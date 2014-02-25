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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk bilim insanlarının da katkıda bulunduğu araştırma ile olta misinasından yapay kas üretildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Türk bilim insanlarının da katkıda bulunduğu araştırma ile olta misinasından yapay kas üretildi
Bilim insanları uzun yıllardır yapay kas üretmek için vanadyum dioksit, Grafen ve karbon nanotüp gibi birçok farklı materyaller kullanıyorlar. Genel olarak oldukça pahalı olan bu materyal çeşitlerine alternatif olarak olta misinasından geliştirilen yeni yapay kas türevi, sağladığı güç ve düşük maliyet ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Aralarında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Özer Göktepe ve Dr. Fatma Göktepe'nin de yer aldığı Avustralya, Güney Kore, Kanada ve Çin merkezli üniversitelerden birçok bilim insanı tarafından ortaklaşa geliştirilen yapay kas, olta misinasından yüksek devirde yapılan döndürme işlemi sonucunda sıkıştırılarak üretilmiş durumda. Düşük fiyatı ile kolayca ulaşılabilir olmasıyla ciddi bir potansiyel vaat eden bu malzeme, aynı ağrılık ve uzunluktaki insan kasından 100 kat daha fazla ağırlık kaldırma ve 100 kat daha fazla mekanik güç (Jet motoruyla eşit olarak kilogram başına 5.3 kW) oluşturma kapasitesi ortaya koyabiliyor. Gerçeğinden %30 oranında daha fazla kasılma sağlayabildiği belirtilen yapay kas, "ısı, ısı üretebilecek ışık, elektrik ya da farklı kimyasal uyarıcılarla" hareket geçebiliyor / kasılabiliyor.
Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden yapay kasın önümüzdeki 5 sene içerisinde kullanıma geçebileceği belirtiliyor. İnsansı robotlar, giyilebilir dış iskelet sistemleri, protezler, çeşitli kas hastalıkları ve hatta hava değişikliğine göre esneyebilir kıyafetler gibi kullanım alanları bulunan yapay kas sistemi hakkında hazırlanan tanıtıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
(DNC) / (UBC) 
Türk bilim insanlarının da katkıda bulunduğu araştırma ile olta misinasından yapay kas üretildi

http://www.utdallas.edu/news/2014/2/21-28701_Researchers-Create-Powerful-Muscles-From-Fishing-L_story-wide.html?WT.mc_id=NewsHomePage Yorum Yaz
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cceviz 5 yıl en beğenilen
bu tarz haberler, telefon haberlerinden daha fazla ilgimi çekmeye başladı artık.
1 Yanıt Yanıtla +27
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Will 5 yıl
"ben bişey anlamadım , bu sadece bilgisayarda oluşturulmuş görüntü" diyenler için

youtube.com/...
çalışmalta olan model

buda başka bir videosu . ısıtılıp sogutulma ile uyarılıyor

youtube.com/...
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carman 5 yıl
vay be türklerin adını duyunca gururlandım valla umarım bu tarz gelişmelerde daha çok ismimiz geçer videoyu izledim ama tam nasıl bir sistem olduğunu anlamadım
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neommy 5 yıl
newsfiber.com/...

Link İngilizce;
Haber son günlerde, ABD, Texas kaynaklı açıklamalarla Bilim ve teknoloji kanallarını kaplamış nerdeyse. Türk TV'lerinin bazılarında da konuyla ilgili haberler çıktı, yukarda sözü geçen Üniversite araştırmacılarıyla yapılan röportajlarla. Kimsenin keyfini kaçırmak istemem, ve Türkiye Üniversitelerinin böyle işe yarar şeylerle ilgilenmeye başladıklarını görmek güzel. Ama kas görevi yapabilen ( ve burada daha iyisinide yapabildiğinden bahsediliyor ) bir malzeme elde etmek hiç kolay birşey değil. Her yıl yüzbinlerce araştırmacı bu türden malzemelerle milyonlarca deney yapar ve bunların ancak çok küçük kısmı başarıya ulaşırlar. Daha gereken hayvan denetylerine bile başlanmamış ki, bu da yukardaki öngörülerin çok erken olarak yorumlanmasına neden oluyor, umarım yalnızca bir Üniversitenin fon bulma çabası olmakla kalmaz.
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hallac58 5 yıl
Helal olsun çok mutlu olmakla beraber aklıma bir şey takıldı; acaba bu kaslar spor yaparak geliştirilebilir mi? :-)
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fatih069 5 yıl
ülkemden insanların bu tarz şeyler yaptığında
yemin ediyorum çok mutlu oluyorum
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alito 5 yıl
İşte orijinal teknoloji haberi böyle olmalı. Gerçekten tıp adına güzel bir gelişme, umarım uygulama safhasınıda görebiliriz.
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cceviz 5 yıl en beğenilen
bu tarz haberler, telefon haberlerinden daha fazla ilgimi çekmeye başladı artık.
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eofdred 5 yıl
bunun ne olduğunu anlamak lazım bu bir kas alternatifi değil, süspansiyon alternatifi.
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DH Misafiri 5 yıl
Helal olsun insan imreniyor
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