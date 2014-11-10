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Türk araştırmacı beyni otomatik olarak kontrol edebilecek bir sistem geliştirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk araştırmacı beyni otomatik olarak kontrol edebilecek bir sistem geliştirdi

Beyin kontrolü konusunda teknolojinin gelişmesi ile birlikte önemi aşamalar kaydedilmeye başlandı. Artık basit seviyede beyin dalgalarının uzak mesafelere transferi veya hayvanların temel anlamda kontrolü mümkün hale geldi. ABD'de yaşayan Türk araştırmacı Alper Bozkurt da bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. 

Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi'nde görevli olan Dr. Alper Bozkurt ve Matt Shipman, bir hamamböceğinin kabuğuna entegre edilen ve onu yönlendirebilen bir devre kartı geliştirdi. Devre kartı doğrudan böceğin beyni (serebral gangliyon da deniyor) ile antenlerine bağlanıyor ve özel bir ses tonu gönderiyor. Bu ses tonu hayvanı sağa veya sola yönlendiriyor. 

Yönlendirilen böcek dışında sensör vazifesi gören bir böcek daha mevcut. Bu böcek ise bir ortamda mevcut sesleri farkedebiliyor ve sesin geldiği yön diğer böceğe özel ses tonları ile gönderiliyor. Böylece ortaya otomatik hareket eden bir sistem çıkıyor. 

Alper Bozkurt projesinde doğal afet durumlarında bu böcek robotları kullanarak mahsur kalmış kişilerin seslere göre tespit edilmesini amaçlıyor. Afet alanlarında bu tür yüzlerce böcek ile kurtarma çalışmalarının çok daha verimli hale gelmesi mümkün. Bozkurt ayrıca kontrol devrelerine güneş panelleri de ekleyerek sürekli bir enerji kaynağı da oluşturmuş.

Daha önce de böcek beynini temel anlamda kontrol edebilen hatta akıllı telefon uygulamalarına bağlanabilen projeler görmüştük. Bunlar genelde Alzheimer veya Parkinson gibi hastalıkların kaynağını bulabilmek amacıyla geliştiriliyor. Alper Bozkurt ise ilk kez otonom bir sistem geliştirmiş oldu.  



http://vr-zone.com/articles/researchers-create-gadget-turns-cockroach-biobot/83542.html Yorum Yaz
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SDLGranada 5 yıl
bu güzel olduğu gibi bir o kadar da korkutucu.beyin kontrolü filan ...
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Lazeran 5 yıl
Bu çalışmanın aynısını seneler önce yabancı bir çok bilim adamı ve üniversite öğrencisi yapmıştı. Youtube da bunu yapmış olan üniversite öğrencilerinin videolarına ulaşabilirsiniz.
Türkiye bilim ülkesi falan değil Atatürk ne dediyse zıttı yapılmaya çalışılan bir ülke olduk çıktık. Gelişen 2 şeyimiz var 1 inşaatlarımız 2 bağnazlığımız.
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Gavuzla 5 yıl Lazeran
Lazeran

Bu çalışmanın aynısını seneler önce yabancı bir çok bilim adamı ve üniversite öğrencisi yapmıştı. Youtube da bunu yapmış olan üniversite öğrencilerinin videolarına ulaşabilirsiniz.

Türkiye bilim ülkesi falan değil Atatürk ne dediyse zıttı yapılmaya çalışılan bir ülke olduk çıktık. Gelişen 2 şeyimiz var 1 inşaatlarımız 2 bağnazlığımız.

Aynen kardeşim o tarım dedi biz bu gün sanayi bilişime gitmeye uğraşıyoruz o batılılaşmayı kültür taklidi olarak yorumladı biz bu gün özgün ilim bilim teknoloji geliştirmeye uğraşıyoruz tanrı fırsat vermesin bunlara valla şapka konununu bile kaldırırlar bi baktın 2023 de siren çalmıyo sokaklarda kimse dimdik saygı duruşunda bulunmuyo Tanrı korusun böyle elzem uğraşları yapamayacak kadar embesil boş bi millet olmayalım
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arel.gr 5 yıl
bu yeni degil, oldukca eski donemleri kapsayan calisma.
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DH Misafiri 5 yıl
Iyi guzel hos da boceklerin beyni yok ki.
Serebral Gangliyon diye duzeltebilirsin Ekrem71.
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demo22 5 yıl
hayvanlardaki zekayı oyunlara aktarsalar, yapay zeka sorunu tarihe gömülür.
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qrolica 5 yıl
kafasına kamera takacaksın bi de tam olacak
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Captain_Ivy 5 yıl
Yazık lan hayvana 😔
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1BilimAdamı 5 yıl
Böceğe işkence değil mi?Ben bu tür araştırmaları etik bulmuyorum
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Gopc@ 5 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Böceğe işkence değil mi?Ben bu tür araştırmaları etik bulmuyorum

Peki deneyleri biz kimler uzerinde yapacagiz? Kestigim her rat icin uzuluyorum mesela ama saglik konusundaki adimlar icin mecburen oncelikle hayvanlar uzerinde deney yapmak gerekiykor.

Suda ayri bir konu Turkiye'de yaptigin deneyin daha onceden yapilmis olmasi lazim. Yoksa kabul edilmiyor ve makale yayinlanamiyor. Universitelerde ogretim uyeleri bu calisma olmaz hani bunun referanslari bu kadar az referans olmaz diye soylenir. Peki baskalarinin yaptiklarini tekrar ederek nasil bilim yapacagiz?

Bir bilim adami olarak bu anlayisa tamamen karsiyim.
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_WaMpire_ 5 yıl
Bildiğim kadarıyla bu zaten keşfedilmiş birşey. Youtube da aratırsınız yabancı okullarda bununla deney yapıldığını göreceksiniz. Yüzyılın buluşu gibi lanse edilmesi komik olmuş... Bu bir başarı değil bir bir çalıntıdır...
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ouzqan 5 yıl
Aman nazar değmesin . Alper hoca ya helal olsun . İnşallah daha nice başarılar yakalayarız.
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Psydia 5 yıl
arkadaş bütün robotik projeleri doğal afet durumları için mi geliştiriliyor :D ieee spectrum'a baksanız haberlerin yarısında doğal afet yazıyor :D valla iyi bir damar bulmuşlar her buluşa doğal afette kullanılacak diye kılıf uyduruyorlar.
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