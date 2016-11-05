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TunnelBear, Türkiye’deki kullanıcılara sınırsız VPN hizmeti vermeye başladı

Popüler VPN servislerinden TunnelBear, ülkemizde internet ve sosyal medya erişiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye’deki kullanıcılara sınırsız hizmet vermeye başlandığını duyurdu.
2 yıl
11,7b
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39
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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TunnelBear, Türkiye’deki kullanıcılara sınırsız VPN hizmeti vermeye başladı
 
Ülke gündemindeki hareketlilikle birlikte başlatılan internet kısıtlamaları sonucunda Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ve YouTube gibi popüler birçok platforma erişim yasaklandı. Bağlantı hızlarının da önemli oranda düşmesiyle kullanıcıların büyük bölümü VPN uygulamalarına yöneldiler.
Dün gece geç saatlerden itibaren operatörlere gönderilen talimatla VPN servislerine de erişim engeli getirilmeye başlandığı belirtildi ancak BTK yayınladığı açıklama ile iddiaları çok kısa bir sürede yalanladı. Bu açıklamaya rağmen kullanıcıların büyük bölümü VPN servislerinde bağlantı sorunları yaşamaya başladıklarını duyurdular.

TunnelBear: İnternet açık olduğunda güzeldir

TunnelBear ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’deki kullanıcılar için 500 MB olan VPN sınırının kaldırıldığını, tamamen ücretsiz ve sınırsız şekilde hizmet verilmeye başladığını açıkladı. "Türkiye’deki dostlarımız artık TunnelBear’ı kullanmak için sınırsız veriye sahipsiniz. İnternet açık olduğunda güzeldir." mesajını yayınlayan TunnelBear’ın Türkiye için yeni sunucu açtığı ifade ediliyor.
Ülkemizde internet erişimi henüz normal seyrine dönmüş değil. Turkcell, Vodafone, Superonline, Türk Telekom ve Uydunet gibi servis sağlayıcılar bağlantı hızlarında kısıtlama uygulamaya başladılar. Mobil cihazlarda da benzer operatör sorunları görülüyor. Diğer taraftan VPN konusunda şu an için Opera’nın sağlıklı şekilde çalıştığı belirtiliyor.

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trollofdh 2 yıl en beğenilen
tunnelbear'ın twitter hesabına "vatan hainleri" şeklinde mention atan çomarların zaten halihazırda yasaklı olan twitter'a VPN üzerinden erişip bunu yazmalarına ne demeli? :(
bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ya ruh sağlığımızla oynuyorlar İMDAT!
tunnelbear'ın twitter hesabına "vatan hainleri" şeklinde mention atan çomarların zaten halihazırda yasaklı olan twitter'a VPN üzerinden erişip bunu yazmalarına ...
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agabeyts 2 yıl
Her şey başta böyle küçük kısıtlamalarla başlar şimdi hiç umrumuzda olmayabilir ancak ilerde daha büyük yasaklamalar olduğunda da cevap verecek gücümüz olmayacak.
Her şey başta böyle küçük kısıtlamalarla başlar şimdi hiç umrumuzda olmayabilir ancak ilerde daha büyük yasaklamalar olduğunda da cevap verecek gücümüz olmayaca...
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1 Yanıt Yanıtla +85
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RaphaelDogan 2 yıl
Ayı yine iş başında :)
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1 Avatar
Yılan Serdar 2 yıl
tunnelbear'ı indirdim 500 mb sınır koyuyo ve chrom'a girince bağlantısı kopuyor.
aynı sorunu yaşayan var mı?
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cruel53 2 yıl
çook üzdü beni gerçekten. Terör propagandasi yapamadilar gördünmü olan işi. Halen daha terör propagandasina ülke çıkarlarına ters düşen eylemlerde bulanan çanak tutan sitelerin yasaklanmasını ülkenin geriye gittiğini düşünen hobitler var.
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activ 2 yıl
Takip
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muhamnet 2 yıl
Aradaki habere bakan oldu mu? Almanya facebook ta yayınlanan bazı yayınlar sebebiyle mark Zuckerberg hakkında soruşturma başlatmış.
İngiltere de bir vekile twitter üzerinden hakaret eden kişiye 4.5 ay hapis cezası verildi.
ABD derseniz daha becerileri var.
Dünyanın hiçbir yeri öyle sınırsız özgürlük meydanı değil. Şunu açıkça anlamak gerek. Türkiye hep karıştırılması gereken bir ülke. Büyür, barış ve huzur içinde bir ülke olursa bu batının işine gelmez. Haçlı savaşı üstü kapalı biçimde devam ediyor ve hepimiz yok olmadan bitmeyecek. Şimdilik yok etmek yerine pazar olarak kullanmak daha çok işlerine geliyor. Ve tüm terör grupları alenen abd nin beslemesi. Hillary Clinton kendisi söyledi "Türkiye yi rahatsız etsede ypg yi silahlandiracagim" diye.
Şu anda ülkemin, vatanımın ve "benim gibi düşünmeyen dahi olsa" halkımın yanında olmak daha önemli. Özgürlük dediğinin zirvesi twitter mıdır? Olağan dışı durumlar ve günler yaşadığımız açık. Netin yavaşlamasının devlet eliyle yapıldığını bilmek bana güven veriyor. Bir cunta neti tamamen kapatsa şurada göbek atacak tipler var. Bazısı da akıl veriyor "gidin" diye... Git kardeşim. Demek ki hiçbir zaman bu vatanın parçası olmamışsın. Benim başka gidecek yerim olmaz. Vatanım burası ve 28 şubatta balyozla ezildigim gün bile gitmedim ve düşünmedim.
Muhalefet eden ama vatan derdi olan adam kalsın vatanımda.
VPN in 2013 den bu yana en çok kullanıldığı ülkelere göre 26 sıradayız. Abd Fransa İngiltere Avustralya Japonya Rusya kanada Almanya... Bu ülkelerin hepsi daha fazla VPN kullanıyor. Gittiğin yerde VPN e devam edersin. Onu da deyivereyim. En az kullanılan yer Eritre. Bu bilgi de lazım olur belki gitmek isteyene.
Lan MIT den akademik makale okumak isteyene engel mi var?
Geçmişte the yine böyle bir engelleme iddiası ortaya çıkmıştı da Coşkun tipler "pornoma dokunma" diye diye yırtılmıştı. Net üzerinden etkilenen insanların suç potansiyeli bu yavaşlama ve engelleme ile %20 engellense yine harikadır sonuç.
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GOD OF THE TECH 2 yıl muhamnet
İşte bunu anlamıyorlar bundan dolayı nesilleri tükenene kadar sürünmeye köleliğe devam edecekler kısacası low lar
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dgo_cr7 2 yıl
ee yükledim telefona hem çok yavaş hem de 500 mb sınır var diyor.
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Wi Fi 2 yıl
Türkiye' de muhalif olmak=
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Opera var zaten.
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MegaWolt38 2 yıl
Opera VPN ile haftasonu internete girebildim çok şükür ama yasak koyan zihniyete de bir gün koyarlar.
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NKFPK 2 yıl
Bu olayın aslı astarı marjinallik maskesine sığınan kişilerin sosyal kanallar üzerinden birleşerek toplu izinsiz eylemler yapması...
Bu izinsiz eylemlerde araya sızan art niyetli kişiler olayları tırmandırarak
seçilmiş hükümet ve Devlet aleyhine sosyaL medya üzerinden saldırmak...
ADI yasal anlamda adı HAYATI HACKLEME.
HALK DA karşılığı... Adını sen koy 15 Temmuzu yapanlara verilen isim
FETO DEĞİL....
.....................
Taksimden çırpıçı çayırına iniyoruz
Beşiktaş'ta yol kapalı takviye istiyoruz..
Acil kan aranıyor..
Çoçuklar yaralı anneler ağlıyor
ATLILAR ÜZERlerine üZERlerine geliyor..
VATAN ELDEN GİDİYOR...
BLA BLA BLA....
-KAç yaşına geldin hale tecrübe edemedin yaşadıklarından-
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Guest-0924579C4 2 yıl
vay ayı vay
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