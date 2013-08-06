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Tt eSports, POSEIDON Illuminated isimli mekanik oyunu klavyesini tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tt eSports, POSEIDON Illuminated isimli mekanik oyunu klavyesini tanıttı
Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, POSEIDON Illuminated isimli mekanik oyunu klavyesini duyurdu.
Sundukları tepki süresi ile özellikle profesyonel oyuncular tarafından yüksek oranda tercih edilen mekanik klavye modellerinin en yenisi POSEIDON Illuminated, tasarımsal olarak standart bir yapıda geliyor olsa da parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmalı yapısı ile farklı bir görüntü oluşturabiliyor. Firma tarafından popüler Cherry MX Red doğrusal anahtarları üzerine kurulan ve 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabilen model, Fn (Fonksiyon) tuşu üzerinden medya işlemlerinin hızlıca yapılmasına imkan sağlıyor. Oyunlarda problem yaşanmaması adına üzerinde bulunan "Windows" tuşunun da kapatılabildiği OSEIDON Illuminated, hiçbir ekstra yazılıma ya da kuruluma ihtiyaç duymadan direkt olarak oyunlara hazır duruma gelebiliyor.
Ağustos ayı içerinde dünya çapında dağıtımına başlanacağı belirtilen Tt eSports POSEIDON Illuminated mekanik oyunu klavyesi, 79,99$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.techpowerup.com/188506/tt-esports-launches-the-poseidon-illuminated-mechanical-keyboard.html Yorum Yaz
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Guest-89A521F1-A 5 yıl en beğenilen
Burada olay çıkar, illiminated ismi verilir mi klavyeye
şaka bir yana kelime anlamı olarak aydınlanma, adınlık gibi bir adı var.
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MxFxOx 5 yıl
razer blackwindow kullanıyorum(türkçe olan nadir mekanik klavyelerdendir) burada bir çok mekanik klavye gördüm ve neden razer aldığımı daha iyi anlıyorum :D
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EagleTibet 5 yıl
Haberin başlığında ki "İlluminated" yazısını görüp illuminati deşifresi yapmak icin gelenler...
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TurkishDrifter 5 yıl
Tasarim olarak mukkemmel oldugunu dusunen bi benmi varim?Acaba isiklarda kirmizi mavi secenegi varmidir
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OvernightSensation 5 yıl
tasarım olarak a4 tech klavyenin mavi led ışıklısından bir farkı yok gibi görülüyor ayrıca o fiyata bir çok alternatif bulmak da mümkün ama elbette alıcısı olacaktır.
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TheShadow 5 yıl
Hani senin makro tuşların, hani senin blek desteğin? Sonra da o fiyat. Oldu...
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KemalD94 5 yıl
Ne zaman gelir acaba vatan a falan.
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12 Angry Men 5 yıl
razer blackwidov tek geçerim
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Guest-89A521F1-A 5 yıl en beğenilen
Burada olay çıkar, illiminated ismi verilir mi klavyeye
şaka bir yana kelime anlamı olarak aydınlanma, adınlık gibi bir adı var.
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