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    Anlık Bildirim

    İki Türk’ün arkasında olduğu şirketin uzay aracı NASA’nın testi için hazır

    Yörünge uçuşu yapabilen ticari uzay uçağı NASA testleri için hazır. Eren ve Fatih Özmen’in şirketi olan Sierra Space'in Dream Chaser aracı artık testler için geri sayıma başladı.
    İki Türk’ün arkasında olduğu uzay aracı NASA’nın testi için hazır Tam Boyutta Gör
    Eren ve Fatih Özmen’in sahibi ve yöneticileri olduğu Sierra Nevada Corporation’un yan kuruluşu Sierra Space'in Dream Chaser uzay uçağı, NASA tarafından test edilecek. NASA yakında, yörünge uçuşu yapabilen dünyanın ilk ticari uzay uçağı olarak adlandırılan ve sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapmak için kullanılacak olan uçağı test etmeye başlayacak.

    Dream Chaser'ın hedefi ISS

    NASA, ISS'ye yapılacak yolculuklar için SpaceX’e bir süredir alternatifler arıyor ve bu bağlamda ajans, Sierra Space'in ilk Dream Chaser'ını teslim almaya hazırlanıyor. Şu anda Sierra Space'in Colorado'daki tesisinde bulunan uzay uçağı önümüzdeki haftalarda NASA’nın test sahasına doğru yola çıkacak. Ajans, Tenacity adını verdiği aracı bir ila üç ay arasında bir süre boyunca test edecek. Testler kapsamında NASA, Tenacity'nin dayanıklılığını sağlamak için titreşim, akustik ve sıcaklık testleri yapacak.

    İki Türk’ün arkasında olduğu uzay aracı NASA’nın testi için hazır Tam Boyutta Gör
    Her şey yolunda giderse, Tenacity'nin Nisan ayında United Launch Alliance'ın Vulcan roketinin ikinci uçuşunda uzaya ilk yolculuğunu yapması planlanıyor. Ancak bu roket henüz daha ilk uçuşunu yapmış değil, ilk uçuşun aralık ayında yapılması bekleniyor. Bununla birlikte, konu uzay olduğunda her iki cephede de gecikmelerin olması her zaman olasılık dahilinde.

    İkinci verisyon da geliştiriliyor

    Uzay uçağı katlanabilir kanatları sayesinde roketin yük sınırlarını karşılayabiliyor. Tenacity'nin ilk görevinde ISS'de 45 gün kalması planlanıyor. Uzay aracı görevini tamamlandıktan sonra diğer bir çok uzay aracının aksine okyanusa düşmek yerine Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki eski uzay mekiği pistine iniş yapacak. Sierra, uzay aracının uyumlu herhangi bir ticari piste iniş yapabileceğini söylüyor.

    Uzay uçağı ISS'ye yaklaşık olarak 5.400 kg yük götürebilirken istasyondan gezegene de yaklaşık 1.800 kg yük getirebilecek. Sierra, Dream Chaser filosunun eninde sonunda insanları da alçak Dünya yörüngesine götürebilecek kapasitede olmasını planlıyor. Şirket ayrıca Dream Chaser'ın insanlı ikinci bir versiyonunu 2026 yılına kadar hazır hale getirmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://www.sierraspace.com/newsroom/press-releases/sierra-space-introduces-dream-chaser-spaceplane-tenacity/ https://www.engadget.com/a-commercial-spaceplane-capable-of-orbital-flight-is-ready-for-nasa-testing-185542776.html?src=rss
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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