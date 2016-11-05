TunnelBear, Türkiye’deki kullanıcılara sınırsız VPN hizmeti vermeye başladı

Ülke gündemindeki hareketlilikle birlikte başlatılan internet kısıtlamaları sonucunda Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ve YouTube gibi popüler birçok platforma erişim yasaklandı. Bağlantı hızlarının da önemli oranda düşmesiyle kullanıcıların büyük bölümü VPN uygulamalarına yöneldiler.

Dün gece geç saatlerden itibaren operatörlere gönderilen talimatla VPN servislerine de erişim engeli getirilmeye başlandığı belirtildi ancak BTK yayınladığı açıklama ile iddiaları çok kısa bir sürede yalanladı. Bu açıklamaya rağmen kullanıcıların büyük bölümü VPN servislerinde bağlantı sorunları yaşamaya başladıklarını duyurdular.

TunnelBear: İnternet açık olduğunda güzeldir

TunnelBear ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’deki kullanıcılar için 500 MB olan VPN sınırının kaldırıldığını, tamamen ücretsiz ve sınırsız şekilde hizmet verilmeye başladığını açıkladı. "Türkiye’deki dostlarımız artık TunnelBear’ı kullanmak için sınırsız veriye sahipsiniz. İnternet açık olduğunda güzeldir." mesajını yayınlayan TunnelBear’ın Türkiye için yeni sunucu açtığı ifade ediliyor.

Ülkemizde internet erişimi henüz normal seyrine dönmüş değil. Turkcell, Vodafone, Superonline, Türk Telekom ve Uydunet gibi servis sağlayıcılar bağlantı hızlarında kısıtlama uygulamaya başladılar. Mobil cihazlarda da benzer operatör sorunları görülüyor. Diğer taraftan VPN konusunda şu an için Opera’nın sağlıklı şekilde çalıştığı belirtiliyor.