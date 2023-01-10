Telefon yönlendirmesi nasıl yapılır ve iptal edilir?

- Arama yönlendirme nasıl yapılır 📲
- Turkcell arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🟡
- Vodafone arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🔴
- Türk Telekom arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🔵
- Arama yönlendirme iptali nasıl yapılır 📴
- Turkcell arama yönlendirme iptal etme ❌
- Vodafone arama yönlendirme iptal etme 🚫
- Türk Telekom arama yönlendirme iptal etme 🛑
- iPhone arama yönlendirme nasıl etkinleştirilir 📲
- Android telefonda arama yönlendirmeyi etkinleştirme 📲
- Çağrı yönlendirme ücretli mi 🏷️
- Arama yönlendirme nedir 📱
- Yorumlar
Arama yönlendirme, cep telefonunuza gelen aramaları başka numaraya yönlendirmenin bir yoludur. Çağrı yönlendirme, Android ve iPhone’da mevcuttur, kurulumu da oldukça kolaydır. Örneğin; tatildeyken rahatsız iş aramaları almamak için veya telefonunuzda sorun olduğu durumlarda aramaların başka bir telefona gönderilmesini sağlamak için telefon yönlendirme işinize yarayacaktır. Gerektiği durumda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell için aramayı başka numaraya yönlendirme ve arama yönlendirme iptali nasıl yapılırbasit adımlarla anlatıyoruz.
Arama yönlendirme nasıl yapılır 📲
Turkcell arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🟡
- Cevap verilmeme durumunda arama yönlendirme için: **61*ceptelefonunumarası#arama tuşuna basın.
- Ulaşılamama durumunda çağrı yönlendirme için: **62*ceptelefonunumarası#arama tuşuna basın.
- Meşgul olma durumunda numara yönlendirme için: **67*ceptelefonunumarası#arama tuşuna basın.
- Her koşulda yönlendirme için: **21*ceptelefonunumarası#arama tuşuna basın.
Vodafone arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🔴
- Tüm aramaları yönlendirme: **21*telefonnumarası#
- Ulaşılamayan durumlarda yönlendirme: **62*telefonnumarası#
- Cevap veremediğiniz durumda yönlendirme: **61*telefonnumarası#
Türk Telekom arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🔵
- Meşgul olma durumunda çağrı yönlendirme: **67*telefonnumarası# yazıp arama tuşuna basın.
- Cevap verilememesi durumunda çağrı yönlendirme: **61*telefonnumarası# yazıp arama tuşuna basın.
- Ulaşılamama durumunda çağrı yönlendirme: **62*telefonnumarası# yazıp arama tuşuna basın.
Arama yönlendirme iptali nasıl yapılır 📴
Turkcell arama yönlendirme iptal etme ❌
- ##002## arama tuşuna basın.
- ## yönlendirme tipi kodu (61,62 ve 67) # arama tuşunu tuşlayın.
- Turkcell uygulamasından Ayarlarım - Çağrı Ayarlarım bölümünden arama yönlendirmeyi iptal edin.
Vodafone arama yönlendirme iptal etme 🚫
- Tüm aramalar için yönlendirme iptal kodu: ##21#
- Ulaşılamadığınız durumlar için arama yönlendirme iptal etme kodu: ##62#
- Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirme iptal etme: ##61#
- Telefonunuzun meşgul olduğu durumlar için yönlendirme iptali: ##67#
- Yanımda İnternet Telefon Yönlendirme sayfasından çağrı yönlendirmelerinizi iptal edebilirsiniz.
Türk Telekom arama yönlendirme iptal etme 🛑
- Her koşulda çağrı yönlendirme iptal etme: ##21# yazıp arama tuşuna basın.
- Meşgul olma durumunda çağrı yönlendirme iptali: ##67# yazıp arama tuşuna basın.
- Cevap verilememesi durumunda çağrı yönlendirmeyi iptal etme: ##61# yazıp arama tuşuna basın.
- Ulaşılamama durumunda çağrı yönlendirmenin iptali: ##62# yazıp arama tuşuna basın.
- Türk Telekom Online İşlemler’de Abonelik ve Hat İşlemlerim kısmında Uzaktan Yönlendir’i iptal edin.
- 444 1 444’ü arayın ve mobili seçerek yönlendirme işlemini iptal edin.
- UY IPTAL yazıp 9244’e kısa mesaj gönderin.
iPhone arama yönlendirme nasıl etkinleştirilir 📲
- Telefon’a dokunun.
- Arama Yönlendirme’yi seçin.
- Arama Yönlendirme’yi açın.
- Yönlendir:’e dokunarak aramalarınızı yönlendirmek istediğiniz telefon numarasını girin.
iPhone’unuz artık gelen aramaları belirlediğiniz numaraya yönlendirecektir. Sabit hat arama yönlendirme için, numaranın başına alan kodunu girmeniz gerekir.
iPhone’da arama yönlendirme iptal etme de çok basit. Ayarlar - Telefon - Arama Yönlendirme altından yönlendirmeyi kapalı konuma getirerek, birincil numaranız üzerinden arama almaya devam edebilirsiniz.
Android telefonda arama yönlendirmeyi etkinleştirme 📲
- Telefon uygulamasını açın.
- Üç noktaya dokunarak Ayarlar’a girin.
- Arama ayarlarında Arama Yönlendirme’yi seçin.
- Hangi koşullarda arama yönlendirmenin yapılacağını seçin.
- Aramaları yönlendirmek istediğiniz cep telefonu numarasını girin. (Sabit hat telefona yönlendireceksiniz alan kodunu girmelisiniz.)
- Onaylamak için Aç’a dokunun.
Hemen hemen aynı işlemi yaparak, Android telefonunuzda çağrı yönlendirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirdiğiniz her seçeneğe dokunmanız ve devre dışı bırak seçeneğini seçmeniz gerekir.
Çağrı yönlendirme ücretli mi 🏷️
Türk Telekom’da durum biraz farklı; Çağrı yönlendirme servisi, yönlendirme yapan kişi yönlendirme yaptığı kişiyi arıyormuş gibi ücretlendiriliyor. Yönlendirme yapan kişinin her yöne dakikaları varsa bundan düşülüyor, yoksa ücretlendirme tarifenin görüşme fiyatı üzerinden belirleniyor.
Vodafone için, bulunduğunuz abonelik paketinin yön bazında görüşme tarifesi ile ücretlendiriliyorsunuz.
Arama yönlendirme nedir 📱
Bazen aramaları kaçırmamak için başka bir telefona veya sabit hatta yönlendirmek isteyebilirsiniz. Arama yönlendirme, gelen aramaları otomatik olarak belirtilen numaraya aktarır. Operatörler, operatöre özel kodları ve ardından telefon numarasını tuşlayarak telefonunuzda etkinleştirebildiğiniz çağrı yönlendirme hizmeti sunar. Numaranın başına herhangi bir kod yazmadan da telefonunuzun arama ayarlarından yönlendirmeyi etkinleştirebilirsiniz.
Telefonunuza ulaşılamadığında, meşgulken, cevap veremediğinizde, telefonunuz kapalıyken her koşulda ulaşılabilir olmak için arama yönlendirme servisini kullanabilirsiniz. iPhone ve Android’de çağrı yönlendirme doğrudan telefon ayarlarınadan yapılabiliyor ancak belli koşullarda numara yönlendirme için operatöre özel kod ile arama yapmanız gerekiyor. Arama yönlendirme kodu dahil tüm merak edilenler için bu yazıda.
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..