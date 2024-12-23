Türkiye’de yılın kelimesi “kalabalık yalnızlık” seçildi

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Tam Boyutta Gör Türk Dil Kurumu'ndan (TDK) yapılan açıklamaya göre, TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime ve kavram, Türk Dil Kurumu internet sitesinde halk oylamasına sunuldu. TDK tarafından yapılan anket sonucunda, 2024 yılının kelimesi “kalabalık yalnızlık” oldu.

Yılın kelimesi “kalabalık yalnızlık”

Oylamaya değer bulunan kelimeler "Kalabalık Yalnızlık", "Merhamet", "Yabancılaşma", "Algoritma", "Yozlaşma", "Yapay Zeka" ve "Dijital Yorgunluk" olarak belirlenmişti. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında "2024 yılının kelimesi ve kavramı" olarak "kalabalık yalnızlık" kavramının seçildiği açıklandı.

Kalabalık Yalnızlık nedir?

Tam Boyutta Gör Öte yandan değerlendirme kurulu, "Kalabalık Yalnızlık" kavramının ne olduğunu ve seçilme gerekçesini de açıklandı.

"2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden ‘yalnızlık’ ile çokluk ifade eden ‘kalabalık’ aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir.”

Sosyal medya yalnızlığı artırıyor

Açıklamada sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıkları belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde 'kalabalık' bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir. Diğer yandan hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler. Bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması, kendisini yalnız hissetmediği anlamına gelmemektedir. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir.”

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