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Türk Bankaları saldırı altında! İnternet şubelerine erişilemiyor

Türkiye’de internet bankacılığı sistemi saldırı altında. Anonymous Türk bankalarının internet şubelerine girişleri kilitledi. An itibariyle sitelere girilemiyor ve işlem yapılamıyor.
3 yıl
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Güvenlik
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Bankaları saldırı altında! İnternet şubelerine erişilemiyor
Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous günler öncesinden duyurduğu Türk bankacılık sistemine yönelik saldırılarını 24 Aralık itibariyle zirveye çıkardı. Yapılan ddos saldırıları ile sitelere erişimi yavaşlatan hatta akşam saatleri itibariyle de bir çok siteye erişimi olanaksız kılan hacker’lar bankaları adeta kilitledi.

Daha önce .tr uzantılı alan adlarına yönelik de bir saldırı düzenleyen Anonymous 2 saate yakın bir süre domain’lere erişimi parçalı olarak engellemişti. Hatta bu işin etkilerinin 24 saate kadar sürebildiğinden dert yanılmış, sorumlu taraf olan ODTÜ ile Ulaştırma Bakanlığı’nı karşı karşıya getirmişti.

Türkiye’nin İŞİD’i desteklediği yönündeki sözde söylemlerden yola çıkılarak yapılan saldırılarda acı taraf ise işin içine Türklerin de dahil olması. Böylesine asılsız iddialarla havaalanlarından, askeri kurumlara kadar kapsamlı bir saldırı niyetinde olduğunu açıkça dile getiren Anonymous’un tarafında yer aldığını söyleyen Türk kullanıcıların da olması işin vahametini bir üst noktaya taşıyor. “Banka alt yapınızı yok edeceğiz” tehditlerinin ardından sadece basit ddos saldırıları yapmaları da ekibin ciddiyetini (!) ortaya koymaya yeterli olacaktır.

Hali hazırda Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank gibi bir çok büyük bankanın internet şubelerine erişim ya hiç sağlanamıyor ya da sistemler çok geç yanıt veriyor. Ayrıca saldırı altındaki banka sunucularının sanal pos sistemlerini kullanan e-ticaret sitelerinde de ödemeler yapılamıyor.

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baykus45 3 yıl en beğenilen
Şunlara hacker demeyin ya. ddos saldırılarından başka bir halt yediklerini daha görmedim. Daha önce hackledim deikleri siteleride başka grupların yaptığı çıkmıştı.
Son olarak bizim kadar içinde hain olan başka millet yoktur sanırım. Elin oğlu, konu ülkesi olunca tek ağız olurken, bizde arkadan vurmalar artıyor. Yazıklar olsun onlara.
Şunlara hacker demeyin ya. ddos saldırılarından başka bir halt yediklerini daha görmedim. Daha önce hackledim deikleri siteleride başka grupların yaptığı çıkmış...
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3 Yanıt Yanıtla +161
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Alfred James Pacino 3 yıl
Forumda DDoS saldısını küçümseyen , "ping yaz ip yaz enterla ne var ki" diyen falan var.
Bu işin cahili de sağlam cahil oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +100
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imsomnia 3 yıl
Türkiye’nin İŞİD’i desteklediği yönündeki asılsız söylemlerden yola çıkılarak yapılan saldırılarda acı taraf ise işin içine Türklerin de dahil olması.

Haber dediğin her ne olursa olsun tarafsız yapılır. bu sitede böyle bir haberde yazarın yorum yapması hemde tamamen kendi doğrularına göre yapması çok yanlış. Asılsız Dediğin Söylemlerin Tamamı da doğrudur. ki bunu gazetelerinde yazdıkları için gazeteciler içeridedir.
Ahmet Gözütok Kendi Siyasi görüşünü destekleyen yorumlarını kendine sakla.
Türkiye’nin İŞİD’i desteklediği yönündeki asılsız söylemlerden yola çıkılarak yapılan saldırılarda acı taraf ise işin içine Türklerin de dahil olması.
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3 Yanıt Yanıtla +68
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1 Avatar
ne diyorum 3 yıl
Hadi la ayyıldız kurtar la bizi
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DHBSC55 3 yıl
ben teb finansbank cardfinans gibi bazı bankaların siteşerini giremiyorum ve online işlem merkezlerine saldırı devammı ediyor acaba, çoğu bankanın sitesine giremiyorum bendemi bir tek bu problem.
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iskoo 3 yıl
Ayyıldız Tim Anonymous’u hackledi

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, Türkiye’ye siber saldırı başlatan Anonymous’u hackledi.


Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, Anonymous’un Türk bankaları ve kamu kurumlarına yönelik bir süredir sürdürdüğü siber saldırının ardından önce 19 bin Rus sitesini hackledi.

RUS BANKALARI DA ÇÖKERTİLDİ

Rus bankalarının sitelerini de çökerten Ayyıldız Tim, daha sonra Anonymous’u hedef aldı. Anonymous’un sayfası Türk hackerlar tarafından hacklendi.

ensonhaber.com/...
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iskoo 3 yıl
Rusya’nın, Türkiye sunucularına yaptığı siber saldırıya misilleme yapan Türk Hack Team üyesi hackerlar, dün gece yaptıkları siber operasyonda Rusya, Suriye ve İran lokasyonlu 2 bin 24 internet sitesini ele geçirdi.

Hackerların, ayrıca data merkezlerine yaptıkları saldırılarda 2 bin Rus vatandaşının kişisel bilgilerini de ele geçirdiği belirtildi.

PUTİN'E MESAJ GÖNDERDİLER

Siber savaşçılar, ele geçirdikleri internet sitelerinin anasayfasına Türkiye ve Bayırbucak Türkmen bayraklarını yerleştirip, İngilizce olarak şu mesajı verdi: “Putin, uçak krizini bilerek ve isteyerek planladın ve vatandaşını ölüme ittin. Bu senin bir hain olmana neden oldu. Şimdi de Rus halkını kandırıp vatandaşlarının milliyetçi duygularını kullanıyorsun. Rus halkı onurlu bir halktır ve senin palavraların er ya da geç açığa çıkacaktır. O gün geldiğinde Rus halkı o koltuktan seni söküp atacaktır."



Hackerlar, Rusya’nın saldırılarının devam etmesi halinde kendilerinin de şiddetli bir şekilde karşılık vereceklerini bildirdi. Siber savaşçılar, ele geçirdikleri web sitelerini zone-h.org üzerinden tescillediklerini duyurdu.

ensonhaber.com/...
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sertacarslan 3 yıl
Ahmet Gözütok!
Siyasi yorumlarını kendine sakla, onlarla zerre kadar ilgilenmiyoruz.
Ayrıca ekmek yediğin işe hak ettiği özeni göster ve önce Türkçe'ni geliştir! Senin yüzünden DH+ okumuyorum...
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a_y_k_u_t 3 yıl
Beter olalım.
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Merkur 3 yıl
Kaspersky antivirüs programını alan kullanıcı veya şirketlerin durumu ne olur?
Ruslar bu tür programlara müdahale edebilir mi? ,

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MyLifeForAiur 3 yıl
Yoo, Enpara internet şubesine giriyorum ben...
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Pi 3 yıl
Ya ne bos beles adamlarsiniz be! Madem devletin bi isler cevirdigini düşünüyorsunuz kirli camasirlari dokun ortaya herkes gorsun. Varsa bir bildiginiz devletin dosyalarina erisemiyor musunuz? Vatandasin isini gucunu aksatin anca siz. Kafasizlar.
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ali_6195 3 yıl
Ayyildız Tim:
Banka kapatmak boyle olur Rus Bankasi AlfaBank Down !

alfabank.ru/...

Tam 1 saat boyunca kapalı kaldı ve şuan da sitenin tasarımı patlamış bulunmakta
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erturkcan2 3 yıl
An itibariyle Ay Yıldız Team bir çok rus sitesini hacklemiş harika görsellerle ve müzikle süslemiş durumda uykudan uyandılar sonunda.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
en paraya giremiyorum
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