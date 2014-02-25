Türk bilim insanlarının da katkıda bulunduğu araştırma ile olta misinasından yapay kas üretildi

Bilim insanları uzun yıllardır yapay kas üretmek için vanadyum dioksit, Grafen ve karbon nanotüp gibi birçok farklı materyaller kullanıyorlar. Genel olarak oldukça pahalı olan bu materyal çeşitlerine alternatif olarak olta misinasından geliştirilen yeni yapay kas türevi, sağladığı güç ve düşük maliyet ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Aralarında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Özer Göktepe ve Dr. Fatma Göktepe'nin de yer aldığı Avustralya, Güney Kore, Kanada ve Çin merkezli üniversitelerden birçok bilim insanı tarafından ortaklaşa geliştirilen yapay kas, olta misinasından yüksek devirde yapılan döndürme işlemi sonucunda sıkıştırılarak üretilmiş durumda. Düşük fiyatı ile kolayca ulaşılabilir olmasıyla ciddi bir potansiyel vaat eden bu malzeme, aynı ağrılık ve uzunluktaki insan kasından 100 kat daha fazla ağırlık kaldırma ve 100 kat daha fazla mekanik güç (Jet motoruyla eşit olarak kilogram başına 5.3 kW) oluşturma kapasitesi ortaya koyabiliyor. Gerçeğinden %30 oranında daha fazla kasılma sağlayabildiği belirtilen yapay kas, "ısı, ısı üretebilecek ışık, elektrik ya da farklı kimyasal uyarıcılarla" hareket geçebiliyor / kasılabiliyor.

Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden yapay kasın önümüzdeki 5 sene içerisinde kullanıma geçebileceği belirtiliyor. İnsansı robotlar, giyilebilir dış iskelet sistemleri, protezler, çeşitli kas hastalıkları ve hatta hava değişikliğine göre esneyebilir kıyafetler gibi kullanım alanları bulunan yapay kas sistemi hakkında hazırlanan tanıtıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.utdallas.edu/news/2014/2/21-28701_Researchers-Create-Powerful-Muscles-From-Fishing-L_story-wide.html?WT.mc_id=NewsHomePage