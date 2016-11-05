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Almanya, Mark Zuckerberg hakkında soruşturma başlattı

Münih Savcılığı, sosyal paylaşım sitesi Facebook’un CEO'su ve aynı zamanda kurucusu olan Mark Zuckerberg hakkında "halkı kışkırtma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
2 yıl
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Almanya’nın Münih Savcılığı, teknoloji dünyasının tanınmış simalarından Mark Zuckerberg hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Chan-jo Jun isimli bir avukatın mahkemeye başvurusuyla birlikte harekete geçen yetkili birimler, Zuckerberg'ün şiddete göz yumduğunu iddia ediyorlar.
Genç CEO'nun sosyal ağdaki kullanıcıların şiddet içerikli çağrılarını, Holokost adıyla da bilinen Yahudi Soykırımı'nın yalanlanmasını, cinayet çağrılarını ve benzer suçlara dair paylaşımları görmezden geldiği, buna bağlı olarak "kasıtlı şekilde halkı kışkırtmaya yardımcı olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.
Üstelik dava dosyasında platformun Avrupa Direktörü Richard Allan, Genel Müdür’ü Sheryl Sandberg ve Berlin Direktörü Eva Maria Kirschsieper’a da benzer suçlamalar yöneltilmiş durumda. Edinilen bilgiye göre söz konusu şiddet içerikli paylaşımlardan haberdar olunmasına rağmen silinmediği ya da herhangi bir müdahalede bulunulmadığı belirtiliyor.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-mark-zuckerberg-a-1119746.html Yorum Yaz
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PaTRaiN1 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de böyle bir şey olsa ülke nereye gidiyor diye yaygara kopardı burada.
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dodomoco 2 yıl volkie
ya aktrolluk degilde adamlara gore pkk dusunce ozgurlugu ama neo nazi vatan hainligi bende bunu anlamadim almanyada belcikada isvicrede pkklilar her tur pisligi yapiyor kimse ses cikarmiyor neo nazi olunca farkli oluyor ilginc
ya aktrolluk degilde adamlara gore pkk dusunce ozgurlugu ama neo nazi vatan hainligi bende bunu anlamadim almanyada belcikada isvicrede pkklilar her tur pislig...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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serafon 2 yıl dodomoco
dodomoco

ya aktrolluk degilde adamlara gore pkk dusunce ozgurlugu ama neo nazi vatan hainligi bende bunu anlamadim almanyada belcikada isvicrede pkklilar her tur pisligi yapiyor kimse ses cikarmiyor neo nazi olunca farkli oluyor ilginc

Biz buna iki yüzlülük diyoruz
dodomocoya aktrolluk degilde adamlara gore pkk dusunce ozgurlugu ama neo nazi vatan hainligi bende bunu anlamadim almanyada belcikada is...
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merveyanar 2 yıl
devlete karşı geldiğin için zükerbler mark zükerberg
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merveyanar 2 yıl
Holokost adıyla da bilinen Yahudi Soykırımı'nın yalanlanmasını, cinayet çağrılarını ve benzer suçlara dair paylaşımları görmezden geldiği,
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sdc55 2 yıl
almanya nın da yargı sistemi bu şekilde işliyor
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DH Misafiri 2 yıl
İşte ileri demokrasi örneği. Bizdeki teröristleri yatır, koru, insan hakkı de sendekiler sadece fikir beyan edince öldür, derisini yüz. Hele 6-7 Ekim olayları tetikleyenler onlarda olsa yağlı kazığa oturtmuşlardı. Batı daima iki yüzlüdür. Fakat işin bir diğer yüzü var bizdeki insanların bir kısmı hükumeti sevmiyor ama bu o kadar nefretli bir şekildeki adamlar 2+2 4 eder derse bile karşılar. İnsanımız ya ölesiye ya dövesiye taraf tutuyor. Maalesef şusu doğru şusu yanlış, demek yok. Devleti seven çok ama adamların devletin faydasına yapıkları işleri sırf sevmediklerinden taraf olmuyorlar. Vatan bizim yahu, bu gemi batarsa hepimiz boğulacağız. Sağcısı solcusu sırf vatan menfaatleri için birleşse PKK, Batı, Fetö haini bize bulaşamaz ve lider ülke oluruz.
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ALBAY 2 yıl
Sen adamların emisyon pisliğini ortaya dökersen (VW-Audi) onlarda senden bir şekilde intikam almaya çalışır. Sırada sanırım Apple var.
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burakk, 2 yıl
İngiltere nereye gidiyor
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ilkerinanç 2 yıl
kendi ülkenizde yapsalardı ortalığı ayağa kaldırırdınız gençler.hiç sesiniz çıkmıyor bakıyorum?
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EbuSerkan 2 yıl ilkerinanç
Orijinalden alıntı: ilkerinanç
kendi ülkenizde yapsalardı ortalığı ayağa kaldırırdınız gençler.hiç sesiniz çıkmıyor bakıyorum?

Senin gibi bir akplimi bunu diyor ?
Senin ülken parti devleti olmuş basın özgürlüğünde 154.sıraya düşmüş halen boş boş konuşuyorsunuz
twitterda sansürü talep edilen tweetlerin ülkelere göre oranı;
twitter.com/...
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N. Chomsky 2 yıl

Yuh be, iki yüzlülüğün de bu kadarı. Eskiden Avrupa'ya hayrandım ama çok şükür bu son olaylar ne olduklarını çok güzel gösterdi. Orada kral gibi yaşayacağıma burada sürünmeyi tercih ederim.

Sizin de sıranız gelecek elbet bir gün. Belki biz göremeyeceğiz fakat er ya da geç o gün gelecek. Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiniz soysuzlar.
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asosyal mühendis 2 yıl
Şu facebook un tamamen fişi çekilmeli artık ben de bıktım. Sosyal medya mı yok gardaş?
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interwap 2 yıl
Biz şikayet ettiğümizde sonıçsız kalıypr.
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