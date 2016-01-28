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Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı

Sahipleri Türk olan Sierra Nevada firmasının uzay aracı “Hayal Avcısı” ilgi görmeye devam ediyor. NASA’nın ardından Avrupa Uzay Ajansı da Dream Chaser’a yatırım yapacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,6b
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31
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı
NASA'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı 2024'e kadar işbirliği yapılacak uzay firmaları arasında; SpaceX ve Orbital ATK ile birlikte sahipleri Türk olan Sierra Nevada Corporation da vardı. Eren Özmen'in başkanlık, eşi Fatih Özmen'in ise CEO görevlerini üstlendiği Sierra Nevada; rakiplerinde olmayan türden bir uzay aracına sahip.

Dream Chaser ismi verilen bu kanatlı uzay aracının özelliği ise uzaya yapılan bir seyahatin ardından Dünya'ya dönüşte karaya iniş yapabilmesi. Bu özelliği ile rakiplerinden ayrılan "Hayal Avcısı" yalnızca 9.1 metre uzunluk ve 7 metre genişliğe sahip. Üstelik henüz test edilmemiş olsa da 210 gün boyunca uzayda kalabiliyor.

Dream Chaser'ın NASA için çok önemli olmasının sebebi daha önce de belirttiğimiz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Dünya'ya gönderilen bir kargoyu doğrudan karaya indirebilmesi. Bu özelliğiyle bilim adamlarına gönderilen datayı çok kısa süre içerisinde inceleme imkanı sunan Hayal Avcısı, 3 ila 6 saat içerisinde uzaydan dünyaya iniş yapabiliyor ve taşıdığı datayı hizmete sunabiliyor.

SpaceX'in Dragon aracını da gölgede bırakmayı başaran Dream Chaser'ın son talibi ise Avrupa Uzay Ajansı (ESA) oldu. 22 Avrupa ülkesinin finansal destek sağladığı ESA, NASA'nın imzaladığı anlaşma sonrasında tam 33 milyon Euro’luk yatırıma hazırlandıklarını belirtti.

Önümüzdeki haftalarda imzalanması beklenen anlaşmayla birlikte ESA, ISS için dizayn edilecek olan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması’nın (IBDM) ilk modeli üzerindeki çalışmalarına başlayacak. Tam 33 milyon Euro’ya mal olacak bu mekanizma, Hayal Avcısı’nın uzay istasyonlarına yerleşmek için kullanacağı düzenek olacak.

Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı
 

Avrupa Uzay Ajansı ve Sierra Nevada ilk olarak 2014 yılında IBDM'i Dream Chaser'a adapte etme konusunda anlaşmaya varmışlardı. Sonrasında Sierra Nevada NASA tarafından kargo taşımacılığına uygun görülmemiş ve anlaşma da böylece rafa kaldırılmıştı ancak NASA'nın 14 Ocak'ta Sierra Nevada'yla işbirliği yapacağını duyurması, bu anlaşmaya da yeni bir soluk getirmiş oldu.

Aslında Dream Chaser'ın şu an için bu görevlere tam olarak hazır olduğu da söylenemez. SNC son olarak 2013'te Dream Chaser'ın bir denemesini yapmış uçuş her ne kadar sorunsuz olsa da iniş anında bazı problemler ortaya çıkmıştı. Sol iniş donanımı alana yerleşirken bir takım aksaklıklar yaşamış ve sonuç olarak araç da devrilmişti. Hayal Avcısı ilginç bir şekilde bu kazadan çok küçük hasarlar alarak kurtulmuştu.

2015 Ekim ayında SNC'nin yönetim başkan yardımcısı Mark N. Sirangelo, 2016'nın erken dönemleri için ikinci bir test uçuşuna hazırlandıklarını açıkladı.
Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.


http://spacenews.com/europe-to-invest-in-sierra-nevadas-dream-chaser-cargo-vehicle/ Yorum Yaz
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Roark 3 yıl en beğenilen
üstünde amerikan bayrağı bulunan araç için yedi göbbekten yakalayıp "türk" başlıklı haber yapmak türk'lerin en büyük sorunu. kendilerini başarılı saymak için avuntu arayacağına başarısız olduğunu kabullenip özsermaye ile girişim yapmalı. bırakalım bu ucuz kütük muhabbetlerini.
üstünde amerikan bayrağı bulunan araç için yedi göbbekten yakalayıp "türk" başlıklı haber yapmak türk'lerin en büyük sorunu. kendilerini başarılı saymak için av...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Lockheed 3 yıl
Allah Allah... Siz niye bu kadar tepki göstermişsiniz ki? Haberde sürekli tekrar etmiş. "Sahipleri Türk" "Sahipleri Türk" "Sahipleri Türk" diye... Kimse dememiş zaten bu firma Türk firması, alet %100 Türk malı, üretim yerli vs. vs... Sırf tepki göstermek için boş boş yorum yapıyorsunuz. Sahiplerinin Türk olması bile güzel aslında. Belki çalışanlarını ülkemiz insanlarından seçerler de en azından astronomi, astrofizik ve uzay alanında deneyimli ve söz sahibi genç bilim insanları yetişir sayelerinde. Hep ters konuşun başka bir işe yaramayın. Yapıcı olmak lazım.

Türk'lerin en büyük sorunu demişsin ya, Türk'lerin kimseyle bir sorunu yok aslında. Biz içinde Türk bulunan, iyiye ve güzele hizmet eden şeylerden gururlanırız. İlim, Atatürk'ün bize yakın olun diye öğütlediği bir kavram. Gururlanmamızı bir sorun olarak görüyorsan eğer, sizin Türk'lüğünüzden şüphe ederim.
Allah Allah... Siz niye bu kadar tepki göstermişsiniz ki? Haberde sürekli tekrar etmiş. "Sahipleri Türk" "Sahipleri Türk" "Sahipleri Türk" diye... Kimse dememi...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Firaristt 3 yıl
Üzerinde başka ülke bayrağı olacak, başka ülkede varlık gösterecek, başka ülkeye vergi verecek, sahibi hariç yabancılardan oluşacak ve başka ülkeler tarafından destek alacak ama Türk şirketi. Hayır, Türk şirketi değil. Çalışanları mı Türk? Hayır. Teknolojisi mi Türk üretimi? Hayır. Geçeceksiniz bunları. Üretirsen varsın, bağlı olduğunu halk üretirse varsın. Sahibi Türk olan Amerikan şirketi işte.
Üzerinde başka ülke bayrağı olacak, başka ülkede varlık gösterecek, başka ülkeye vergi verecek, sahibi hariç yabancılardan oluşacak ve başka ülkeler tarafından...
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Yanıtla +9
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Seyrim 3 yıl
Gelecek için güzel gelişme.. O filmlerde gördügumuz uzaydan gelip karaya inen araclar gerçek olacak anlaşılan..
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SUAVI 3 yıl
Sierra Nevada firmasında çaycı olamayacak kişiler hakkında atıp tutmuş. Gerçekten komik. Sierra Nevada firmasını araştırın da ondan sonra konuşun bari.
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SUAVI 3 yıl
Sierra Nevada firmasında çaycı olamayacak kişiler hakkında atıp tutmuş. Gerçekten komik. Sierra Nevada firmasını araştırın da ondan sonra konuşun bari.
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mhzn 3 yıl
Kendi bilim insanınızı ne kadar kolladınız ki, yapmış başarmış diye övünüyorsunuz. Böyle insanlara bu memlekette ameleliği bile çok gördüğünüzü biliyoruz çok şükür. Hadi şimdi Küçük Emrah tiplemesi gibi. Hiç olmadıki deyin ve böyle haberleri de görmeyin, duymayın.
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DH Misafiri 3 yıl
ABD şirketi adam Türk asıllı. Zaten ABD'de yaşayan hiç kimse ABD asıllı değil çoğu Avrupa kökenli insanlar geri kalanı da Afrikalı. Olay Şurada Bu adamın yaptığı argeyi Türkiye ile paylaşabilir mi ? tabi ki kesinlikle hayır. O zaman bana hayrı ne istediği kadar Türk olsun
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiye'de olsa deli derlerdi.
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Champarator 3 yıl
Türk girişimci başarmış önemli olan bu
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MahalleAndroidi 3 yıl
Millet neresiyle okuyorsa sanirsin yerli uretim denmis
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Yürüyen Ölü 3 yıl
İşte bunlar hep beyin göçü.
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GAMBIT 3 yıl
Yahu yazının hiçbiryerinde bununla ovunulmemiş ki. Sahipleri Türk mü? Türk. Zaten sadece bu kadar yazılmış. Millet burada tartışmaya girerek egosunu tatmin ediyor. Başka bişey değil
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