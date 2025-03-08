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    WhatsApp'ın yeni özelliği ile kişiselleştirilmiş AI sohbet robotları oluşturun

    WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği ile iOS kullanıcıları kendi kişiselleştirilmiş AI sohbet robotlarını oluşturabilecek. İşte Meta AI ile geliştirilmiş etkileşim sunan özelliğin detayları:
    WhatsApp'ın yeni özelliği ile AI sohbet robotları oluşturun Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Uygulama, geçtiğimiz haftalarda Android cihazlarda test ettiği yeni kişiselleştirilmiş AI sohbet robotları oluşturma özelliğini iOS platformuna da getiriyor. Böylece iOS için en son WhatsApp Beta 25.6.10.70 güncellemesi, kullanıcıların kendi yapay zeka karakterlerini oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir deneyim sunuyor. 

    Kullanıcılar kendi AI karakterlerini tasarlayabilecek

    Yeni güncelleme ile WhatsApp, kullanıcıların Meta AI ile sohbet etmek ve etkileşimde bulunmak için geliştirilmiş bir arayüz üzerinde çalışıyor. Özellik, kullanıcıların kendi AI karakterlerini doğrudan uygulama içerisinde oluşturmalarına ve özelleştirmelerine imkan tanıyacak. Bu sayede kullanıcılar, sohbet robotlarının davranışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek ve etkileşimleri kendi tercihlerine göre şekillendirebilecekler.

    WhatsApp'ın yeni özelliği ile AI sohbet robotları oluşturun Tam Boyutta Gör
    Kişiselleştirilmiş AI karakteri oluşturma süreci oldukça detaylı tasarlanmış. Kullanıcılar, AI'nın ne yapabilmesi gerektiğini ve onu diğerlerinden farklı kılan özellikleri tanımlayabilecekler. Bu süreçte AI'nın üretkenliğe, eğlence amaçlı kullanıma veya yardım etmeye odaklanıp odaklanmayacağına karar verebilecekler. Kullanıcılar ayrıca AI'ların kişilik özelliklerini ve rollerini de belirleyebilecek, böylece motivasyon, organizasyon veya eğlence gibi belirli ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka asistanları tasarlayabilecekler.

    WhatsApp bu süreci kolaylaştırmak için önceden tanımlanmış yanıt seçenekleri de sunacak. Bu sayede sıfırdan başlamak istemeyen kullanıcılar, hazır şablonları kullanarak daha hızlı bir şekilde AI karakteri oluşturabilecekler. Ancak yine de kullanıcılar, AI'larının her yönünü özelleştirme seçeneğine sahip olacak ve kişisel tercihlerine göre düzenlemeler yapabilecekler. İlk tanımlamaların ardından sistem, kullanıcının verdiği bilgilere dayanarak bazı kişilik özelliklerini otomatik olarak dolduracak. Ancak kullanıcılar, bu özellikler üzerinde tam kontrol sahibi olarak dilediği gibi düzenleme, silme veya ekleme yapabilecekler.

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    turkelvis 2 gün önce

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