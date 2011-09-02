Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türbin motorlu Batmobil replikası 620 bin dolara eBay'den satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
21
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Otomotiv sektöründe en ilgi çekici modellerden birisi ilk seri Batman filmlerinde kullanılan Batmobil olmuştur. Yıllarca hayranları tarafından taklit edilmeye çalışılan Batmobil'i en yakın şekilde birleştirmeyi başaran bir Batman hayranı bu replikayı satışa sundu.

Tarihteki en başarılı Batmobil replikası kokpitinde bir iPad bulunduruyor ve bugüne kadar 3 000 km yol yapmış.

Araç bir türbin motorundan güç alıyor. Bu motor Gyrodyne QH-50 Dash adlı bir insansız helikopter modelinden elde edilmiş. Motor direkt olarak arka tekerleklere güç veriyor ve 365 beygir gücüne sahip. Tersine sıralı değişen 4 hız geçişi kullanıyor. Motor jet yakıtı, kerosen ve dizel ile çalışabiliyor. Aracın gövdesi ise fiber cam ve alüminyumdan oluşuyor. Aracın süspansiyon sistemi yüksekliğini ayarlamaya imkan tanıyor. 

Araç bir yarış aracı birleştirme tesisinde el yapımı olarak imal edilmiş. Caddelerde kanuni olarak  kullanılabiliyor. Ebay'den satışa sunulan replikanın fiyatı 620 000$ seviyesinde.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
sahibinden.com/...

buda türkiyenin içler acısı durumu :(


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
SystemApps 8 yıl
o parayla 6 tane ev alırım batmanide kiralarım şöförüm olarak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
:D bide yaşayan efsane vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
Sadece arac modifikasyonu degil pek hobi kisitlamalar ve kati kanunlar yuzunden gelisemiyor. sanki birileri turk halkinin yaraticiligini ve yenilikciligini koreltmek icin bunlari kasitli yapiyormus gibi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clearskies 8 yıl
umutarslan.com
sahibinden.com/... türkiyenin içler acısı durumu :(

çok güzeldi, koptum. parmakların dert görmesin :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
620.000 dolar verilmez yahu 620.000 $'a ne arabalar alınır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iskambildestesi 8 yıl
kesinlikle katılıyorum. türkiye böyle şeylere henüz hazır değil. zaten kanunlar bundan sonra hayatta değişmez. biz milletce bunu garantiledik. kaldıki dünyanın en pahalı benzinini biz kullanıyoruz. gerçi bu araca tüp takmaya çalışan (hernekadar jet yakıtı veya dizelle çalışsada) sivri zekalı bir türk çıkar. 25 senedir bu ülkeyi çözemedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 8 yıl
amerikada garajında bazı mühendislik hesaplarına uydugun takdirde arabada yaparsın ucakda üstelik mühendislik hesapları tutuyorsa ruhsatta alıp pilakada cıkartır binebilirsinde satabilirsinde türkiyede bunun olmamasının nedeni sanayideki ustaların herbirinin birer fabrika kurma ihtimalinin olması yoksa bizdede verilir ruhsat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shockwave23 8 yıl
Avrupa birligi adayi olan ulkemiz de amerikadaki kanun ve kurallari baz alarak isyan etmek yanlis.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suicide 8 yıl shockwave23
MacTavish®

Avrupa birligi adayi olan ulkemiz de amerikadaki kanun ve kurallari baz alarak isyan etmek yanlis.


ben o avrupa birliğinin...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 8 yıl
Amerikada el yapımı araçlara çok rahatlıkla izin alabiliyorsun,Türkiye'de ise yok onu sök bunu sök camdaki filmleri sök farı sarı yap vs derken insanı soğutuyorlar saçma sapan ülke işte daha ne bekliyorsunuz ki
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl
Nasıl el yapımı bir araç yasal olarak trafikte kullanılabiliyor? Bizde birisi arabasını el yordamı ile ferrariye çevirmişti ancak trafikten izin alamamıştı kullanmak için. Amerikada ise isteyen modlu isteyen el yapımı kullanabiliyor ha?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suicide 8 yıl TikaMasala
muratremix

Nasıl el yapımı bir araç yasal olarak trafikte kullanılabiliyor? Bizde birisi arabasını el yordamı ile ferrariye çevirmişti ancak trafikten izin alamamıştı kullanmak için. Amerikada ise isteyen modlu isteyen el yapımı kullanabiliyor ha?


yanlış bilmiyorsam özellikle abd de bizdeki gibi saçma sapan bürokrasi ve milleti yolma prosedürleri yok. adamlar garajlarında uçak bile yapıp uçuruyorlar neredeyse.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10395 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Asus'un IPS panelli monitörü ProArt PA238Q test masamzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim