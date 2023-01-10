Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telefon yönlendirmesi nasıl yapılır ve iptal edilir?

    Telefon yönlendirmek isteyenler için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom çağrı yönlendirme adımları burada. İşte arama yönlendirme ve iptali için yapmanız gerekenler:
    Oy Ver

    Arama yönlendirme, cep telefonunuza gelen aramaları başka numaraya yönlendirmenin bir yoludur. Çağrı yönlendirme, Android ve iPhone’da mevcuttur, kurulumu da oldukça kolaydır. Örneğin; tatildeyken rahatsız iş aramaları almamak için veya telefonunuzda sorun olduğu durumlarda aramaların başka bir telefona gönderilmesini sağlamak için telefon yönlendirme işinize yarayacaktır. Gerektiği durumda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell için aramayı başka numaraya yönlendirme ve arama yönlendirme iptali nasıl yapılırbasit adımlarla anlatıyoruz.

    Arama yönlendirme nasıl yapılır 📲

    telefon arama yönlendirme
    Telefon aramalarını başka bir numaraya yönlendirmek çok basittir. Arama yönlendirme kodu ile arama gerçekleştirerek, online işlemler uygulamasını kullanarak veya sms göndermek suretiyle hattınızı istediğiniz bir numaraya yönlendirebilirsiniz. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, tüm operatörler için arama yönlendirme nasıl yapılır görelim:

    Turkcell arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🟡

    turkcell arama yönlendirme Tam Boyutta Gör
    Ulaşılamadığınızda, telefonunuz kapalıyken veya başkasıyla konuşurken sizi kimin aradığını görmek için, Turkcell arama yönlendirme servisini kullanabilirsiniz. Gelen aramaları başka bir numaraya yönlendirmek için, **21* tuşladıktan sonra hattınızı yönlendirmek istediğiniz numarayı yazıp ardından # tuşuna basarak arama yapın. Diğer koşullarda çağrı yönlendirme için aşağıdaki şekilde arama yapın:
    • Cevap verilmeme durumunda arama yönlendirme için: **61*ceptelefonunumarası#arama tuşuna basın.
    • Ulaşılamama durumunda çağrı yönlendirme için: **62*ceptelefonunumarası#arama tuşuna basın.
    • Meşgul olma durumunda numara yönlendirme için: **67*ceptelefonunumarası#arama tuşuna basın.
    • Her koşulda yönlendirme için: **21*ceptelefonunumarası#arama tuşuna basın.

    Vodafone arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🔴

    vodafone arama yönlendirme Tam Boyutta Gör
    Vodafone arama yönlendirme yapılışı çok kolaydır. Vodafone Yanımda uygulamasında telefon yönledirme bölümünden telefonunuzu başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. Bunun dışında telefon menüsünü kullanarak çağrı yönlendirme yapmak için aşağıdaki şekilde arama yapın:
    • Tüm aramaları yönlendirme: **21*telefonnumarası#
    • Ulaşılamayan durumlarda yönlendirme: **62*telefonnumarası#
    • Cevap veremediğiniz durumda yönlendirme: **61*telefonnumarası#

    Türk Telekom arama yönlendirme ayarları nasıl yapılır 🔵

    türk telekom arama yönlendirme Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom arama yönlendirme, Türk Telekom Online İşlemler’den, telefondan veya müşteri hizmetlerinden açılabilir. Her koşulda çağrı yönlendirme için **21*telefonnumarası# yazılıp arama tuşuna basılarak gerçekleştirilebilir. Diğer koşullarda numara engelleme için aşağıdaki şekilde arama gerçekleştirin:
    • Meşgul olma durumunda çağrı yönlendirme: **67*telefonnumarası# yazıp arama tuşuna basın.
    • Cevap verilememesi durumunda çağrı yönlendirme: **61*telefonnumarası# yazıp arama tuşuna basın.
    • Ulaşılamama durumunda çağrı yönlendirme: **62*telefonnumarası# yazıp arama tuşuna basın.

    Arama yönlendirme iptali nasıl yapılır 📴

    arama yönlendirme iptal etme Tam Boyutta Gör
    Turkcell, Vodofone veya Türk Telekom hattınızı başka bir numaraya yönlendirdiniz ve iptal etmek istiyorsunuz. Arama yönlendirme iptal etme, operatörlerin uygulamalarından veya çağrı yönlendirme iptal kodu yazılarak gerçekleştirilebiliyor. Tüm operatörler için arama yönlendirme nasıl iptal edilir görelim:

    Turkcell arama yönlendirme iptal etme ❌

    • ##002## arama tuşuna basın.
    • ## yönlendirme tipi kodu (61,62 ve 67) # arama tuşunu tuşlayın.
    • Turkcell uygulamasından Ayarlarım - Çağrı Ayarlarım bölümünden arama yönlendirmeyi iptal edin.

    Vodafone arama yönlendirme iptal etme 🚫

    • Tüm aramalar için yönlendirme iptal kodu: ##21#
    • Ulaşılamadığınız durumlar için arama yönlendirme iptal etme kodu: ##62#
    • Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirme iptal etme: ##61#
    • Telefonunuzun meşgul olduğu durumlar için yönlendirme iptali: ##67#
    • Yanımda İnternet Telefon Yönlendirme sayfasından çağrı yönlendirmelerinizi iptal edebilirsiniz.

    Türk Telekom arama yönlendirme iptal etme 🛑

    • Her koşulda çağrı yönlendirme iptal etme: ##21# yazıp arama tuşuna basın.
    • Meşgul olma durumunda çağrı yönlendirme iptali: ##67# yazıp arama tuşuna basın.
    • Cevap verilememesi durumunda çağrı yönlendirmeyi iptal etme: ##61# yazıp arama tuşuna basın.
    • Ulaşılamama durumunda çağrı yönlendirmenin iptali: ##62# yazıp arama tuşuna basın.
    • Türk Telekom Online İşlemler’de Abonelik ve Hat İşlemlerim kısmında Uzaktan Yönlendir’i iptal edin.
    • 444 1 444’ü arayın ve mobili seçerek yönlendirme işlemini iptal edin.
    • UY IPTAL yazıp 9244’e kısa mesaj gönderin.

    iPhone arama yönlendirme nasıl etkinleştirilir 📲

    iphone arama yönlendirme Tam Boyutta Gör
    iPhone’da aramaları yönlendirmek çok kolaydır. Ayarlar uygulamasından arama yönlendirmeyi açıp, telefon numarasını yazmanız yeterlidir.
    1. Telefon’a dokunun.
    2. Arama Yönlendirme’yi seçin.
    3. Arama Yönlendirme’yi açın.
    4. Yönlendir:’e dokunarak aramalarınızı yönlendirmek istediğiniz telefon numarasını girin.

    iPhone’unuz artık gelen aramaları belirlediğiniz numaraya yönlendirecektir. Sabit hat arama yönlendirme için, numaranın başına alan kodunu girmeniz gerekir.

    iPhone’da arama yönlendirme iptal etme de çok basit. Ayarlar - Telefon - Arama Yönlendirme altından yönlendirmeyi kapalı konuma getirerek, birincil numaranız üzerinden arama almaya devam edebilirsiniz.

    Android telefonda arama yönlendirmeyi etkinleştirme 📲

    android telefon arama yönlendirme Tam Boyutta Gör
    Android telefonda çağrı yönlendirmeyi etkinleştirmek oldukça basittir. Telefon uygulamasından arama ayarları bölümüne gidip çağrı yönlendirmeyi açabilirsiniz.
    1. Telefon uygulamasını açın.
    2. Üç noktaya dokunarak Ayarlar’a girin.
    3. Arama ayarlarında Arama Yönlendirme’yi seçin.
    4. Hangi koşullarda arama yönlendirmenin yapılacağını seçin.
    5. Aramaları yönlendirmek istediğiniz cep telefonu numarasını girin. (Sabit hat telefona yönlendireceksiniz alan kodunu girmelisiniz.)
    6. Onaylamak için Aç’a dokunun.

    Hemen hemen aynı işlemi yaparak, Android telefonunuzda çağrı yönlendirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirdiğiniz her seçeneğe dokunmanız ve devre dışı bırak seçeneğini seçmeniz gerekir.

    Çağrı yönlendirme ücretli mi 🏷️

    arama yönlendirme ücretli mi Tam Boyutta Gör
    Arama yönlendirme ücreti ne kadar? çok merak ediliyor. Turkcell için arama yönlendirmeyi başlatmak ücretsiz ancak yönlendirme etkinken, tarifenizden bağımsız gelen her arama başına 5.5 TL olarak ücretlendirilirsiniz.

    Türk Telekom’da durum biraz farklı; Çağrı yönlendirme servisi, yönlendirme yapan kişi yönlendirme yaptığı kişiyi arıyormuş gibi ücretlendiriliyor. Yönlendirme yapan kişinin her yöne dakikaları varsa bundan düşülüyor, yoksa ücretlendirme tarifenin görüşme fiyatı üzerinden belirleniyor.

    Vodafone için, bulunduğunuz abonelik paketinin yön bazında görüşme tarifesi ile ücretlendiriliyorsunuz.

    Arama yönlendirme nedir 📱

    arama yönlendirme nedir Tam Boyutta Gör
    Çağrı yönlendirme olarak da bilinen arama yönlendirme, gelen aramaları alternatif bir numaraya yönlendirmenize yardımcı olan bir telefon yönetim özelliğidir.

    Bazen aramaları kaçırmamak için başka bir telefona veya sabit hatta yönlendirmek isteyebilirsiniz. Arama yönlendirme, gelen aramaları otomatik olarak belirtilen numaraya aktarır. Operatörler, operatöre özel kodları ve ardından telefon numarasını tuşlayarak telefonunuzda etkinleştirebildiğiniz çağrı yönlendirme hizmeti sunar. Numaranın başına herhangi bir kod yazmadan da telefonunuzun arama ayarlarından yönlendirmeyi etkinleştirebilirsiniz.

    Telefonunuza ulaşılamadığında, meşgulken, cevap veremediğinizde, telefonunuz kapalıyken her koşulda ulaşılabilir olmak için arama yönlendirme servisini kullanabilirsiniz. iPhone ve Android’de çağrı yönlendirme doğrudan telefon ayarlarınadan yapılabiliyor ancak belli koşullarda numara yönlendirme için operatöre özel kod ile arama yapmanız gerekiyor. Arama yönlendirme kodu dahil tüm merak edilenler için bu yazıda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız