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Türk Dil Kurumu: Kesme işaretinin kullanımını ilkokul çocukları dahi biliyor

Basında çıkan “Türk Dil Kurumu, kurum ve kuruluş isimlerinde tırnak işaretinin kullanımını kaldırdı.” haberlerine cevap veren TDK, konuyla ilgili sert bir açıklama yayınladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türk Dil Kurumu: Kesme işaretinin kullanımını ilkokul çocukları dahi biliyor
 
Geride bıraktığımız 27 Eylül tarihinde bazı web sitelerinde yer alan "Türk Dil Kurumu yaptığı yeni değişiklikle kurum ve kuruluş isimlerinde tırnak işaretinin kullanımını kaldırdı." haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyuran TDK, resmi web sitesi üzerinden açıklama paylaştı.
İlgili kuralın 1985 yılında Türk Dil Kurumu yayını olarak yayımlanan -Prof. Dr. Hasan Eren’in hazırlamış olduğu- İmlâ Kılavuzu’nun "Kesme İşareti" bölümünde "Kurum ve kuruluş adlarına getirilen ekler çoklukla kesme işaretiyle ayrılmaz." maddesiyle belirlendiğine dikkat çeken yetkililer, düzenlemenin 31 yıl öncesine dayandığını dile getiriyorlar.

TDK: İlkokul çocukları bile bilmektedir

1996'da yayınlanan İmlâ Kılavuzu’nda ise "çoğunlukla" kelimesinin çıkarılarak "Ancak kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan…" şeklinde daha net ifadelere yer verildiği, 2004 yılında yayımlanan İlköğretim Okulları İçin İmlâ Kılavuzu’nda da "Kurum, kuruluş, kurul adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz." kuralının bulunduğu ifade ediliyor.
Açıklamada yapılan haberleri sert bir dille eleştiren Türk Dil Kurumu, kurum ve kuruluş adlarına gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmayacağını ilkokul çocuklarının dahi bildiğini söyleyerek tepki gösterdi ve ilgili kurallar için web sitesindeki "Yazım Kuralları" bölümüne göz atılmasını tavsiye etti.

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=74 Yorum Yaz
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interwap 3 yıl en beğenilen
Onların işleri de zor. Delinin biri "TDK'da otobüsün karşılığı oturgaçlı götürgeç" diye yazı yayınlıyor. Sonra da olmayan bir şeye bir çok kişi gibi kendi de inanıyor. Kurum haberdeki gibi "böyle bir şey yok" diye açıklama yaparsa" başka işleri güçleri yok bunların" gibi başka sesler çıkıyor.
Onların işleri de zor. Delinin biri "TDK'da otobüsün karşılığı oturgaçlı götürgeç" diye yazı yayınlıyor. Sonra da olmayan bir şeye bir çok kişi gibi kendi de in...
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Suyheuti 3 yıl
Murat Bardakçının geçen yazısına ithafen yazılmış bir cevap bu. Ama Murat Bardakçı sonuna kadar haklı TDKdan bir cacık olmaz.

1.Yazı:
m.haberturk.com/...
2.Yazı:
m.haberturk.com/...
Edit: Linkler
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SEO-Uzmanı 3 yıl
türkçe off

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Fenomenon 3 yıl
İlkokul çocukları biliyor da büyükler bilmiyor. Sorun bu zaten :)
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kaazto28 3 yıl
ilkokul çocukları da biliyor demek ne demek zaten onlar yeni öğreniyorlar, yaşım 28 bir çok sınava girdim 2-3 yılda bir dil bilgisi kuralları sürekli değişiyor, önceden net bildiğim bir şey sonradan tamamen yanlış olduğunu duyuyorum.
Kendi dilimi küçümsemiyorum ama Türkçe kadar anlaşılması veya kurallara göre yazılması çok zor geliyor.
Şimdi bana ÖSYM'nin sorduğu dil bilgisi sorularını buraya koydurtmayın.
Hele anlatım bozukluğu denen bir olay var Kaşgarlı Mahmut gelse dahi işin içinden çıkamaz. :)
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fuujitsu 3 yıl
Bunlar da rezil ettiler Türkçeyi, o kadar kabız bir dil bilgisi oluşturdular ki ne yapacağımızı şaşırdık.
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OverClocK1ng 3 yıl
Bi Ekrem71 virgülü bilmediği için, belki onu da bilmiyordur...
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DH Misafiri 3 yıl
Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir şey ve hiç kimse unutturamaz.
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apodur 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir şey ve hiç kimse unutturamaz.

?

sen unutma yeter bizde sorun yok.
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BekirTemel 3 yıl
Matematiği,ingilizceyi bilmiyorlar sonra memleket gram ilerleyemiyor. Dil önemli tamam da çok ciddi problemler var.
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DH Misafiri 3 yıl
Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir şey ve hiç kimse unutturamaz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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bkadem 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir şey ve hiç kimse unutturamaz.

Bence de hiç kimse unutturamaz da konuyla ne ilgisi var?
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silversmith 3 yıl
Yaşadıklarına değil de duyduğuna inanmak ve araştırmadan yayın yapmak son yıllarda moda oldu. :D
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interwap 3 yıl en beğenilen
Onların işleri de zor. Delinin biri "TDK'da otobüsün karşılığı oturgaçlı götürgeç" diye yazı yayınlıyor. Sonra da olmayan bir şeye bir çok kişi gibi kendi de inanıyor. Kurum haberdeki gibi "böyle bir şey yok" diye açıklama yaparsa" başka işleri güçleri yok bunların" gibi başka sesler çıkıyor.
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redoracle 3 yıl
Türk Dil Kurumu'nu kimin kurduğu belli, bu yüzdendir yıpratmaya çalışmaları.

Bugünlerde hep kötü diller uzanıyor Ata'mıza ama kimse dur demiyor,yıpratılmasına izin veriyor,ama neyseki ilkokul çocukları bile farkında bazı şeylerin ve seslerini duyuruyorlar bir şekilde.
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Survival 3 yıl interwap
Zamanında bende baya gülmüştüm ama en iyisi
Gök götürü konuksal avrattı baya gülmüştüm
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