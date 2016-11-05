Almanya, Mark Zuckerberg hakkında soruşturma başlattı

Almanya’nın Münih Savcılığı, teknoloji dünyasının tanınmış simalarından Mark Zuckerberg hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Chan-jo Jun isimli bir avukatın mahkemeye başvurusuyla birlikte harekete geçen yetkili birimler, Zuckerberg'ün şiddete göz yumduğunu iddia ediyorlar.

Genç CEO'nun sosyal ağdaki kullanıcıların şiddet içerikli çağrılarını, Holokost adıyla da bilinen Yahudi Soykırımı'nın yalanlanmasını, cinayet çağrılarını ve benzer suçlara dair paylaşımları görmezden geldiği, buna bağlı olarak "kasıtlı şekilde halkı kışkırtmaya yardımcı olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Üstelik dava dosyasında platformun Avrupa Direktörü Richard Allan, Genel Müdür’ü Sheryl Sandberg ve Berlin Direktörü Eva Maria Kirschsieper’a da benzer suçlamalar yöneltilmiş durumda. Edinilen bilgiye göre söz konusu şiddet içerikli paylaşımlardan haberdar olunmasına rağmen silinmediği ya da herhangi bir müdahalede bulunulmadığı belirtiliyor.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-mark-zuckerberg-a-1119746.html