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Facebook, "Messenger Day" ile Snapchat'i kopyalamaya hazırlanıyor

Yaklaşık iki ay önce Instagram’a getirilen Hikayeler özelliğiyle büyük ölçüde Snapchat’i kopyalayan Facebook, bu kez Messenger üzerinden Snapchat’i kopyalamaya devam ediyor.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook,
 
Hatırlayacağınız gibi Facebook’un sahibi olduğu Instagram ağustos ayının başında yayınlanan Hikayeler özelliğiyle platforma oldukça farklı bir pencere açmıştı. Kullanıcıların günlük hayatlarından kesitleri takipçileriyle paylaşmalarını sağlayan yenilik, Snapchat ile büyük oranda benzerlik göstermesinden dolayı eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Mark Zuckerberg’ün bir türlü satın alamadığı Snapchat’i misillemesi olarak yorumlanan bu hamleler görünüşe göre tüm hızıyla devam edecek. Zira "Messenger Day" (Messenger Günü) adı verilen yenilikle birlikte sosyal ağ kullanıcıları aynı Snapchat’te olduğu gibi çeşitli filtre ve çıkartmalarla birlikte fotoğraf ve video paylaşabilecekler. Üstelik gün içerisinde paylaşılan tüm içerikler 24 saat sonra otomatik şekilde silinecek.
Facebook,
Messenger uygulamasında sohbet listesinin üzerine gelecek "Messenger Günü" şu sıralar Snapchat'in çok popüler olmadığı Polonyo’da test ediliyor. Snapchat’in elindeki genç nüfusa gözünü diken sosyal ağın bu yeniliği ne zaman hayata geçireceği ise bilinmiyor.

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BekirTemel 2 yıl
snapchat e düştü görev,kopyalatmasın
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likeablex 2 yıl
Neyse ki kullanmıyorum.
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anldrms34 2 yıl
Polonyo da test edilmesi çok doğru bir hareket
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shadowtr 2 yıl
Zaten markette olan uygulamalar ana fikir olarak 10-15 tane. Gerisi klon...
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PurposeLess sinan 2 yıl
facebook da amcaları teyzeleri görmesin diye kaçıyor ergenler snap e. facebook kartların, snap ergenlerin sosyal yeri. twiter candır, gerisi heyecan.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Herkes kopyalasın da snapchat saçmalığı son bulsun artık.
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TIME 2 yıl
Ne snapchatmis arkadas.kopyala kopyala bitmedi
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Guest-183E69799 2 yıl
Ne yaladın be Facebook
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Neyinkafasi 2 yıl
Select Snapchat.Ctrl+C, Ctrl+V.

Select "Snapchat - Copy" and press F2.

Rename to "Messenger Day".

Congratulations! You do not need "Snapchat" anymore!
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snapchat, facebook messenger ve
5 etiket daha messenger day messenger günü Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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