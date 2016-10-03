Türk Dil Kurumu: Kesme işaretinin kullanımını ilkokul çocukları dahi biliyor

Geride bıraktığımız 27 Eylül tarihinde bazı web sitelerinde yer alan "Türk Dil Kurumu yaptığı yeni değişiklikle kurum ve kuruluş isimlerinde tırnak işaretinin kullanımını kaldırdı." haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyuran TDK, resmi web sitesi üzerinden açıklama paylaştı.

İlgili kuralın 1985 yılında Türk Dil Kurumu yayını olarak yayımlanan -Prof. Dr. Hasan Eren’in hazırlamış olduğu- İmlâ Kılavuzu’nun "Kesme İşareti" bölümünde "Kurum ve kuruluş adlarına getirilen ekler çoklukla kesme işaretiyle ayrılmaz." maddesiyle belirlendiğine dikkat çeken yetkililer, düzenlemenin 31 yıl öncesine dayandığını dile getiriyorlar.

TDK: İlkokul çocukları bile bilmektedir

1996'da yayınlanan İmlâ Kılavuzu’nda ise "çoğunlukla" kelimesinin çıkarılarak "Ancak kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan…" şeklinde daha net ifadelere yer verildiği, 2004 yılında yayımlanan İlköğretim Okulları İçin İmlâ Kılavuzu’nda da "Kurum, kuruluş, kurul adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz." kuralının bulunduğu ifade ediliyor.

Açıklamada yapılan haberleri sert bir dille eleştiren Türk Dil Kurumu, kurum ve kuruluş adlarına gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmayacağını ilkokul çocuklarının dahi bildiğini söyleyerek tepki gösterdi ve ilgili kurallar için web sitesindeki "Yazım Kuralları" bölümüne göz atılmasını tavsiye etti.

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=74