Instagram Edits: Meta'nın CapCut'a rakip video düzenleyicisi için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör Instagram'ın merakla beklenen yeni video düzenleme uygulaması Edits'in lansmanı ertelendi. Geçtiğimiz ay duyurulan ve ByteDance'in popüler video düzenleme uygulaması CapCut'a rakip olması beklenen Instagram Edits, başlangıçta 13 Mart'ta piyasaya sürülecekti. Ancak App Store'daki ön sipariş sayfasında yapılan güncellemeye göre uygulamanın lansmanı 31 Mart 2025 tarihine, yani orijinal tarihten yaklaşık iki hafta sonraya ertelendi.

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Instagram Edits uygulamasının lansmanı 31 Mart'a ertelendi

Instagram CEO'su Adam Mosseri tarafından tanıtılan Edits uygulaması, özellikle mobil cihazlarını kullanarak video çekme konusunda tutkulu olan kullanıcıları hedefliyor. Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, içerik üreticileri için tasarlanmış özel bir ilham sekmesi olacak. Bu bölüm, kullanıcıların yaratıcı süreçlerinde tıkandıklarında yeni fikirler bulabilecekleri bir kaynak görevi görecek.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların fikirlerini organize edebilecekleri ve projelerini takip edebilecekleri ayrı bir sekme sunan Instagram Edits, bu özelliklerin yanı sıra çok daha kaliteli bir kamera sunarak içerik üreticilerinin daha profesyonel görünümlü videolar çekmelerine olanak tanıyacak.

Ekran görüntülerine göre Instagram Edits, kullanıcılara kapsamlı bir düzenleme araçları seti sunacak. Videolarınızı kolayca kırpabilecek, birden fazla klibi sorunsuz bir şekilde birleştirebilecek, ses ve seslendirme ekleyebilecek, otomatik altyazılar oluşturabilecek ve çok daha fazlasını yapabileceksiniz. Ayrıca uygulama çözünürlük, kare hızı ve renk profili gibi gelişmiş ayarlarla videolarınızı doğrudan kendi cihazınıza kaydetme seçeneği sunacak.

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