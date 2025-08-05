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    İçişleri Bakanı açıkladı: E-imza sistemine sızıldı!

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte e-imza üreterek kamu kurumlarında yasa dışı işlemler yaptığı tespit edilen 199 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Çok sayıda sahte diploma ve ehliyet ele geçirildi.

    İçişleri Bakanı açıkladı: E-imza sistemine sızıldı!
    Türkiye’de yeni bir güvenlik zafiyeti gündeme bomba gibi düştü. E-imza sistemine sızılarak sahte diploma ve sahte ehliyetler hazırlandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu haberleri doğruladı ve yapılan operasyonla şebekenin çökertildiğini duyurdu.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sahte e-imza üreterek BTK, YÖK, MEB ve üniversite sistemlerine yetkisiz giriş yapan 197 şüpheli şahıs yakalandı.

    Sahte E-İmza nasıl üretildi?

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın X’teki paylaşımına göre; TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvurusu yapıldı ve e-imza oluşturuldu. Sahte kimlik ve sahte fotoğraflar ile oluşturulan bu E-İmzalar ile kamu kurumlarının online sistemlerinde yasa dışı işlemler yapıldı.

    İçişleri Bakanı açıkladı: E-imza sistemine sızıldı! Tam Boyutta Gör

    Soruşturma kapsamında 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte ehliyet ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi. ÖSYM, üniversitelerden önceki kayıtların incelenmesini talep etti.

    Kimlerin E-İmzası kopyalandı?

    İddianamelerde belirtilene göre sahte kimlikler kullanılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanı, Milli Eğitim Daire Başkanı’nın yanı sıra 15 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi.

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