Facebook, "Messenger Day" ile Snapchat'i kopyalamaya hazırlanıyor

Hatırlayacağınız gibi Facebook’un sahibi olduğu Instagram ağustos ayının başında yayınlanan Hikayeler özelliğiyle platforma oldukça farklı bir pencere açmıştı. Kullanıcıların günlük hayatlarından kesitleri takipçileriyle paylaşmalarını sağlayan yenilik, Snapchat ile büyük oranda benzerlik göstermesinden dolayı eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Mark Zuckerberg’ün bir türlü satın alamadığı Snapchat’i misillemesi olarak yorumlanan bu hamleler görünüşe göre tüm hızıyla devam edecek. Zira "Messenger Day" (Messenger Günü) adı verilen yenilikle birlikte sosyal ağ kullanıcıları aynı Snapchat’te olduğu gibi çeşitli filtre ve çıkartmalarla birlikte fotoğraf ve video paylaşabilecekler. Üstelik gün içerisinde paylaşılan tüm içerikler 24 saat sonra otomatik şekilde silinecek.

Messenger uygulamasında sohbet listesinin üzerine gelecek "Messenger Günü" şu sıralar Snapchat'in çok popüler olmadığı Polonyo’da test ediliyor. Snapchat’in elindeki genç nüfusa gözünü diken sosyal ağın bu yeniliği ne zaman hayata geçireceği ise bilinmiyor.