Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi

2020 yılı içerisinde yeni bir Mars görevi planlayan NASA kendisine partner olarak Sierra Nevada Corporation'ı seçti. Eren Özmen'in başkanlık, eşi Fatih Özmen'in ise CEO görevlerini üstlendiği Sierra Nevada NASA'nın bu görevde ihtiyaç duyduğu bilimsel teknolojileri sağlayacak.

Dream Chaser isimli uzay aracı NASA ve ESA'nın gelecek planları için çok önemli bir yere sahip. NASA'nın geçtiğimiz Ocak ayında açıkladığı, ISS'e kargo görevleri için 2024'e kadar iş birliği yapılacak firmalar arasında SpaceX ve Orbital ATK ile birlikte Sierra Nevada Corporation da yer almıştı. Sierra Nevada'nın geliştirdiği

http://www.csmonitor.com/Science/2016/0503/Mars-2020-How-NASA-will-search-for-life-on-a-shoestring-budget-video

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