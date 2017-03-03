Türk kardeşlerden yerli üretim kamera sabitleme sistemi

İkisi mühendis ve biri endüstriyel ürün tasarımcısı olan Mahmut, Serdar ve Serhat Kılıçbay kardeşler, 23 ay boyunca sabah saat 6'dan akşam 6'ya kadar süren yoğun çalışma programı neticesinde yerli imkanlarla "Gimbal" kamera sabitleme sistemi üretti. İlk etapta "Dolly" olarak bilinen tekerlekli görüntüleme cihazı geliştiren Türk kardeşler, gelen olumlu tepkilerin ardından bir üst modele yöneldiklerini ifade ediyor.



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Günümüzde gelişmiş bazı kameralarda ve yeni nesil insansız hava araçlarında bulunan bu teknoloji, özellikle hareket halinde gerçekleştirilen çekimlerde titreşimi en aza indirerek ortaya çok daha net, profesyonel ve seyir zevki yüksek bir görüntü çıkmasını sağlıyor.



Yüzde 30 oranında daha ucuza mal ettikleri cihazla gerçekleştirilen testlerde oldukça başarılı bir sonuç aldıklarını dile getiren Kılıçbay kardeşler, Türkiye’nin nitelikli ürünlere ihtiyaç duyduğunu, geliştirdikleri "Gimbal"ı yurt dışına satarak Türk insanının üstün vasıflara sahip olduğunu dünyaya kanıtlamak istediklerini belirtiyor. Günümüzde gelişmiş bazı kameralarda ve yeni nesil insansız hava araçlarında bulunan bu teknoloji, özellikle hareket halinde gerçekleştirilen çekimlerdeortaya çok daha net, profesyonel ve seyir zevki yüksek bir görüntü çıkmasını sağlıyor.oranında daha ucuza mal ettikleri cihazla gerçekleştirilen testlerde oldukça başarılı bir sonuç aldıklarını dile getiren Kılıçbay kardeşler, Türkiye’nin nitelikli ürünlere ihtiyaç duyduğunu, geliştirdikleri "Gimbal"ı yurt dışına satarak Türk insanının üstün vasıflara sahip olduğunu dünyaya kanıtlamak istediklerini belirtiyor.