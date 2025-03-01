Instagram Edits: Meta'nın CapCut'a rakip video düzenleyicisi için geri sayım başladı

Instagram Edits uygulamasının lansmanı 31 Mart'a ertelendi
Instagram CEO'su Adam Mosseri tarafından tanıtılan Edits uygulaması, özellikle mobil cihazlarını kullanarak video çekme konusunda tutkulu olan kullanıcıları hedefliyor. Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, içerik üreticileri için tasarlanmış özel bir ilham sekmesi olacak. Bu bölüm, kullanıcıların yaratıcı süreçlerinde tıkandıklarında yeni fikirler bulabilecekleri bir kaynak görevi görecek.
Ekran görüntülerine göre Instagram Edits, kullanıcılara kapsamlı bir düzenleme araçları seti sunacak. Videolarınızı kolayca kırpabilecek, birden fazla klibi sorunsuz bir şekilde birleştirebilecek, ses ve seslendirme ekleyebilecek, otomatik altyazılar oluşturabilecek ve çok daha fazlasını yapabileceksiniz. Ayrıca uygulama çözünürlük, kare hızı ve renk profili gibi gelişmiş ayarlarla videolarınızı doğrudan kendi cihazınıza kaydetme seçeneği sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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