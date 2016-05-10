Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi

2020 yılı içerisinde yeni bir Mars görevi planlayan NASA kendisine partner olarak Sierra Nevada Corporation'ı seçti. Eren Özmen'in başkanlık, eşi Fatih Özmen'in ise CEO görevlerini üstlendiği Sierra Nevada NASA'nın bu görevde ihtiyaç duyduğu bilimsel teknolojileri sağlayacak.
Şimdilik Mars 2020 olarak bilinen görevin asıl amacı Mars'ın yaşanılabilirliğini ve doğal kaynaklarını araştırmak olacak. Gelecek insanlı Mars yolculukları için de çok büyük önem taşıyan Mars 2020 görevinin "Bu gezegende daha önce bir canlı yaşamış mıydı?" sorusuna cevap bulması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere Curiosity'nin Mars'ta metan gazı tespit etmesi bu tür soruları tekrar gündeme getirmişti. Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmı biyolojik süreçler sonucu oluşuyor.
Gözlem aracının tüm teknolojileri Sierra Nevada tarafından karşılanacak
Mars 2020 görevi çerçevesinde Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirilecek olan gözlem aracının tüm robotik teknolojileri ve kritik donanımları Sierra Nevada Corporotion tarafından tedarik edilecek. 1992 yılından bu yana NASA'yla iş birliği yapan Sierra Nevada dünyanın en prestijli uzay şirketleri arasında yer alıyor.
Mars'taki eski yaşamlara dair kanıtların peşine düşecek olan yeni gözlem aracı bu görev doğrultusunda şu ana kadar Kızıl Gezegen'e gönderilmiş en hassas aletlerle desteklenecek. İniş sistemleri dışında gözlem aracının yüzeyden toprak ve taş toplamasını sağlayacak bir robotik kol da yine Sierra Nevada'nın tedarik edeceği teknolojiler arasında yer alacak. NASA'nın bilim insanları bu sayede Kızıl Gezegen'in geçmişine dair birçok araştırma yapabilecekler.
Sierra Nevada'nın 13. Mars görevi
Son dönemlerde Dream Chaser uzay aracıyla da gündeme gelen Sierra Nevada aslında oldukça köklü bir uzay şirketi. NASA'nın 2012'de Mars'ın yüzeyine indirdiği Curiosty'nin robotik teknolojileri de yine Sierra Nevada tarafından karşılanmıştı. Mars 2020 görevi dahilinde Kızıl Gezegen'e gönderilecek olan gözlem aracı böylece Sierra Nevada'nın Mars için hazırladığı 13. uzay aracı olacak.
Sierra Nevada'nın 2020 görevi için açık bir şekilde ilk tercihleri olduğunu belirten NASA yetkilisi Matt Wallace da The Christian Science Monitor'e verdiği röportajda,"Gezegenler arası robotik görevlerimizde Sierra Nevada çok uzun süredir bizim için muhteşem bir partner oluyor." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek kargo görevleri için de seçilmişlerdi
NASA'nın geçtiğimiz Ocak ayında açıkladığı, ISS'e kargo görevleri için 2024'e kadar iş birliği yapılacak firmalar arasında SpaceX ve Orbital ATK ile birlikte Sierra Nevada Corporation da yer almıştı. Sierra Nevada'nın geliştirdiği Dream Chaser isimli uzay aracı NASA ve ESA'nın gelecek planları için çok önemli bir yere sahip.
http://www.csmonitor.com/Science/2016/0503/Mars-2020-How-NASA-will-search-for-life-on-a-shoestring-budget-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak ülkemizde değil, ABD'de olması üzücü. Ülkemizdeki beyin göçünün ne durumda olduğunu varın siz düşünün artık...
Oysa daha kolayı gayrimenkul ve inşaat sektörüne girmek. Kendileri zoru seçmiş.