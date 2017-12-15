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Türk e-ticaret siteleri gelecek yıl Bitcoin ile satış yapacak

BTCTurk Genel Müdürü, Bitcoin'in kullanım alanını arttırmak için Bitcoin ile alışveriş konusunda e-ticaret siteleriyle görüşme halinde olduklarını açıkladı. BTCTurk, ödemelerde aracılık yapacak.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk e-ticaret siteleri gelecek yıl Bitcoin ile satış yapacak

Türkiye’nin önemli Bitcoin borsalarından BTCTürk’ün Genel Müdürü Alphan Göğüş, kripto para ile internet üzerinden alışveriş konusunda e-ticaret siteleriyle görüşme halinde olduklarını açıkladı.


Yaklaşık 300 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Bitcoin’inin sadece borsa içi alım satımda değil e-ticaret sitelerinde alışveriş amacıyla da kullanılması için BTCTurk çalışmalara başladı. BTC Türk’ün Genel Müdürü Alphan Göğüş sanal para ile internet üzerinden alışveriş konusunda e-ticaret siteleriyle görüşme hâlinde olduklarını belirterek, satışlara aracılık edeceklerini söyledi.

2018’in sonuna doğru BTC ile alışveriş başlayacak

Göğüş, Bitcoin ile satışlarda küçük bir komisyon karşılığında aracılık edeceğini belirterek “Biz satışlarda Bitcoin’in TL’ye, TL’nin de Bitcoin’e çevrilmesinde aracılık edeceğiz. Bir anlamda takas rolümüz olacak. Alım satımlarda küçük bir komisyon alacağız. 2018’in sonuna kadar Bitcoin ödeme kanalı olarak önümüze çıkacağını düşünüyorum. Şu an Türkiye’de Bitcoin ile alım satım çok az. 2018 yılında ek hizmetlerle bu artacaktır. Keşke Türkiye’de takas bankası gibi bir banka olsa da bu tür işlemlere aracılık etse. Biz de Bitcoin saklama derdinden kurtulsak” dedi.

BTC Turk günde ortalama 750 Bitcoin, 5 bin adet Ethereum alım satımına aracılık ediyor. BTCTürk, artan iş yoğunluğundan dolayı yeni bir ofise taşınacak. Çalışma ekibi de 12 kişiden 40-50 kişilik bir kadroya ulaşacak. BTCTurk üzerinden şuanda Bitcoin ve Ethereum alım satımı yapılabiliyor. Alphan Göğüş, artan talepten dolayı 3-5 tane daha kripto para biriminin kullanıma açılacağını ve birinci önceliklerinin Litecoin olacağını söyledi. 



http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/527355.aspx Yorum Yaz
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mgora 1 yıl en beğenilen
Güldük , böyle değeri dalgalı bir nesne ile insanın ticaret yapması için deli olması lazım.
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
insanlığın başına gelmiş paradan sonra en melen şey. insanlara sırf para kazanma hırsı aşılıyor. insanlarda onarılması mümkün olmayan tahribatlar bırakacağını düşünüyorum. kolay yoldan para kazanmanın herkesi cezbetmesi en büyük sorun insanoğlu için. zaten para başlı başına bir sorunken, bir de bu çıktı insanlığın başına.
insanlığın başına gelmiş paradan sonra en melen şey. insanlara sırf para kazanma hırsı aşılıyor. insanlarda onarılması mümkün olmayan tahribatlar bırakacağın...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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serafon 1 yıl Serkan Murat Yıldırım
Serkan Murat Yıldırım

insanlığın başına gelmiş paradan sonra en melen şey. insanlara sırf para kazanma hırsı aşılıyor. insanlarda onarılması mümkün olmayan tahribatlar bırakacağını düşünüyorum. kolay yoldan para kazanmanın herkesi cezbetmesi en büyük sorun insanoğlu için. zaten para başlı başına bir sorunken, bir de bu çıktı insanlığın başına.

Finansal sistem ne kadar karışık ve halk tarafından anlaşılamaz, müdahale edilemez olursa o kadar sömürmek kolay olur.
Mevcut finansal sistemin sömürü sınırına yaklaşıldığı için bu tür gelişmeler bence. İğrençliğin de bir sınır vardır diyorduk ama biz görür müyüz bilemiyorum!
Serkan Murat Yıldırıminsanlığın başına gelmiş paradan sonra en melen şey. insanlara sırf para kazanma hırsı aşılıyor. insanlarda ona...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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fotifoti 1 yıl
Bitcoin transfer ücreti çok yüksekken nasıl olacak o iş? riple, Ioata
Utn neyse de bitoinle zor
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Ghetto Bird 1 yıl
Siz saadet zinciri demeye devam edin 2 ayda 7x yaptım
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oow 1 yıl
saadet zinciri bir gün yerle bir olacak
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TRaKYaLiWeBMaSTeR 1 yıl
fee ücretleri bu kadar yüksek olursa bitcoin'in tercih edilme degeri düşer
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alemburda34 1 yıl
İphone X bitcoin ile almak xD
Ürün kargo yapılana kadar değeri artar siparişi iptal ederim :D
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sniper23 1 yıl
BTC ile alışveriş yapılmaz. Onun yerine Tether falan kullanmak lazım ya da ATMC.
Çok yüksek komisyon ve sürekli hareketli BTC'yi bu iş için uzak tutuyor (Gerçi en başta alışveriş için dizayn edilmişti).
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stalker(1979) 1 yıl
Bitcoin düştüğü zaman o eticaret siteleri bizi arayıp aradaki farkı istemesin sonra :D Bir günde 1000 dolar düşen bir değerden bahsediyoruz :D
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mgora 1 yıl en beğenilen
Güldük , böyle değeri dalgalı bir nesne ile insanın ticaret yapması için deli olması lazım.
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tolgatelli 1 yıl
İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin'e yatırım yapanlara 'tüm paralarını kaybetmeye hazır olma' uyarısı yaptı.
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Elsa 1 yıl
>Bitcoin ile alışveriş
>Komisyon kesimi
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl Elsa
Elsa

>Bitcoin ile alışveriş

>Komisyon kesimi



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İkiside değil
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bitcoin, dijital para ve
8 etiket daha satış e-ticaret btcturk alışveriş ethereum Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
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