Türk Telekom'a Yatırımcı İlişkileri alanında uluslararası ödül





Türkiye'nin öncü iletişim devi Türk Telekom, yatırımcı ilişkileri alanında her yıl yerli ve yabancı yüzlerce analist ve yatırımcının oylarıyla oluşturulan Thomson Reuters Extel Survey'de ödül kazanarak, uluslararası ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu.





Yatırımcı ilişkileri alanında dünyanın en geniş çaplı profesyonel araştırmalarını ve anketlerini gerçekleştiren araştırma şirketlerinden birisi olan Thomson Reuters Extel'in, Avrupa çapında gerçekleştirdiği 14 binin üzerinde aracı kurum ve kurumsal katılımcının görüşleri doğrultusunda oluşan ''2012 Yatırımcı İlişkileri Araştırması'' sıralamasında Türk Telekom zirveyi kimseye bırakmadı.





'Yatırımcı İlişkileri Alanında Türkiye'nin En İyi CEO'su' kategorisinde Türk Telekom Grup CEO'su Hakam Kanafani ilk sırada yer alırken aynı sıralamada Türk Telekom, 'Türkiye'nin En İyi Yatırımcı İlişkileri' kategorisinde ikinci oldu. 'Türkiye'nin En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyonelleri' kategorisinde Türk Telekom Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Onur Öz ikinci olurken, yatırımcı ilişkileri ekibinden Emre Çiçek, Eren Öner ve Furkan Onat aynı sıralamada ilk altı arasında yer almayı başardı.

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