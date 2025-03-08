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    Elon Musk, 3 Nisan'daki Twitter davasında ifade verecek

    Elon Musk, Twitter’ı (şimdiki adıyla X) satın alma sürecinde yatırımcıları zarara uğrattığı iddiasıyla açılan davada 3 Nisan 2025'te yeminli ifade verecek.      
    Elon Musk, 3 Nisan'daki Twitter davasında ifade verecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı satın almaya yönelik hazırlık süreci birçok hukuki ihtilafa yol açmıştı. Şu anda mahkemede görülen davalardan biri, şirket hissedarlarının açtığı ve Musk'ı 2022 yılında Twitter hisselerinin fiyatını düşürmeye çalışma suçlamalarını içeriyor. Musk, 3 Nisan'da mahkemede ifade verecek.

    X (eski adıyla Twitter) sosyal ağının mevcut sahibi Elon Musk, Donald Trump ile yakınlaşmadan önce de mahkeme süreçlerine zaman ayırma konusunda isteksizdi. Bu nedenle, avukatları davanın uzaktan görülmesini sağlamaya çalıştı. Ancak Bloomberg'in aktardığına göre, Elon Musk sonunda davacılarla 3 Nisan'da Washington'da mahkemede yüz yüze görüşerek ifade vermeyi kabul etti.

    Yatırımcıları zarara uğrattı iddiası

    Davacılar, Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma niyetini açıkladıktan sonraki hamleleriyle şirketin hisse değerini düşürmeye çalıştığını ve böylece satın alma maliyetini azaltmayı hedeflediğini iddia ediyor ve bu süreçten de en çok hissedarlar zarar gördü. Hukuki baskılar nedeniyle Ekim 2022'de anlaşmayı tamamlamak zorunda kalan Musk, Twitter'ı başlangıçta taahhüt ettiği 44 milyar dolara satın aldı, ancak bu süreç yatırımcılara büyük stres yaşattı.

    Elon Musk, 3 Nisan'daki Twitter davasında ifade verecek Tam Boyutta Gör
    Aralık 2023'te San Francisco'daki bir federal yargıç, Musk'ın davanın düşürülmesi talebini reddetti. Mahkeme, Musk'ın 2022'deki açıklamalarının yatırımcılarda Twitter'ın iş durumu hakkında gerçeğe önemli ölçüde aykırı bir izlenim oluşturduğunu belirledi.

    Bunun yanı sıra, bu yılın Ocak ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Musk'ı Nisan 2022'de Twitter hisselerindeki payını %5'lik bildirim eşiğinin üzerine çıkarmasına rağmen bu bilgiyi kasıtlı olarak saklamakla suçladı. SEC'e göre, Musk bu hamleyle hisse fiyatları üzerindeki avantajını koruyarak, bilginin açıklanmasının ardından hisselerin değer kazanacağını öngördü. Bu süreçte, habersiz yatırımcıların 150 milyon dolardan fazla zarar ettiği tespit edildi.

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    turkelvis 2 gün önce

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