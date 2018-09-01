Tüm hizmetler bir yıl içinde e-Devlet'e geçiyor

Son olarak Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ile gündeme gelen e-Devlet ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün gerçekleştirilen e-Devlet koordinasyon toplantısında tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması konusunda karar alındı.

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e-Devlet sistemiyle ilgili yol haritasının çizildiği toplantıya, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratlar da katılım gösterdi. Görüşülen konulardan biri görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulmasıydı. Daha sonrasında ise e-Devlet’in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutu ele alındı.

e-Devlet giderek önem kazanıyor

Toplantıda görüşülen ana maddelerden biri de e-Devlet’in, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle entegrasyonunun sağlanmasıydı. Bu kapsamda tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı. Ayrıca aktarılan bilgilere göre Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği de vurgulandı.