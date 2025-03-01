WhatsApp'ın yeni özelliği ile durum güncellemelerine çıkartma eklenebiliyor

İşte WhatsApp'ın test aşamasındaki çıkartma fotoğrafları özelliği:
Google Play Store'da yayınlanan en son WhatsApp Beta 2.25.5.20 sürümü, bu uzun zamandır beklenen özelliği belirli beta test kullanıcılarına sunmaya başladı. Çıkartma fotoğrafları özelliği, kullanıcıların durum güncellemelerinin üzerine yerleştirilebilen ve konumlandırılabilen görsel öğeler olarak çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, paylaştıkları fotoğraf veya videoların üzerine ek görseller ekleyerek daha ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir hikaye anlatımı deneyimi yaşayabiliyorlar.
WhatsApp'ın test aşamasındaki bu yeni özelliği, kullanıcılara çeşitli şekil seçenekleri sunarak görselleri farklı biçimlerde düzenleme imkanı veriyor. İki farklı dikdörtgen (yatay ve dikey), kare, daire, kalp ve yıldız şeklinde çıkartma seçenekleri bulunan özellik, bu şekiller ile farklı kullanım senaryolarına uygun olarak tasarlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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