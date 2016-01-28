Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı

NASA'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı 2024'e kadar işbirliği yapılacak uzay firmaları arasında; SpaceX ve Orbital ATK ile birlikte sahipleri Türk olan Sierra Nevada Corporation da vardı. Eren Özmen'in başkanlık, eşi Fatih Özmen'in ise CEO görevlerini üstlendiği Sierra Nevada; rakiplerinde olmayan türden bir uzay aracına sahip.





2015 Ekim ayında SNC'nin yönetim başkan yardımcısı Mark N. Sirangelo, 2016'nın erken dönemleri için ikinci bir test uçuşuna hazırlandıklarını açıkladı.

Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.





http://spacenews.com/europe-to-invest-in-sierra-nevadas-dream-chaser-cargo-vehicle/

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Dream Chaser ismi verilen bu kanatlı uzay aracının özelliği ise uzaya yapılan bir seyahatin ardından Dünya'ya dönüşte karaya iniş yapabilmesi. Bu özelliği ile rakiplerinden ayrılan "Hayal Avcısı" yalnızca 9.1 metre uzunluk ve 7 metre genişliğe sahip. Üstelik henüz test edilmemiş olsa da 210 gün boyunca uzayda kalabiliyor.Dream Chaser'ın NASA için çok önemli olmasının sebebi daha önce de belirttiğimiz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Dünya'ya gönderilen bir kargoyu doğrudan karaya indirebilmesi. Bu özelliğiyle bilim adamlarına gönderilen datayı çok kısa süre içerisinde inceleme imkanı sunan Hayal Avcısı, 3 ila 6 saat içerisinde uzaydan dünyaya iniş yapabiliyor ve taşıdığı datayı hizmete sunabiliyor.SpaceX'in Dragon aracını da gölgede bırakmayı başaran Dream Chaser'ın son talibi ise Avrupa Uzay Ajansı (ESA) oldu. 22 Avrupa ülkesinin finansal destek sağladığı ESA, NASA'nın imzaladığı anlaşma sonrasında tam 33 milyon Euro’luk yatırıma hazırlandıklarını belirtti.Önümüzdeki haftalarda imzalanması beklenen anlaşmayla birlikte ESA, ISS için dizayn edilecek olan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması’nın (IBDM) ilk modeli üzerindeki çalışmalarına başlayacak. Tam 33 milyon Euro’ya mal olacak bu mekanizma, Hayal Avcısı’nın uzay istasyonlarına yerleşmek için kullanacağı düzenek olacak.Avrupa Uzay Ajansı ve Sierra Nevada ilk olarak 2014 yılında IBDM'i Dream Chaser'a adapte etme konusunda anlaşmaya varmışlardı. Sonrasında Sierra Nevada NASA tarafından kargo taşımacılığına uygun görülmemiş ve anlaşma da böylece rafa kaldırılmıştı ancak NASA'nın 14 Ocak'ta Sierra Nevada'yla işbirliği yapacağını duyurması, bu anlaşmaya da yeni bir soluk getirmiş oldu.Aslında Dream Chaser'ın şu an için bu görevlere tam olarak hazır olduğu da söylenemez. SNC son olarak 2013'te Dream Chaser'ın bir denemesini yapmış uçuş her ne kadar sorunsuz olsa da iniş anında bazı problemler ortaya çıkmıştı. Sol iniş donanımı alana yerleşirken bir takım aksaklıklar yaşamış ve sonuç olarak araç da devrilmişti. Hayal Avcısı ilginç bir şekilde bu kazadan çok küçük hasarlar alarak kurtulmuştu.