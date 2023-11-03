İki Türk’ün arkasında olduğu şirketin uzay aracı NASA’nın testi için hazır

Dream Chaser'ın hedefi ISS
NASA, ISS'ye yapılacak yolculuklar için SpaceX’e bir süredir alternatifler arıyor ve bu bağlamda ajans, Sierra Space'in ilk Dream Chaser'ını teslim almaya hazırlanıyor. Şu anda Sierra Space'in Colorado'daki tesisinde bulunan uzay uçağı önümüzdeki haftalarda NASA’nın test sahasına doğru yola çıkacak. Ajans, Tenacity adını verdiği aracı bir ila üç ay arasında bir süre boyunca test edecek. Testler kapsamında NASA, Tenacity'nin dayanıklılığını sağlamak için titreşim, akustik ve sıcaklık testleri yapacak.
İkinci verisyon da geliştiriliyor
Uzay uçağı katlanabilir kanatları sayesinde roketin yük sınırlarını karşılayabiliyor. Tenacity'nin ilk görevinde ISS'de 45 gün kalması planlanıyor. Uzay aracı görevini tamamlandıktan sonra diğer bir çok uzay aracının aksine okyanusa düşmek yerine Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki eski uzay mekiği pistine iniş yapacak. Sierra, uzay aracının uyumlu herhangi bir ticari piste iniş yapabileceğini söylüyor.
Uzay uçağı ISS'ye yaklaşık olarak 5.400 kg yük götürebilirken istasyondan gezegene de yaklaşık 1.800 kg yük getirebilecek. Sierra, Dream Chaser filosunun eninde sonunda insanları da alçak Dünya yörüngesine götürebilecek kapasitede olmasını planlıyor. Şirket ayrıca Dream Chaser'ın insanlı ikinci bir versiyonunu 2026 yılına kadar hazır hale getirmeyi hedefliyor.Kaynakça https://www.sierraspace.com/newsroom/press-releases/sierra-space-introduces-dream-chaser-spaceplane-tenacity/ https://www.engadget.com/a-commercial-spaceplane-capable-of-orbital-flight-is-ready-for-nasa-testing-185542776.html?src=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.