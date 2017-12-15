Türk e-ticaret siteleri gelecek yıl Bitcoin ile satış yapacak

Türkiye’nin önemli Bitcoin borsalarından BTCTürk’ün Genel Müdürü Alphan Göğüş, kripto para ile internet üzerinden alışveriş konusunda e-ticaret siteleriyle görüşme halinde olduklarını açıkladı.





Yaklaşık 300 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Bitcoin’inin sadece borsa içi alım satımda değil e-ticaret sitelerinde alışveriş amacıyla da kullanılması için BTCTurk çalışmalara başladı. BTC Türk’ün Genel Müdürü Alphan Göğüş sanal para ile internet üzerinden alışveriş konusunda e-ticaret siteleriyle görüşme hâlinde olduklarını belirterek, satışlara aracılık edeceklerini söyledi.

2018’in sonuna doğru BTC ile alışveriş başlayacak

Göğüş, Bitcoin ile satışlarda küçük bir komisyon karşılığında aracılık edeceğini belirterek “Biz satışlarda Bitcoin’in TL’ye, TL’nin de Bitcoin’e çevrilmesinde aracılık edeceğiz. Bir anlamda takas rolümüz olacak. Alım satımlarda küçük bir komisyon alacağız. 2018’in sonuna kadar Bitcoin ödeme kanalı olarak önümüze çıkacağını düşünüyorum. Şu an Türkiye’de Bitcoin ile alım satım çok az. 2018 yılında ek hizmetlerle bu artacaktır. Keşke Türkiye’de takas bankası gibi bir banka olsa da bu tür işlemlere aracılık etse. Biz de Bitcoin saklama derdinden kurtulsak” dedi.

BTC Turk günde ortalama 750 Bitcoin, 5 bin adet Ethereum alım satımına aracılık ediyor. BTCTürk, artan iş yoğunluğundan dolayı yeni bir ofise taşınacak. Çalışma ekibi de 12 kişiden 40-50 kişilik bir kadroya ulaşacak. BTCTurk üzerinden şuanda Bitcoin ve Ethereum alım satımı yapılabiliyor. Alphan Göğüş, artan talepten dolayı 3-5 tane daha kripto para biriminin kullanıma açılacağını ve birinci önceliklerinin Litecoin olacağını söyledi.

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/527355.aspx