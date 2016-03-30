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Türk Telekom, Cristiano Ronaldo’yu Türkiye’ye getirdi

Türk Telekom, Cristiano Ronaldo’yu Türkiye’ye getirdi. Portekizli yıldız; Türk Telekom’un GiGA 4.5G iletişimi kapsamında hazırladığı hız odaklı reklam kampanyasının yeni yüzü oldu.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom, Cristiano Ronaldo’yu Türkiye’ye getirdi
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Türkiye’nin önemli teknoloji şirketlerinden olan Türk Telekom, 4.5G ile değişecek iletişim ve eğlence anlayışını yansıtmak üzere dünyanın en başarılı futbolcularından Ronaldo’yu ülkemize getirdi. Real Madrid’de forma giyen ve dünyanın en başarılı ve en hızlı futbolcularından biri olarak kabul edilen Portekizli yıldız, Türk Telekom’un “#sanahizmiyok” temalı reklam kampanyasında rol alıyor.


Saatte 33 kilometreye ulaşan hızıyla dünyanın en hızlı futbolcuları arasında yer alan Ronaldo’nun rol aldığı reklam filmi, 1 Nisan’dan itibaren GiGA 4.5G teknolojisi ile Türkiye’nin 81 iline, dünyanın en hızlı ve kaliteli mobil internet deneyimini sunmaya hazırlanan Türk Telekom’un Fiber Güçlü GİGA 4.5G’sine odaklanıyor.


Türk Telekom CEO’su Rami Aslan konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak 1 Nisan’dan itibaren, GiGA 4.5G teknolojimiz ile en hızlı 4.5G’den üç kat daha hızlı mobil internet deneyimini kullanıcılara biz sunacağız. Bu konudaki farkımızı 4.5G reklam kampanyamız ile de ortaya koymak istedik. Bu amaçla dünyanın en hızlı futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo’nun 4.5G reklam kampanyamızın yüzü olmasına karar verdik. Dünyanın en hızlı ikilisi olarak tanımlayabileceğimiz Türk Telekom ve Ronaldo, yeni reklam kampanyamızda çok iyi bir uyum sergilediler. Ronaldo’lu reklam filmimiz ile hız ve kalite arayanları Türk Telekom’un Fiber Güçlü 4.5G dünyasına davet ediyoruz.”
Ronaldo’lu Türk Telekom reklam filmi 30 Mart Çarşamba akşamından itibaren kamuoyu ile buluşacak.

http://www.ronaldoyahizlazim.com Yorum Yaz
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___Lawyer___ 3 yıl en beğenilen
Ronaldo'ya vereceği parayı altyapıya harcasaymış keşke malum interneti o kadar hızlı ki biz kullanıcılar yetişemiyoruz :)
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mnyksvsc 3 yıl
Ayıp yaa, şu reklama milyonlarca dolar vereceğine internet altyapına yatırım yap, bilemedin fiyatları daha uygun düzeye çek, akk yi arttır ya da kaldır. Para saçmaya bayılıyorlar ...
Ayıp yaa, şu reklama milyonlarca dolar vereceğine internet altyapına yatırım yap, bilemedin fiyatları daha uygun düzeye çek, akk yi arttır ya da kaldır. Para sa...
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myhotyro 3 yıl
Tabi tabi, milletde salaktı, Ronaldoyu görünce inanıp Telekom'a koşacak.
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Umutcan 3 yıl
Bizden kazandıklarını yine gereksiz şeylere harcadılar. Altyapı yıllardır aynı, fiber hala gelmedi ama Ronaldo'ya o kadar parayı verin aferin.
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redwolf0 3 yıl
20 metre fiber cekse daha kaarlıydı bizim için
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milyondabir 3 yıl
devlette hep sömürenin yanında
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senersongur 3 yıl
Messi'yi de artık Vodafone yada Turkcell getirmeli.
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thehassoo44 3 yıl
Ronaldo yu getirene kadar adam gibi hizmet gelirsin
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mehmtl 3 yıl
Messi bile gelse yinede kullanmam
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dobrasam 3 yıl
canın cehenneme Türk Telekom inşallah batar iflas edersin
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AkatooS86 3 yıl
ronaldo sen genede yavas kos, kota bitmesin, gene yavaslarsin.
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michael01 3 yıl
instagram.com/... bu arkadaş oynamış galiba ronaldoyu gerçekte daha reklam çekimi için yalan söyleyen firmanın verdiği hizmete güven hiç olmaz
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