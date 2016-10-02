Google Allo bir hafta içerisinde 5 milyon indirme sayısına ulaştı

Sohbet uygulamaları konusunda rakiplerine nazaran yarışta bir adım geride kalan ve durumu lehine çevirmek isteyen Google, yaklaşık 10 gün önce yeni mobil sohbet servisi Allo’yu görücüye çıkardı.

Gizli sohbet, çıkartma ve fotoğraf üzerine resim çizme gibi özelliklerinin yanı sıra Google Asistan fonksiyonuyla da dikkat çeken yazılım, kullanıcının davranışlarını ve alışkanlıklarını öğrenerek ihtiyaçlar doğrultusunda arama sorgularına çok daha hızlı yanıt verebiliyor. Üstelik restoran için rezervasyon yapma ve maç sonuçlarını yayınlama gibi ek fonksiyonlarıyla adeta kişisel asistan görevi üstlenen Allo, tek çatı altında birçok hizmeti sunarak rakiplerinden sıyrılmayı hedefliyor.

İlk 4 gün içerisinde 1 milyon indirme sayısına ulaşan Google Allo, açıklanan son bilgilere göre bir haftalık periyot içerisinde 5 milyon indirme barajını geride bırakmayı başardı. WhatsApp ve Facebook Messenger gibi popüler uygulamaları hedef alan Google’ın ne kadar başarılı olacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.