Türk Bankaları saldırı altında! İnternet şubelerine erişilemiyor

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous günler öncesinden duyurduğu Türk bankacılık sistemine yönelik saldırılarını 24 Aralık itibariyle zirveye çıkardı. Yapılan ddos saldırıları ile sitelere erişimi yavaşlatan hatta akşam saatleri itibariyle de bir çok siteye erişimi olanaksız kılan hacker’lar bankaları adeta kilitledi.

Hali hazırda Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank gibi bir çok büyük bankanın internet şubelerine erişim ya hiç sağlanamıyor ya da sistemler çok geç yanıt veriyor. Ayrıca saldırı altındaki banka sunucularının sanal pos sistemlerini kullanan e-ticaret sitelerinde de ödemeler yapılamıyor.

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Daha önce .tr uzantılı alan adlarına yönelik de bir saldırı düzenleyen Anonymous 2 saate yakın bir süre domain’lere erişimi parçalı olarak engellemişti. Hatta bu işin etkilerinin 24 saate kadar sürebildiğinden dert yanılmış, sorumlu taraf olan ODTÜ ile Ulaştırma Bakanlığı’nı karşı karşıya getirmişti.Türkiye’nin İŞİD’i desteklediği yönündeki sözde söylemlerden yola çıkılarak yapılan saldırılarda acı taraf ise işin içine Türklerin de dahil olması. Böylesine asılsız iddialarla havaalanlarından, askeri kurumlara kadar kapsamlı bir saldırı niyetinde olduğunu açıkça dile getiren Anonymous’un tarafında yer aldığını söyleyen Türk kullanıcıların da olması işin vahametini bir üst noktaya taşıyor. “Banka alt yapınızı yok edeceğiz” tehditlerinin ardından sadece basit ddos saldırıları yapmaları da ekibin ciddiyetini (!) ortaya koymaya yeterli olacaktır.