Türk araştırmacı beyni otomatik olarak kontrol edebilecek bir sistem geliştirdi





Beyin kontrolü konusunda teknolojinin gelişmesi ile birlikte önemi aşamalar kaydedilmeye başlandı. Artık basit seviyede beyin dalgalarının uzak mesafelere transferi veya hayvanların temel anlamda kontrolü mümkün hale geldi. ABD'de yaşayan Türk araştırmacı Alper Bozkurt da bu alanda önemli çalışmalar yapıyor.





Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi'nde görevli olan Dr. Alper Bozkurt ve Matt Shipman, bir hamamböceğinin kabuğuna entegre edilen ve onu yönlendirebilen bir devre kartı geliştirdi. Devre kartı doğrudan böceğin beyni (serebral gangliyon da deniyor) ile antenlerine bağlanıyor ve özel bir ses tonu gönderiyor. Bu ses tonu hayvanı sağa veya sola yönlendiriyor.





Yönlendirilen böcek dışında sensör vazifesi gören bir böcek daha mevcut. Bu böcek ise bir ortamda mevcut sesleri farkedebiliyor ve sesin geldiği yön diğer böceğe özel ses tonları ile gönderiliyor. Böylece ortaya otomatik hareket eden bir sistem çıkıyor.





Alper Bozkurt projesinde doğal afet durumlarında bu böcek robotları kullanarak mahsur kalmış kişilerin seslere göre tespit edilmesini amaçlıyor. Afet alanlarında bu tür yüzlerce böcek ile kurtarma çalışmalarının çok daha verimli hale gelmesi mümkün. Bozkurt ayrıca kontrol devrelerine güneş panelleri de ekleyerek sürekli bir enerji kaynağı da oluşturmuş.





Daha önce de böcek beynini temel anlamda kontrol edebilen hatta akıllı telefon uygulamalarına bağlanabilen projeler görmüştük. Bunlar genelde Alzheimer veya Parkinson gibi hastalıkların kaynağını bulabilmek amacıyla geliştiriliyor. Alper Bozkurt ise ilk kez otonom bir sistem geliştirmiş oldu.







http://vr-zone.com/articles/researchers-create-gadget-turns-cockroach-biobot/83542.html