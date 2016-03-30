Türk Telekom, Cristiano Ronaldo’yu Türkiye’ye getirdi

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Türkiye’nin önemli teknoloji şirketlerinden olan Türk Telekom, 4.5G ile değişecek iletişim ve eğlence anlayışını yansıtmak üzere dünyanın en başarılı futbolcularından Ronaldo’yu ülkemize getirdi. Real Madrid’de forma giyen ve dünyanın en başarılı ve en hızlı futbolcularından biri olarak kabul edilen Portekizli yıldız, Türk Telekom’un “#sanahizmiyok” temalı reklam kampanyasında rol alıyor.





Saatte 33 kilometreye ulaşan hızıyla dünyanın en hızlı futbolcuları arasında yer alan Ronaldo’nun rol aldığı reklam filmi, 1 Nisan’dan itibaren GiGA 4.5G teknolojisi ile Türkiye’nin 81 iline, dünyanın en hızlı ve kaliteli mobil internet deneyimini sunmaya hazırlanan Türk Telekom’un Fiber Güçlü GİGA 4.5G’sine odaklanıyor.





Türk Telekom CEO’su Rami Aslan konuyla ilgili şunları söyledi:



“Türk Telekom olarak 1 Nisan’dan itibaren, GiGA 4.5G teknolojimiz ile en hızlı 4.5G’den üç kat daha hızlı mobil internet deneyimini kullanıcılara biz sunacağız. Bu konudaki farkımızı 4.5G reklam kampanyamız ile de ortaya koymak istedik. Bu amaçla dünyanın en hızlı futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo’nun 4.5G reklam kampanyamızın yüzü olmasına karar verdik. Dünyanın en hızlı ikilisi olarak tanımlayabileceğimiz Türk Telekom ve Ronaldo, yeni reklam kampanyamızda çok iyi bir uyum sergilediler. Ronaldo’lu reklam filmimiz ile hız ve kalite arayanları Türk Telekom’un Fiber Güçlü 4.5G dünyasına davet ediyoruz.”

Ronaldo’lu Türk Telekom reklam filmi 30 Mart Çarşamba akşamından itibaren kamuoyu ile buluşacak.

http://www.ronaldoyahizlazim.com