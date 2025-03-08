WhatsApp'ın yeni özelliği ile kişiselleştirilmiş AI sohbet robotları oluşturun

Kullanıcılar kendi AI karakterlerini tasarlayabilecek
Yeni güncelleme ile WhatsApp, kullanıcıların Meta AI ile sohbet etmek ve etkileşimde bulunmak için geliştirilmiş bir arayüz üzerinde çalışıyor. Özellik, kullanıcıların kendi AI karakterlerini doğrudan uygulama içerisinde oluşturmalarına ve özelleştirmelerine imkan tanıyacak. Bu sayede kullanıcılar, sohbet robotlarının davranışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek ve etkileşimleri kendi tercihlerine göre şekillendirebilecekler.
WhatsApp bu süreci kolaylaştırmak için önceden tanımlanmış yanıt seçenekleri de sunacak. Bu sayede sıfırdan başlamak istemeyen kullanıcılar, hazır şablonları kullanarak daha hızlı bir şekilde AI karakteri oluşturabilecekler. Ancak yine de kullanıcılar, AI'larının her yönünü özelleştirme seçeneğine sahip olacak ve kişisel tercihlerine göre düzenlemeler yapabilecekler. İlk tanımlamaların ardından sistem, kullanıcının verdiği bilgilere dayanarak bazı kişilik özelliklerini otomatik olarak dolduracak. Ancak kullanıcılar, bu özellikler üzerinde tam kontrol sahibi olarak dilediği gibi düzenleme, silme veya ekleme yapabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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