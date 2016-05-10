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Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi

Sahipleri Türk olan uzay şirketi Sierra Nevada Corporation NASA tarafından gelecek Mars görevi için partner olarak seçildi. Sierra Nevada görevin tüm teknolojik ekipmanlarını tedarik edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,4b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2020 yılı içerisinde yeni bir Mars görevi planlayan NASA kendisine partner olarak Sierra Nevada Corporation'ı seçti. Eren Özmen'in başkanlık, eşi Fatih Özmen'in ise CEO görevlerini üstlendiği Sierra Nevada NASA'nın bu görevde ihtiyaç duyduğu bilimsel teknolojileri sağlayacak.

Şimdilik Mars 2020 olarak bilinen görevin asıl amacı Mars'ın yaşanılabilirliğini ve doğal kaynaklarını araştırmak olacak. Gelecek insanlı Mars yolculukları için de çok büyük önem taşıyan Mars 2020 görevinin "Bu gezegende daha önce bir canlı yaşamış mıydı?" sorusuna cevap bulması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere Curiosity'nin Mars'ta metan gazı tespit etmesi bu tür soruları tekrar gündeme getirmişti. Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmı biyolojik süreçler sonucu oluşuyor.

Gözlem aracının tüm teknolojileri Sierra Nevada tarafından karşılanacak

Mars 2020 görevi çerçevesinde Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirilecek olan gözlem aracının tüm robotik teknolojileri ve kritik donanımları Sierra Nevada Corporotion tarafından tedarik edilecek. 1992 yılından bu yana NASA'yla iş birliği yapan Sierra Nevada dünyanın en prestijli uzay şirketleri arasında yer alıyor.

Mars'taki eski yaşamlara dair kanıtların peşine düşecek olan yeni gözlem aracı bu görev doğrultusunda şu ana kadar Kızıl Gezegen'e gönderilmiş en hassas aletlerle desteklenecek. İniş sistemleri dışında gözlem aracının yüzeyden toprak ve taş toplamasını sağlayacak bir robotik kol da yine Sierra Nevada'nın tedarik edeceği teknolojiler arasında yer alacak. NASA'nın bilim insanları bu sayede Kızıl Gezegen'in geçmişine dair birçok araştırma yapabilecekler.

Sierra Nevada'nın 13. Mars görevi

Son dönemlerde Dream Chaser uzay aracıyla da gündeme gelen Sierra Nevada aslında oldukça köklü bir uzay şirketi. NASA'nın 2012'de Mars'ın yüzeyine indirdiği Curiosty'nin robotik teknolojileri de yine Sierra Nevada tarafından karşılanmıştı. Mars 2020 görevi dahilinde Kızıl Gezegen'e gönderilecek olan gözlem aracı böylece Sierra Nevada'nın Mars için hazırladığı 13. uzay aracı olacak.

Sierra Nevada'nın 2020 görevi için açık bir şekilde ilk tercihleri olduğunu belirten NASA yetkilisi Matt Wallace da The Christian Science Monitor'e verdiği röportajda,"Gezegenler arası robotik görevlerimizde Sierra Nevada çok uzun süredir bizim için muhteşem bir partner oluyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek kargo görevleri için de seçilmişlerdi

NASA'nın geçtiğimiz Ocak ayında açıkladığı, ISS'e kargo görevleri için 2024'e kadar iş birliği yapılacak firmalar arasında SpaceX ve Orbital ATK ile birlikte Sierra Nevada Corporation da yer almıştı. Sierra Nevada'nın geliştirdiği Dream Chaser isimli uzay aracı NASA ve ESA'nın gelecek planları için çok önemli bir yere sahip.

http://www.csmonitor.com/Science/2016/0503/Mars-2020-How-NASA-will-search-for-life-on-a-shoestring-budget-video Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Kendilerini tebrik ediyorum.



Ancak ülkemizde değil, ABD'de olması üzücü. Ülkemizdeki beyin göçünün ne durumda olduğunu varın siz düşünün artık...
Kendilerini tebrik ediyorum.Ancak ülkemizde değil, ABD'de olması üzücü. Ülkemizdeki beyin göçünün ne durumda olduğunu varın siz düşünün art...
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erkan0075 3 yıl
Hikayenin aslı ABD'de eğitim gören, ABD'de iş hayatına başlayan çiftin çalıştıkları şirketi batmak üzereyken satın alması. Vizyonları için tebrik etmek gerek. Birikimlerini, enerjilerini böyle bir şirketi ayakta tutmak, yaşatmak ve ileri taşımak için kullanmalarından dolayı.

Oysa daha kolayı gayrimenkul ve inşaat sektörüne girmek. Kendileri zoru seçmiş.
Hikayenin aslı ABD'de eğitim gören, ABD'de iş hayatına başlayan çiftin çalıştıkları şirketi batmak üzereyken satın alması. Vizyonları için tebrik etmek gerek. ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
GP Thanatos 3 yıl
Beyler videonun türkçe altyazılı hali
adf.ly/...
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DeanWinchester. 3 yıl
Çalışan kazanır karşim
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silentsv 3 yıl
Glitz
Ayrıca bu şirket bir Alman firmadan yolcu uçağı üretme lisansı aldı, üretimini Türkiyede yapacaklar %100 Türk malı diye bize satacaklar oradan sağladıkları kaynağı da mars projesine ekleyip amerikan bayrağını marsa dikecekler. Hem tüm dünyanın gıptayla baktığı kendi uçağını yapabilen 79. ülke olabilmenin haklı gururunu yaşayacağız hem de amerikanın marsa 52. defa gitmesi şerefine dünya vatandaşı olarak ortak olacağız.Hayırlı işler.

daha iyi anlatılamazdı.
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serafon 3 yıl
üretim kafası yerleşmedi gitti ülkemizde hatta daha da geri gittik bu konuda herkes hazırcı hak yiyici oldu çıktı. Değilse biz de birçok şeyi yapabiliriz :(
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Glitz 3 yıl
Ayrıca bu şirket bir Alman firmadan yolcu uçağı üretme lisansı aldı, üretimini Türkiye'de yapacaklar %100 Türk malı diye bize satacaklar oradan sağladıkları kaynağı da mars projesine ekleyip amerikan bayrağını marsa dikecekler. Hem tüm dünyanın gıptayla baktığı kendi uçağını yapabilen 79. ülke olabilmenin haklı gururunu yaşayacağız hem de amerikanın marsa 52. defa gitmesi şerefine dünya vatandaşı olarak ortak olacağız.
Hayırlı işler.
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N. Chomsky 3 yıl
Eren diye kadın ismi mi olur? Bir an gay falan sandım.

O iki kişinin Türk olması belki de sadece isimlerinin Türkçe olması dışında bizi ilgilendiren bir durum yok.
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Kartal Göz 3 yıl BiilimAdamı
BiilimAdamı
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umut_baris 3 yıl
Evet yine ülkemizde olmayan gelişmeyi sahipleniyoruz.

Ama olsun duble yollarımız var.
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MegaWolt38 3 yıl
Finlandiya'nın eğitim sistemini ve ahlaki yapısını alsak ciddi anlamda dev ülke oluruz ama maalesef olamıyoruz. Eğitimden başlıyor her şey, çocukları yarış atı gibi ezbere dayalı yetiştiriyoruz. Eğitim şart.
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caneycaney 3 yıl
Firaristt
Kendilerini tebrik ediyorum. Ancak ülkemizde değil, ABDde olması üzücü. Ülkemizdeki beyin göçünün ne durumda olduğunu varın siz düşünün artık...

Türkiyede uzay namına hangi çalışma var da beyin göçü olmasın ki bu alanda?
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Kendilerini tebrik ediyorum.



Ancak ülkemizde değil, ABD'de olması üzücü. Ülkemizdeki beyin göçünün ne durumda olduğunu varın siz düşünün artık...
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