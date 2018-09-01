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Tüm hizmetler bir yıl içinde e-Devlet'e geçiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan e-Devlet koordinasyon toplantısında önemli bir karar alındı. Buna göre tüm hizmetler bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanacak.
8 ay
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Son olarak Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ile gündeme gelen e-Devlet ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün gerçekleştirilen e-Devlet koordinasyon toplantısında tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması konusunda karar alındı.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 lansmanı 16 Ekim'de yapılacak"
e-Devlet sistemiyle ilgili yol haritasının çizildiği toplantıya, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratlar da katılım gösterdi. Görüşülen konulardan biri görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulmasıydı. Daha sonrasında ise e-Devlet’in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutu ele alındı.

e-Devlet giderek önem kazanıyor

Toplantıda görüşülen ana maddelerden biri de e-Devlet’in, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle entegrasyonunun sağlanmasıydı. Bu kapsamda tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı. Ayrıca aktarılan bilgilere göre Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği de vurgulandı.

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Oguz_Cole 8 ay en beğenilen
Devleti yerden yere vuruyorum neredeyse her konuda geri olduğumuzu belirtiyorum ama bu konuda şapkamı çıkarıp tebrik ediyorum gerçekten çok kolaylık sağlıyor ki bu hizmete bağlı birçok hizmet daha var özellikle e-nabız çok güzel mesela tüm test sonuçları reçeteleri herşeyi görebiliyorum. Ara sıra yetersiz kalıp çökmesi dışında çok güzel bir sistem umarım daha da yayılır.
Devleti yerden yere vuruyorum neredeyse her konuda geri olduğumuzu belirtiyorum ama bu konuda şapkamı çıkarıp tebrik ediyorum gerçekten çok kolaylık sağlıyor ki...
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2 Yanıt Yanıtla +87
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THESİMPSON 8 ay
Kesinlikle bu e-devlet sistemi çok iyi özellikle git şurdan evrak al burdan evrak al olayını yavaş yavaş bitirecekler.
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SATANIST 8 ay

Tugrul_512bit
Umarım bankalarda dünkü "3 TL'den dolar satın alma" olayına benzer birşey bu sistemde görülmez.

Ne alakasi var simdi?
Tugrul_512bitUmarım bankalarda dünkü "3 TL'den dolar satın alma" olayına benzer birşey bu sistemde görülmez.Ne alakasi var...
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1 Avatar
Moving On 8 ay
Çok güzel bir haber, almamız gereken evrakları hemen alabileceğiz nihayet.
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IbolarKisilikBozuklugu 8 ay
Süper bir sistem e-devlet.Bütün işlerimizi hallediyoruz eskiden 100 tane evrak toplardık.Şu an üni kaydında bile sadece kimlik veriyosun yetiyor.Ayrıca reçete falan meselesi çok iyi
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asdasdqwertyveyaalxyvance 8 ay
hazır konusu açılmışken sorayım benim aile hekimim bilecikte gözüküyor e devletten ikametgah sorguladığımda ise 2 tane adres çıkıyo bunlardan ilki yerleşim yeri şuan oturduğum yer(istanbul) 2. diğer adres kısmında ise bilecik gözüküyor ben şimdi istanbuldaki aile hekimine gitmek istiyorum askerlik için nasıl değiştirecem aile hekimini ?
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Battalgazi1905 8 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
İstanbuldaki aile hekimine gidince onlar değişim işini hallediyor. Sağlık bakanlığına dilekçe gonderiyorlar sanirsam.
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OrQuN 8 ay
Edevlet konusunda hükümeti destekliyorum. Şuanki hizmetlerden farklı ne olacak peki yeni gelişmelerle?
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ea_guru 8 ay
Akp nin en büyük icraati edevlettir. Dunyada ornegi yok. Avrupada devlet isleri hala posta yoluyla yuruyor
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deoks 8 ay
e-devletten muayene de olabilsek tam olacak.
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Rachsuchtig 8 ay
Türkiye'de yapılan en iyi çalışmalardan biri.
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07kubi07 8 ay
soy ağacım hala çıkmıyor :d
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THESİMPSON 8 ay
Kesinlikle bu e-devlet sistemi çok iyi özellikle git şurdan evrak al burdan evrak al olayını yavaş yavaş bitirecekler.
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JESKO 8 ay
Bu gidişle memur almayacaklar devlete kpss ye boşuna girmeyin
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nForcer 8 ay JESKO
Bazı kurumlarda bunu yapmaya başladılar zaten. Örneğin TRT artık KPSS ile alım yapmayacağını ve bütün personelin sözleşmeli olarak görev yapacağını duyurdu. Artık kamuda bile hiç kimsenin işi garanti olmayacak bu gidişle.
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