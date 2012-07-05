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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom'a Yatırımcı İlişkileri alanında uluslararası ödül

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Türkiye'nin öncü iletişim devi Türk Telekom, yatırımcı ilişkileri alanında her yıl yerli ve yabancı yüzlerce analist ve yatırımcının oylarıyla oluşturulan Thomson Reuters Extel Survey'de ödül kazanarak, uluslararası ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Yatırımcı ilişkileri alanında dünyanın en geniş çaplı profesyonel araştırmalarını ve anketlerini gerçekleştiren araştırma şirketlerinden birisi olan Thomson Reuters Extel'in, Avrupa çapında gerçekleştirdiği 14 binin üzerinde aracı kurum ve kurumsal katılımcının görüşleri doğrultusunda oluşan ''2012 Yatırımcı İlişkileri Araştırması'' sıralamasında Türk Telekom zirveyi kimseye bırakmadı. 

'Yatırımcı İlişkileri Alanında Türkiye'nin En İyi CEO'su' kategorisinde Türk Telekom Grup CEO'su Hakam Kanafani ilk sırada yer alırken aynı sıralamada Türk Telekom, 'Türkiye'nin En İyi Yatırımcı İlişkileri' kategorisinde ikinci oldu. 'Türkiye'nin En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyonelleri' kategorisinde Türk Telekom Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Onur Öz ikinci olurken, yatırımcı ilişkileri ekibinden Emre Çiçek, Eren Öner ve Furkan Onat aynı sıralamada ilk altı arasında yer almayı başardı.

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal Yorum Yaz
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Black Wall Street 6 yıl en beğenilen
helal olsun ne diyelim.

bu kadar kullanıcıyı afedersiniz salak yerine koyup, 1mbit internete 60 lira baydırabiliyorsa helal olsun.o ödül yetmezse nobel sarayım gasteye..
helal olsun ne diyelim.bu kadar kullanıcıyı afedersiniz salak yerine koyup, 1mbit internete 60 lira baydırabiliyorsa helal olsun.o ödül yetmezse n...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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Cehennemden_Cennete 6 yıl
Neyin kafasını yaşıyor bu editörler bilmiyorum. Arkadaş bilmiyor musun bu forum dahil Türk internet kullanıcılarının TTNet ve türevlerinden tiksindiğini. Hayır küfür yeme merakı bu kadar mı hat safhada! Gidin şampuan reklamı yapın paraya ihtiyacınız bu kadar çoksa.
Neyin kafasını yaşıyor bu editörler bilmiyorum. Arkadaş bilmiyor musun bu forum dahil Türk internet kullanıcılarının TTNet ve türevlerinden tiksindiğini. Hayır...
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Statistik 6 yıl
Yatirimci iliskileri acisindan sozde birinci, kullanici iliskileri acisindan kesinlikle acik ara dunya sonuncusu
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theraptorx 6 yıl
Adamlar Tekel. Yurtdisindakilerde, ne kadar cok talep var bu şirketin ürünlerine sanıyor herhalde. Yazık.
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Yeur 6 yıl
Upload önemli.
Sene 2012 oldu bunun önemi yeni anladılar.Ödül almış palavra...
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BlackBeasT 6 yıl
Yatırımcı İlişkileri Araştırması'' sıralamasında Türk Telekom zirveyi kimseye bırakmadı doğru kendi aboneleri yatırıp 1 mb/s 60 tl para almasını biliyor..baksanıza bütün kategorilerde
**En İyi CEO
**Yatırımcı İlişkileri
**Yatırımcı İlişkileri Profesyonelleri
1 günde 7 milyon abone size Yatırımcı İlişkilerinde ne kadar profesyonel olduğu gösterecek..Suskunlar dizinin TTNET ver. senaritler yazar artık..rating tavan..:D
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avpfatih 6 yıl
bugün yaşadığm bir olayı anlatayım.
Hızımı kesmişler telefon ettim tekrar artırılmasını isteyecektim. Alt yapıda sorun var 3 haftadır çözemediler :S herneyse telefonun diğer ucundeki beyefendiye derdimi anlattım hızımın artırılmasını istedim. O da modeminizi son 6 saattir hiç kapattınız mı dedi. Hayır dedim. Kapatıp açar mısınız dedi. Kapattım ama internet gelmedi :) sohbet ettik 5 dakika yok. İsterseniz arıza kaydı oluşturabilirim dedi. Sakın yapmayın dedim sakın sakın. Siz orda keyfinize bakın teknik servis keyfine baksın. Arıza kaydı açarsınız, düzelen birşey olmaz sonra ben sinirlenirim dedim. Bırak böyle kalsın gelmezse girmeyiz ne yapalım alıştım dedim. Adam dondu sonra iyi akşamlar dedik kapattık. Ahlak çerçevesi içinde bir konuşma yaptık.
2 haftadır hergün telefon eden birisiyim yapılan bir gram birşey yok. Ev telefonu da dahil hepsini kapattıracağım. Taahhüt 1 ay sonra bitecek türkcell vınn yeter
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jovanovic 6 yıl
Şaka mı arkadaş bu konu ?

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avpfatih 6 yıl
Şu lanet firmanın haberlerini dahi görmek istemiyorum. Alternatif firmalarda o kadar yavaş ki Titineti kurtarma derdindeler sanırım
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By_cLL 6 yıl
şu anda bi ağız dolusu küfür ederdim ama forumdayız dua et TTnet
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Pardus Linux 6 yıl
Reva mı ulan bu bize! Yazık birde ödül alıyor. Ödülün adını değiştirin hemen "En iyi tüketici kazıklama ödülü" falan olsun...
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DH Misafiri 6 yıl
Sende adam olmazsın bazı konularda koca Donanım Haber. Bizim bu kadar haykırmaktan sesimiz kısılmışken yon bilmem nerenin ödülünü almışlar falan feşfekan yok kestane palamut.
Sen kendi insanlarına sırtını çevirmiş bir oluşumun reklamını yapıyorsan sende de birşeyler eksik demektir.
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mehmetfahriguven 6 yıl
şu logoyu görünce nefretim kabarıyor!
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programmer_onur 6 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven
şu logoyu görünce nefretim kabarıyor!

Aynen ancak kötüye birşey olmaz. Şu mesajı yazıp 'gönder' butonuna bastıktan sonra bile neti koparmayı başardılar.
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imperial crusader 6 yıl
bizim gözümüzde 5 kuruş etmiyor
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sivaslı-58 6 yıl
İmzam düşüncelerimi anlatıyo
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liebenswert 6 yıl
Bende birşeyler yazayım dedim arkadaşlar sağolsun herşeyi söylemiş . Başka firma varmı yaaa kendisinden bu kadar kötü bahsettiren . 8 mb limitsiz kullanıyorum ttnete geçmeden önce 8 mb yi görürken ttnet ile 4 mb üzerine çıkamadım tam üçkağıtçı bir firma
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Helsinki Vampire 6 yıl
Sende adam olmazsın bazı konularda koca Donanım Haber. Bizim bu kadar haykırmaktan sesimiz kısılmışken yon bilmem nerenin ödülünü almışlar falan feşfekan yok kestane palamut.
Sen kendi insanlarına sırtını çevirmiş bir oluşumun reklamını yapıyorsan sende de birşeyler eksik demektir.
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