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    Vivaldi tarayıcıya ücretsiz VPN dahil edildi

    Vivaldi ve Proton'dan iş birliği: Proton VPN'in ücretsiz sürümü tarayıcıya entegre edildi. Kullanıcılar, Vivaldi hesaplarına giriş yaparak ücretsiz VPN ile internete özgürce bağlanabilecek.
    vivaldi proton vpn ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Vivaldi, Proton VPN'in ücretsiz sürümünü tarayıcıya entegre etti. Doğrudan entegrasyon, Vivaldi kullanıcılarının bugünden itibaren ayrı bir VPN indirmelerine gerek kalmadan internette kısıtlamasız gezinebilecekleri anlamına geliyor.

    Proton VPN ücretsiz olarak Vivaldi tarayıcıda

    Kullanıcılar Vivaldi hesaplarına giriş yaptıktan sonra Proton'un ücretsiz VPN'ini kullanabiliyor. Ücretsiz versiyon, rastgele seçilmiş beş ülkedeki sunuculara bağlantı sunuyor ve hiçbir reklam, veri sınırı içermiyor ve katı bir kayıt tutmama politikasına sahip. Bant genişliği sınırı olmayan ve ücretli bir versiyona yükseltme seçeneği de sunuluyor.

    Ücretli Proton VPN hesapları da Vivaldi içinde kullanılabiliyor ve ayda 10 dolardan başlayan fiyatla daha hızlı VPN, 110'dan fazla ülkede 11.000'den fazla sunucuya erişim ve diğer premium özellikler sunuluyor.

    Proton VPN, Chrome ve Firefox tarayıcı uzantısı olarak mevcut ancak Vivaldi, entegrasyonu masaüstünde daha sorunsuz hale getiriyor. Proton VPN entegrasyonu mobil uygulamada mevcut değil.

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    O
    onurtvkcr 2 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 2 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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