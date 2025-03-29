2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivaldi, Proton VPN'in ücretsiz sürümünü tarayıcıya entegre etti. Doğrudan entegrasyon, Vivaldi kullanıcılarının bugünden itibaren ayrı bir VPN indirmelerine gerek kalmadan internette kısıtlamasız gezinebilecekleri anlamına geliyor.

VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları ücretsiz 5 ay önce eklendi

Proton VPN ücretsiz olarak Vivaldi tarayıcıda

Kullanıcılar Vivaldi hesaplarına giriş yaptıktan sonra Proton'un ücretsiz VPN'ini kullanabiliyor. Ücretsiz versiyon, rastgele seçilmiş beş ülkedeki sunuculara bağlantı sunuyor ve hiçbir reklam, veri sınırı içermiyor ve katı bir kayıt tutmama politikasına sahip. Bant genişliği sınırı olmayan ve ücretli bir versiyona yükseltme seçeneği de sunuluyor.

Ücretli Proton VPN hesapları da Vivaldi içinde kullanılabiliyor ve ayda 10 dolardan başlayan fiyatla daha hızlı VPN, 110'dan fazla ülkede 11.000'den fazla sunucuya erişim ve diğer premium özellikler sunuluyor.

Proton VPN, Chrome ve Firefox tarayıcı uzantısı olarak mevcut ancak Vivaldi, entegrasyonu masaüstünde daha sorunsuz hale getiriyor. Proton VPN entegrasyonu mobil uygulamada mevcut değil.

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Vivaldi tarayıcıya ücretsiz VPN dahil edildi