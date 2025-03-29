Vivaldi tarayıcıya ücretsiz VPN dahil edildi

Proton VPN ücretsiz olarak Vivaldi tarayıcıda
Kullanıcılar Vivaldi hesaplarına giriş yaptıktan sonra Proton'un ücretsiz VPN'ini kullanabiliyor. Ücretsiz versiyon, rastgele seçilmiş beş ülkedeki sunuculara bağlantı sunuyor ve hiçbir reklam, veri sınırı içermiyor ve katı bir kayıt tutmama politikasına sahip. Bant genişliği sınırı olmayan ve ücretli bir versiyona yükseltme seçeneği de sunuluyor.
Ücretli Proton VPN hesapları da Vivaldi içinde kullanılabiliyor ve ayda 10 dolardan başlayan fiyatla daha hızlı VPN, 110'dan fazla ülkede 11.000'den fazla sunucuya erişim ve diğer premium özellikler sunuluyor.
Proton VPN, Chrome ve Firefox tarayıcı uzantısı olarak mevcut ancak Vivaldi, entegrasyonu masaüstünde daha sorunsuz hale getiriyor. Proton VPN entegrasyonu mobil uygulamada mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo