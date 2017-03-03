Türk kardeşlerden yerli üretim kamera sabitleme sistemi

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İkisi mühendis ve biri endüstriyel ürün tasarımcısı olan Mahmut, Serdar ve Serhat Kılıçbay kardeşler, 23 ay boyunca sabah saat 6'dan akşam 6'ya kadar süren yoğun çalışma programı neticesinde yerli imkanlarla "Gimbal" kamera sabitleme sistemi üretti. İlk etapta "Dolly" olarak bilinen tekerlekli görüntüleme cihazı geliştiren Türk kardeşler, gelen olumlu tepkilerin ardından bir üst modele yöneldiklerini ifade ediyor.
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Günümüzde gelişmiş bazı kameralarda ve yeni nesil insansız hava araçlarında bulunan bu teknoloji, özellikle hareket halinde gerçekleştirilen çekimlerde titreşimi en aza indirerek ortaya çok daha net, profesyonel ve seyir zevki yüksek bir görüntü çıkmasını sağlıyor.
Yüzde 30 oranında daha ucuza mal ettikleri cihazla gerçekleştirilen testlerde oldukça başarılı bir sonuç aldıklarını dile getiren Kılıçbay kardeşler, Türkiye’nin nitelikli ürünlere ihtiyaç duyduğunu, geliştirdikleri "Gimbal"ı yurt dışına satarak Türk insanının üstün vasıflara sahip olduğunu dünyaya kanıtlamak istediklerini belirtiyor.
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Zaten 1e 1 kopyalasalar ürün yarı yarıya ucuza geliyor. Ekstra kattıkları şey, patent aldıkları şey nedir ? ( zaten yazıda patent ya da yeni bulunan birşeyden bahsedilmiyor ) Yazıdaki son cümle enteresan :))))) ..... Kim kime ne kanıtlıyor uzaya mı çıktınız la...nler
Papaz erigini sabitlemiyorsa zor.
Artık öyle bir raddeye geldik ki sanayiciler bile üretimi bıraktı müteahhitliğe soyundu, şu durumda bu arkadaşlar istediği desteği istediği yatırımı kimden alabilir ki ?
Allah’ın emri, peygamberin kavliyle diye isim verseler belki tübitak destek çıkar.
Valla anlamadım. Bu ülke ekonomisindeki en büyük problem ülke nüfusunda ortaüstü para kazanabilen insanların yüzde 90'ının tüccar veya tüccardan türeme çakma iş adamı olması, tek bildiği haltın yurtdışından veya yurtiçinden alıp tekrar yurtiçine satması üstüne bir de lüks araçlar ıvız zıvırlar ithal et(tir)mesi ama sürekli yurtdışına para çıkarmasının dışında ülkeye bir gram bile para sokamaması değil mi?
Bunu görebilen bir tek ben mi varım?
Piyasada son derece pahalı ama çokta stabil olmayan bir sürü Dron gimbalı var maalesef.
Eğer kaliteli bir iş yakalarsalar yurt dışına bile hacimli satış yapabilirler.
Bakın miops diye bir kickstarter projesi vardı. Türkiye'de yapıldı bildiğim kadarıyla oldukça özgündü(fotoğrafçılıkla ilgili) hatta ben de 1 adet almıştım. Böyle beyinlere ihtiyaç var. Ha bende o beyin yok ayrı :)
Biz tuketici olarak bize yansiyan kismi satis fiyati TL olmasi ve satis onceliginin Turkiye olmasidir . Elbet yurtdisinda da satis olacaktir ama bu sekilde ucuza mal edip yurt disina satilmasi potansiyel alici birisine bir katkisi yok ...
Afferim satin yurt disina ...
Edelkrone deyince aklıma "Başka Bir Şey" projeleri geldi. Oldukça başarılı, dikkat çeken fikirleri ve videoları vardı.
Serinin devam etmesini beklerken "Başka Bir Şey projemizi askıya almış bulunuyoruz. Sebebi, yaptığımız şeyin doğruluğunu sorgulamak ve yaptığımız şeyin adını hak edip etmediğinden emin olmaktır." diyerek sürpriz bir kararla sonlandırdılar.
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