Elon Musk, 3 Nisan'daki Twitter davasında ifade verecek

X (eski adıyla Twitter) sosyal ağının mevcut sahibi Elon Musk, Donald Trump ile yakınlaşmadan önce de mahkeme süreçlerine zaman ayırma konusunda isteksizdi. Bu nedenle, avukatları davanın uzaktan görülmesini sağlamaya çalıştı. Ancak Bloomberg'in aktardığına göre, Elon Musk sonunda davacılarla 3 Nisan'da Washington'da mahkemede yüz yüze görüşerek ifade vermeyi kabul etti.
Yatırımcıları zarara uğrattı iddiası
Davacılar, Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma niyetini açıkladıktan sonraki hamleleriyle şirketin hisse değerini düşürmeye çalıştığını ve böylece satın alma maliyetini azaltmayı hedeflediğini iddia ediyor ve bu süreçten de en çok hissedarlar zarar gördü. Hukuki baskılar nedeniyle Ekim 2022'de anlaşmayı tamamlamak zorunda kalan Musk, Twitter'ı başlangıçta taahhüt ettiği 44 milyar dolara satın aldı, ancak bu süreç yatırımcılara büyük stres yaşattı.
Bunun yanı sıra, bu yılın Ocak ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Musk'ı Nisan 2022'de Twitter hisselerindeki payını %5'lik bildirim eşiğinin üzerine çıkarmasına rağmen bu bilgiyi kasıtlı olarak saklamakla suçladı. SEC'e göre, Musk bu hamleyle hisse fiyatları üzerindeki avantajını koruyarak, bilginin açıklanmasının ardından hisselerin değer kazanacağını öngördü. Bu süreçte, habersiz yatırımcıların 150 milyon dolardan fazla zarar ettiği tespit edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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