Telefon yönlendirmesi nasıl yapılır ve iptal edilir?

Arama yönlendirme, cep telefonunuza gelen aramaları başka numaraya yönlendirmenin bir yoludur. Çağrı yönlendirme, Android ve iPhone’da mevcuttur, kurulumu da oldukça kolaydır. Örneğin; tatildeyken rahatsız iş aramaları almamak için veya telefonunuzda sorun olduğu durumlarda aramaların başka bir telefona gönderilmesini sağlamak için telefon yönlendirme işinize yarayacaktır. Gerektiği durumda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell için aramayı başka numaraya yönlendirme ve arama yönlendirme iptali nasıl yapılırbasit adımlarla anlatıyoruz.

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Türk Telekom’da durum biraz farklı; Çağrı yönlendirme servisi, yönlendirme yapan kişi yönlendirme yaptığı kişiyi arıyormuş gibi ücretlendiriliyor. Yönlendirme yapan kişinin her yöne dakikaları varsa bundan düşülüyor, yoksa ücretlendirme tarifenin görüşme fiyatı üzerinden belirleniyor.

Arama yönlendirme nedir 📱

Tam Boyutta Gör Çağrı yönlendirme olarak da bilinen arama yönlendirme, gelen aramaları alternatif bir numaraya yönlendirmenize yardımcı olan bir telefon yönetim özelliğidir.

Bazen aramaları kaçırmamak için başka bir telefona veya sabit hatta yönlendirmek isteyebilirsiniz. Arama yönlendirme, gelen aramaları otomatik olarak belirtilen numaraya aktarır. Operatörler, operatöre özel kodları ve ardından telefon numarasını tuşlayarak telefonunuzda etkinleştirebildiğiniz çağrı yönlendirme hizmeti sunar. Numaranın başına herhangi bir kod yazmadan da telefonunuzun arama ayarlarından yönlendirmeyi etkinleştirebilirsiniz.

Telefonunuza ulaşılamadığında, meşgulken, cevap veremediğinizde, telefonunuz kapalıyken her koşulda ulaşılabilir olmak için arama yönlendirme servisini kullanabilirsiniz. iPhone ve Android’de çağrı yönlendirme doğrudan telefon ayarlarınadan yapılabiliyor ancak belli koşullarda numara yönlendirme için operatöre özel kod ile arama yapmanız gerekiyor. Arama yönlendirme kodu dahil tüm merak edilenler için bu yazıda.