Türbin motorlu Batmobil replikası 620 bin dolara eBay'den satışa sunuldu

Otomotiv sektöründe en ilgi çekici modellerden birisi ilk seri Batman filmlerinde kullanılan Batmobil olmuştur. Yıllarca hayranları tarafından taklit edilmeye çalışılan Batmobil'i en yakın şekilde birleştirmeyi başaran bir Batman hayranı bu replikayı satışa sundu.





Tarihteki en başarılı Batmobil replikası kokpitinde bir iPad bulunduruyor ve bugüne kadar 3 000 km yol yapmış.





Araç bir türbin motorundan güç alıyor. Bu motor Gyrodyne QH-50 Dash adlı bir insansız helikopter modelinden elde edilmiş. Motor direkt olarak arka tekerleklere güç veriyor ve 365 beygir gücüne sahip. Tersine sıralı değişen 4 hız geçişi kullanıyor. Motor jet yakıtı, kerosen ve dizel ile çalışabiliyor. Aracın gövdesi ise fiber cam ve alüminyumdan oluşuyor. Aracın süspansiyon sistemi yüksekliğini ayarlamaya imkan tanıyor.





Araç bir yarış aracı birleştirme tesisinde el yapımı olarak imal edilmiş. Caddelerde kanuni olarak kullanılabiliyor. Ebay'den satışa sunulan replikanın fiyatı 620 000$ seviyesinde.







