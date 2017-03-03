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Türk kardeşlerden yerli üretim kamera sabitleme sistemi

Tamamen kendi imkanlarıyla sektörde "Gimbal" adıyla bilinen kamera sabitleme sistemi üreten üç kardeş, ortaya yaklaşık yüzde 30 oranında daha ucuz bir ürün çıkarmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İkisi mühendis ve biri endüstriyel ürün tasarımcısı olan Mahmut, Serdar ve Serhat Kılıçbay kardeşler, 23 ay boyunca sabah saat 6'dan akşam 6'ya kadar süren yoğun çalışma programı neticesinde yerli imkanlarla "Gimbal" kamera sabitleme sistemi üretti. İlk etapta "Dolly" olarak bilinen tekerlekli görüntüleme cihazı geliştiren Türk kardeşler, gelen olumlu tepkilerin ardından bir üst modele yöneldiklerini ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "İnternet tarihinin en büyük açık dizin projesi "DMOZ" kapanıyor"
Günümüzde gelişmiş bazı kameralarda ve yeni nesil insansız hava araçlarında bulunan bu teknoloji, özellikle hareket halinde gerçekleştirilen çekimlerde titreşimi en aza indirerek ortaya çok daha net, profesyonel ve seyir zevki yüksek bir görüntü çıkmasını sağlıyor.

Yüzde 30 oranında daha ucuza mal ettikleri cihazla gerçekleştirilen testlerde oldukça başarılı bir sonuç aldıklarını dile getiren Kılıçbay kardeşler, Türkiye’nin nitelikli ürünlere ihtiyaç duyduğunu, geliştirdikleri "Gimbal"ı yurt dışına satarak Türk insanının üstün vasıflara sahip olduğunu dünyaya kanıtlamak istediklerini belirtiyor.

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9600_G_T 2 yıl
Sinan ogan gibi baskanimiz olsa dunayayi biz yonetiriz.simdi bunlar tubitaka gider eli bos geri donerler.direk yurt disina gidin tubitaktan umit kesin.
Yanıtla +12
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ezimuse 2 yıl
Edelkrone gibi Ankarada tasarlayıp üretip, yurtiçi pazarda yurtdışı fiyatları ile satacaklarsa hiç yapmasınlar. Doları Türk Lirasına çevirip satmak hiçte yerli olmuyor...
Edelkrone gibi Ankarada tasarlayıp üretip, yurtiçi pazarda yurtdışı fiyatları ile satacaklarsa hiç yapmasınlar. Doları Türk Lirasına çevirip satmak hiçte yerli ...
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slayer35 2 yıl
yazılım olarak bir çok gimbalda kullanılan simplebgc kullanıldıysa bende çok fazla argenin olduğundan bahsedemeyiz ,ama tüm yazılım kendlerine aitse çok güzel bir gelişme.
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Argat 2 yıl
23 Ay Çalışıp Ne yapmış bu arkadaşlar ?
Zaten 1e 1 kopyalasalar ürün yarı yarıya ucuza geliyor. Ekstra kattıkları şey, patent aldıkları şey nedir ? ( zaten yazıda patent ya da yeni bulunan birşeyden bahsedilmiyor ) Yazıdaki son cümle enteresan :))))) ..... Kim kime ne kanıtlıyor uzaya mı çıktınız la...nler
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun ,Umarım Tubitak kabul eder...
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Guest-31C579044 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Helal olsun ,Umarım Tubitak kabul eder...

Papaz erigini sabitlemiyorsa zor.
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emre1393 2 yıl
çinliler bunu 1/10 fiyatına yapar, boşuna uğraşmayın bile.
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mladenbmv 2 yıl
ya iyi hoşta artık şu yurt dışına satma merağındna vazgeçin iyi bir şey üretiyorsun ama ilk önce yabancılara satıyorsunuz bu stratejiyi bırakın artık ilk önce kendi ülkemiz kullansın.madme dışarı satçaksınız gidin dışarda yapın yerli malı demeyin.ne yurt dışı sevdamız var.sanki yurt dışında hayat çok daha güzel,güzelde gurbetçiler nedense hep ülkemize gelmek istiyorlar.eninden sonunda ülkesine dönüyor çoğu insan.
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MonsterKill88 2 yıl mladenbmv
Yurt içinde kime satacaklar kimden yatırım alcaklar ki ?
Artık öyle bir raddeye geldik ki sanayiciler bile üretimi bıraktı müteahhitliğe soyundu, şu durumda bu arkadaşlar istediği desteği istediği yatırımı kimden alabilir ki ?
Allah’ın emri, peygamberin kavliyle diye isim verseler belki tübitak destek çıkar.
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burakk, 2 yıl mladenbmv
mladenbmv

ya iyi hoşta artık şu yurt dışına satma merağındna vazgeçin iyi bir şey üretiyorsun ama ilk önce yabancılara satıyorsunuz bu stratejiyi bırakın artık ilk önce kendi ülkemiz kullansın.madme dışarı satçaksınız gidin dışarda yapın yerli malı demeyin.ne yurt dışı sevdamız var.sanki yurt dışında hayat çok daha güzel,güzelde gurbetçiler nedense hep ülkemize gelmek istiyorlar.eninden sonunda ülkesine dönüyor çoğu insan.

Valla anlamadım. Bu ülke ekonomisindeki en büyük problem ülke nüfusunda ortaüstü para kazanabilen insanların yüzde 90'ının tüccar veya tüccardan türeme çakma iş adamı olması, tek bildiği haltın yurtdışından veya yurtiçinden alıp tekrar yurtiçine satması üstüne bir de lüks araçlar ıvız zıvırlar ithal et(tir)mesi ama sürekli yurtdışına para çıkarmasının dışında ülkeye bir gram bile para sokamaması değil mi?

Bunu görebilen bir tek ben mi varım?
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AKTeknisyen 2 yıl
Bilgi ve birikimlerini Dronlar için gimballara da aktarsalar keşke.
Piyasada son derece pahalı ama çokta stabil olmayan bir sürü Dron gimbalı var maalesef.
Eğer kaliteli bir iş yakalarsalar yurt dışına bile hacimli satış yapabilirler.
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mokinto 2 yıl
Tabi tebrik ediyorum ama eğer gimbal motorunu ve sensörleri yurt dışından alıp iskeleti burada yaptılarsa bence çok elzem değil. Bunları aliexpressten bulabiliyorsunuz. Yok sensör motor ve yazılım bu arkadaşlara ait ise ellerinden öpüyorum.
Bakın miops diye bir kickstarter projesi vardı. Türkiye'de yapıldı bildiğim kadarıyla oldukça özgündü(fotoğrafçılıkla ilgili) hatta ben de 1 adet almıştım. Böyle beyinlere ihtiyaç var. Ha bende o beyin yok ayrı :)
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9600_G_T 2 yıl
Sinan ogan gibi baskanimiz olsa dunayayi biz yonetiriz.simdi bunlar tubitaka gider eli bos geri donerler.direk yurt disina gidin tubitaktan umit kesin.
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smart1978 2 yıl
Isterlerse %99 daha ucuza mal etsinler . Satis fiyati neden TL degil ve satis fiyati da emsallerine gore %30 yurt disi fiyatiyla daha da uygun olacak mi ?
Biz tuketici olarak bize yansiyan kismi satis fiyati TL olmasi ve satis onceliginin Turkiye olmasidir . Elbet yurtdisinda da satis olacaktir ama bu sekilde ucuza mal edip yurt disina satilmasi potansiyel alici birisine bir katkisi yok ...
Afferim satin yurt disina ...
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ezimuse 2 yıl
Edelkrone gibi Ankarada tasarlayıp üretip, yurtiçi pazarda yurtdışı fiyatları ile satacaklarsa hiç yapmasınlar. Doları Türk Lirasına çevirip satmak hiçte yerli olmuyor...
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Cihan Pehlivan 2 yıl ezimuse
Orijinalden alıntı: ezimuse
Edelkrone gibi Ankarada tasarlayıp üretip, yurtiçi pazarda yurtdışı fiyatları ile satacaklarsa hiç yapmasınlar. Doları Türk Lirasına çevirip satmak hiçte yerli olmuyor...

Edelkrone deyince aklıma "Başka Bir Şey" projeleri geldi. Oldukça başarılı, dikkat çeken fikirleri ve videoları vardı.
Serinin devam etmesini beklerken "Başka Bir Şey projemizi askıya almış bulunuyoruz. Sebebi, yaptığımız şeyin doğruluğunu sorgulamak ve yaptığımız şeyin adını hak edip etmediğinden emin olmaktır." diyerek sürpriz bir kararla sonlandırdılar.
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