliyor. Firma tarafından popüler Cherry MX Red doğrusal anahtarları üzerine kurulan ve 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabilen model, Fn (Fonksiyon) tuşu üzerinden medya işlemlerinin hızlıca yapılmasına imkan sağlıyor. Oyunlarda problem yaşanmaması adına üzerinde bulunan "Windows" tuşunun da kapatılabildiği OSEIDON Illuminated, hiçbir ekstra yazılıma ya da kuruluma ihtiyaç duymadan direkt olarak oyunlara hazır duruma gelebiliyor.

Ağustos ayı içerinde dünya çapında dağıtımına başlanacağı belirtilen Tt eSports POSEIDON Illuminated mekanik oyunu klavyesi, 79,99$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.techpowerup.com/188506/tt-esports-launches-the-poseidon-illuminated-mechanical-keyboard.html