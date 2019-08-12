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Fortnite 10 milyon dolar ödüllü yeni şampiyonasını duyurdu

5 hafta boyunca devam edecek bölgesel şampiyonada Epic Games toplamda 10 milyon dolarlık bir ödül havuzu ayırdığını duyurdu. Her hafta mücadele edip puan toplamak gerekiyor.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en fazla kazandıran yapımlarının başında gelen Fortnite önümüzdeki iki ay oyuncuların bol bol rekabet edeceği yeni bir şampiyona serisine başlayacağını duyurmuştu. Firma seri için 10 milyon dolarlık havuz ayırdı.

Bol ödüllü

Sezon 10 ile birlikte Fortnite Champion Series adında yeni bir turnuva başlıyor. 17 Ağustos itibariyle başlayacak turnuva 5 hafta sürecek. Turnuvada oyuncular bölgesel sezon şampiyonluğu için mücadele edecek.

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Şampiyonluğun ilk ayağı 17-18 Ağustos tarihlerinde oyun içerisinde yapılacak. Başlangıcın Trios modu ile yapılacağı ifade ediliyor. 3 turlu oyunlarda 20-21-22 Eylül tarihlerinde bölgelerdeki en çok puanı alan oyuncular birbirleri ile kapışacak ve bölgesel şampiyon belirlenecek.

Bu büyük turnuva haricinde 21 Ağustos itibariyle Cash Cups turnuvaları başlayacak. Solo Cash Kupası sadece Arena’da Contender seviyesi ve üzerinde olanlar için her Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri düzenlenecek. Bu turnuvalar şampiyonaya hazırlık mahiyetinde olacak. Tüm mücadelelerde en önemli şart iki aşamalı doğrulamayı aktif etmek olacak.

Diğer taraftan bir süredir gündemde olan üst seviye BRUTE eşyasına da optimizasyon geldi. BRUTE Arena ve turnuvaların rekabet maçlarında kullanılabilecek. 10.10 güncellemesinde ise eşyanın roketine bir lazer işaretlemesi eklenecek. Ayrıca roketler oyuncuyu hedeflediğinde sesli uyarı verilecek.

 


https://www.slashgear.com/fortnite-champion-series-detailed-10-million-prize-pool-brute-bug-fix-09586902/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 sa.
firmalar kazanımları geri dönüşümlü olunca.
bir oyun günden güne tazeliğini koruyor.
özetle oyunlar bir eğlence değil
bir noktada profesyonel bir kariyer başlangıcı olmalı
hem yazılımcısı için hemde oyuncusu içinde !
yoksa fazla bir geleceği yok gibi !
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