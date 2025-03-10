X'te (Twitter), gün boyu aralıklı erişim sorunları yaşandı: Musk, siber saldırı dedi

X, gün boyu erişim sorunları yaşadı
Downdetector verileri de X’in gün içinde hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte aralıklı kesintiler yaşadığını gösteriyor. Kesinti raporlarının sayısı, en yüksek noktasında 40.000’e kadar yükseldi. Türkiye’deki kesintiler ise öğle ve akşam saatlerinde yaşandı. En büyük kesinti öğlen yaşanırken saat 17:00 sularından 20:00 sularına kadar kesintili olarak erişim sorunları yaşandı.
Musk'tan açıklama
Bu içeriğin yazıldığı sırada X’e erişim normale dönmüş gibi görünüyor. Öte yandan Elon Musk, yaptığı açıklamada büyük bir siber saldırı altında olduklarını, bunun devlet destekli veya büyük bir grup tarafından yapılmış olabileceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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