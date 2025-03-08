WhatsApp'ın yeni özelliği ile kişiselleştirilmiş AI sohbet robotları oluşturun

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Uygulama, geçtiğimiz haftalarda Android cihazlarda test ettiği yeni kişiselleştirilmiş AI sohbet robotları oluşturma özelliğini iOS platformuna da getiriyor. Böylece iOS için en son WhatsApp Beta 25.6.10.70 güncellemesi, kullanıcıların kendi yapay zeka karakterlerini oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir deneyim sunuyor.

Meta'nın CapCut'a rakip video düzenleyicisi lansmanı ertelendi 1 hf. önce eklendi

Kullanıcılar kendi AI karakterlerini tasarlayabilecek

Yeni güncelleme ile WhatsApp, kullanıcıların Meta AI ile sohbet etmek ve etkileşimde bulunmak için geliştirilmiş bir arayüz üzerinde çalışıyor. Özellik, kullanıcıların kendi AI karakterlerini doğrudan uygulama içerisinde oluşturmalarına ve özelleştirmelerine imkan tanıyacak. Bu sayede kullanıcılar, sohbet robotlarının davranışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek ve etkileşimleri kendi tercihlerine göre şekillendirebilecekler.

Tam Boyutta Gör Kişiselleştirilmiş AI karakteri oluşturma süreci oldukça detaylı tasarlanmış. Kullanıcılar, AI'nın ne yapabilmesi gerektiğini ve onu diğerlerinden farklı kılan özellikleri tanımlayabilecekler. Bu süreçte AI'nın üretkenliğe, eğlence amaçlı kullanıma veya yardım etmeye odaklanıp odaklanmayacağına karar verebilecekler. Kullanıcılar ayrıca AI'ların kişilik özelliklerini ve rollerini de belirleyebilecek, böylece motivasyon, organizasyon veya eğlence gibi belirli ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka asistanları tasarlayabilecekler.

WhatsApp bu süreci kolaylaştırmak için önceden tanımlanmış yanıt seçenekleri de sunacak. Bu sayede sıfırdan başlamak istemeyen kullanıcılar, hazır şablonları kullanarak daha hızlı bir şekilde AI karakteri oluşturabilecekler. Ancak yine de kullanıcılar, AI'larının her yönünü özelleştirme seçeneğine sahip olacak ve kişisel tercihlerine göre düzenlemeler yapabilecekler. İlk tanımlamaların ardından sistem, kullanıcının verdiği bilgilere dayanarak bazı kişilik özelliklerini otomatik olarak dolduracak. Ancak kullanıcılar, bu özellikler üzerinde tam kontrol sahibi olarak dilediği gibi düzenleme, silme veya ekleme yapabilecekler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp'ın yeni özelliği ile AI sohbet robotları oluşturun