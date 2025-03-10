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    X'te (Twitter), gün boyu aralıklı erişim sorunları yaşandı: Musk, siber saldırı dedi

    Elon Musk’ın sahibi olduğu dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X (eski adıyla Twitter), haftanın ilk gününde küresel ölçekte sık sık erişim sorunları yaşadı.
    X'te (Twitter), gün boyu aralıklı erişim sorunları yaşandı Tam Boyutta Gör
    Pazartesi günü, Elon Musk’ın sahibi olduğu dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X (eski adıyla Twitter) için pek de iyi geçmiyor. Hem web hem de mobil uygulamada yüklenme sorunları yaşayan X’te sorunlar henüz tam olarak çözülmüş değil. Çoğu kullanıcı "X, çöktü mü?" şeklinde arama yaparken halen dünya genelinde erişim sorunları yaşanmaya devam ediyor. 

    X, gün boyu erişim sorunları yaşadı

    X'te (Twitter), gün boyu aralıklı erişim sorunları yaşandı Tam Boyutta Gör
    X platformu Pazartesi gününü Türkiye saatli ile 20:00’a kadar inişli çıkışlı geçirdi. Hem mobil hem de masaüstünde gönderiler yüklenmezken bazı kullanıcılar platforma hiç erişemedi. Bu kesintiler gün içerisinde kısa ama tekrarlayan şekilde meydana geldi.

    Downdetector verileri de X’in gün içinde hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte aralıklı kesintiler yaşadığını gösteriyor. Kesinti raporlarının sayısı, en yüksek noktasında 40.000’e kadar yükseldi. Türkiye’deki kesintiler ise öğle ve akşam saatlerinde yaşandı. En büyük kesinti öğlen yaşanırken saat 17:00 sularından 20:00 sularına kadar kesintili olarak erişim sorunları yaşandı. 

    Musk'tan açıklama

    X'te (Twitter), gün boyu aralıklı erişim sorunları yaşandı Tam Boyutta Gör

    Bu içeriğin yazıldığı sırada X’e erişim normale dönmüş gibi görünüyor. Öte yandan Elon Musk, yaptığı açıklamada büyük bir siber saldırı altında olduklarını, bunun devlet destekli veya büyük bir grup tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. 

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