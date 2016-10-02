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Google Allo bir hafta içerisinde 5 milyon indirme sayısına ulaştı

Google’ın kısa süre önce büyük umutlarla piyasaya sürdüğü yeni sohbet uygulaması Allo, ilk hafta içerisinde 5 milyon indirme barajını aşarak önemli bir başarıya imza attı.
2 yıl
3,4b
1
13
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sohbet uygulamaları konusunda rakiplerine nazaran yarışta bir adım geride kalan ve durumu lehine çevirmek isteyen Google, yaklaşık 10 gün önce yeni mobil sohbet servisi Allo’yu görücüye çıkardı.
Gizli sohbet, çıkartma ve fotoğraf üzerine resim çizme gibi özelliklerinin yanı sıra Google Asistan fonksiyonuyla da dikkat çeken yazılım, kullanıcının davranışlarını ve alışkanlıklarını öğrenerek ihtiyaçlar doğrultusunda arama sorgularına çok daha hızlı yanıt verebiliyor. Üstelik restoran için rezervasyon yapma ve maç sonuçlarını yayınlama gibi ek fonksiyonlarıyla adeta kişisel asistan görevi üstlenen Allo, tek çatı altında birçok hizmeti sunarak rakiplerinden sıyrılmayı hedefliyor.
İlk 4 gün içerisinde 1 milyon indirme sayısına ulaşan Google Allo, açıklanan son bilgilere göre bir haftalık periyot içerisinde 5 milyon indirme barajını geride bırakmayı başardı. WhatsApp ve Facebook Messenger gibi popüler uygulamaları hedef alan Google’ın ne kadar başarılı olacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.

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SEO-Uzmanı 2 yıl
ne kadar boş beleş eleman adam varsa yüklemiş :D
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DH Misafiri 2 yıl
FBI başkanı kesinlikle yüklemeyin dedi. İnsanların herşeyini kaydediyormuş.
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Jül Sezar 2 yıl
Son gorulme
Iletildi
Goruldu

Bunlar var mi?
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Public_Enemy 2 yıl
Asistan özelliği yüzünden indirmedim, kullanıcının davranışlarını ve alışkanlıklarını takip eden (bildiğin casus) yazılımları hiç sevmiyorum. kimse hiçbirşeyimi takip etmesin, ben 2 tuşa fazladan basarım, mahsuru yok.
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kadirirdem 2 yıl
indirmedim daha whatsapp ile devam şuan...
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| OMG! | 2 yıl
whatsapp'ı saf dışı etmek çook zor bir olay.
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X-FI 2 yıl
asistanı çok iyi onun dışında eğer popüler olmazsa kullanılmaz chat bölümü.
asistan süper ama deneyin, baya baya iyi. mesela bugün mapsi açıp dükkan saatlerine bakacağıma, alloya bu dükkan açık mı diye sordum ve yazı ile sadece cevap verdi.
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dr20mouse 2 yıl X-FI
X-FI
asistanı çok iyi onun dışında eğer popüler olmazsa kullanılmaz chat bölümü.
asistan süper ama deneyin, baya baya iyi. mesela bugün mapsi açıp dükkan saatlerine bakacağıma, alloya bu dükkan açık mı diye sordum ve yazı ile sadece cevap verdi.

Hocam bende asistana baktım ama Türkçe yapılamıyor dimi veya yaptıysanız nasıl?
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CoreXXX 2 yıl
wp 10 a göre varsa deneriz bir. yoksa whatsapp forever:)
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Das Boot 2 yıl
Whatsapp yerine niye bunu kullanayım?
Üstelik rehberimde kimse bu uygulamadan haberi bile yokken.
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bautahn 2 yıl
Whatsapp'a 100 basar
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qazrfv 2 yıl
Hangouts da Allo ile birleşseydi eğer tepeye oynardı ama şuan google asistanı kullanmadığım için pek bi esprisi yok gibi geldi.
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