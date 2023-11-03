İki Türk’ün arkasında olduğu şirketin uzay aracı NASA’nın testi için hazır

Tam Boyutta Gör Eren ve Fatih Özmen’in sahibi ve yöneticileri olduğu Sierra Nevada Corporation’un yan kuruluşu Sierra Space'in Dream Chaser uzay uçağı, NASA tarafından test edilecek. NASA yakında, yörünge uçuşu yapabilen dünyanın ilk ticari uzay uçağı olarak adlandırılan ve sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapmak için kullanılacak olan uçağı test etmeye başlayacak.

Dream Chaser'ın hedefi ISS

NASA, ISS'ye yapılacak yolculuklar için SpaceX’e bir süredir alternatifler arıyor ve bu bağlamda ajans, Sierra Space'in ilk Dream Chaser'ını teslim almaya hazırlanıyor. Şu anda Sierra Space'in Colorado'daki tesisinde bulunan uzay uçağı önümüzdeki haftalarda NASA’nın test sahasına doğru yola çıkacak. Ajans, Tenacity adını verdiği aracı bir ila üç ay arasında bir süre boyunca test edecek. Testler kapsamında NASA, Tenacity'nin dayanıklılığını sağlamak için titreşim, akustik ve sıcaklık testleri yapacak.

Tam Boyutta Gör Her şey yolunda giderse, Tenacity'nin Nisan ayında United Launch Alliance'ın Vulcan roketinin ikinci uçuşunda uzaya ilk yolculuğunu yapması planlanıyor. Ancak bu roket henüz daha ilk uçuşunu yapmış değil, ilk uçuşun aralık ayında yapılması bekleniyor. Bununla birlikte, konu uzay olduğunda her iki cephede de gecikmelerin olması her zaman olasılık dahilinde.

İkinci verisyon da geliştiriliyor

Uzay uçağı katlanabilir kanatları sayesinde roketin yük sınırlarını karşılayabiliyor. Tenacity'nin ilk görevinde ISS'de 45 gün kalması planlanıyor. Uzay aracı görevini tamamlandıktan sonra diğer bir çok uzay aracının aksine okyanusa düşmek yerine Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki eski uzay mekiği pistine iniş yapacak. Sierra, uzay aracının uyumlu herhangi bir ticari piste iniş yapabileceğini söylüyor.

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Uzay uçağı ISS'ye yaklaşık olarak 5.400 kg yük götürebilirken istasyondan gezegene de yaklaşık 1.800 kg yük getirebilecek. Sierra, Dream Chaser filosunun eninde sonunda insanları da alçak Dünya yörüngesine götürebilecek kapasitede olmasını planlıyor. Şirket ayrıca Dream Chaser'ın insanlı ikinci bir versiyonunu 2026 yılına kadar hazır hale getirmeyi hedefliyor.

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