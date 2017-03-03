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İnternet tarihinin en büyük açık dizin projesi "DMOZ" kapanıyor

Web siteleri için en önemli ve büyük açık dizin projelerinden birisi olarak kabul edilen DMOZ, alınan sürpriz bir karar ile yaklaşık iki hafta sonra kapanacağını duyurdu.
2 yıl
2,7b
1
22
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaklaşık 19 yıldır gönüllü editörlerin yardımıyla web sitelerini bilgisayar, sanat, oyun, sağlık, alışveriş ve bilim gibi toplam 15 ana kategori altında listeleyen DMOZ için yolun sonu göründü. Yapılan resmi açıklamaya göre gözde platformun yaklaşık iki hafta sonra, 14 Mart Salı günü itibariyle kapanacağını duyuruldu.
Ayrıca Bkz. "Türk oyun şirketi Crytek'te kriz devam ediyor: Çalışanlar düzenli maaş alamıyor"
Google'ın büyük çıkış yaptığı ve bot yazılımların en popüler olduğu dönemlerde dahi insan kaynaklı açık dizin olma ilkesinden asla vazgeçmeyen DMOZ, böylelikle sadece kaliteli, güvenli, özgün ve güncel içeriklere sahip sitelere yer verdi. Öyle ki birçok kullanıcı istediği listeye girebilmek için yıllarca beklemek zorunda kaldı ve büyük bir çoğunluğun beklentileri ise olumsuz sonuçlandı.

Tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığımızda 5 Haziran 1998 tarihinde "Gnuhoo" adıyla ilk kez hayata geçirilen açık dizin projesi kısa süre sonra "Newhoo" olarak anılmaya başlandı. Aynı yılın kasım ayında Netscape tarafından satın alınan platformun ismi "Netscape Open Directory" şeklinde değiştirildi. Giderek popüler ve değerli hale gelen Netscape'i 4.2 milyar dolar karşılığında satın alan AOL, açık dizin projesinin bugüne kadar süregelen son sahibi oldu.

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aycibin 2 yıl en beğenilen
kapanmasa varlığından haberimiz olmayacaktı
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gun 2 yıl
Zamanında amma heyecanlanmıştım Donanım Haber olarak girdiğimizde.
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kamilt 2 yıl
Yılladır Türkiyede opdip.com/... var kimse destek olmuyor daha açılmamış bi projenin hemen heryerde reklamı yapılıyor. Ülke olarak kendi özkaynaklarımıza yönelmemizi tavsiye ediyorum. Bende editörüm, destekliyorum.
[url]http://www.opdip.com/destek-ol/[/url]
[B]OPDIP ile ilgili yayınlanmış bazı makaleler:[/B]
[url]http://www.oktaybozaci.com/haberler/yandex-opdip-ile-ilk-gorusmesini-gerceklestirdi.html[/url]
[url]http://www.uludagsozluk.com/k/opdip-com/[/url]
[url]http://www.kabataslak.net/ulusal-acik-dizin-projesi-opdip.html[/url]
[url]https://wmaraci.com/forum/site-tanitim/ulusal-acik-dizin-projesi-opdip-com-31158.html[/url]
[url]http://www.mccoy35.com/genel/ulusal-acik-dizin-projesi-opdip.html[/url]
[url]http://www.webmastersitesi.com/dizinler/699730-opdip-com-hizmetinizde.htm[/url]
[url]http://evrimaltay.net/turkiyenin-dmozu-opdip[/url]
[url]https://www.chip.com.tr/forum/ulusal-acik-dizin-projesine-destek_t239941.html[/url]
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MonsterMMORPG 2 yıl
hak ettiği yeri buluyor
kapanması çok iyi olmuş
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uyumak istemeyen adam 2 yıl
rüşvetçi türk editörlerinden kurtuluyoruz desenizya
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DH Misafiri 2 yıl
Bir sürü işe yaramaz tembelin gönüllülük adına sebebini hiç anlayamadığım şekilde google tarafından otorite kabul edildiği gereksiz site. 5 senede iki site kayıt ettirebildim. Ne maile cevap veren ne gecikme sebebi söyleyen dizin işinden anlamayan cahil adamların (bedava çalıştırıldıkları için kalifiye olmaları beklenemez) çalıştığı yer.
Kapatılması isabet olmuş. Ciddi çalışma, emek ve bilgi birikimlerinin bu aptalların taktirine bırakılmasını oldum olası yadırgadım.
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burakk, 2 yıl
Birileri mirrorlasa bari
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Umutcan 2 yıl
Backlink için kullananlar dışında buraya girip de dizine bakan var mıydı ki?
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BlackLead 2 yıl
bu ne ?
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BekirHan 2 yıl BlackLead
BlackLead

bu ne ?

DMOZ olarak da bilinen Open Directory Project (ODP) ya da Türkçesiyle Açık Dizin Projesi, internetteki web sitelerinin konularına göre sınıflandırılarak ve gönüllü editörlerce incelenerek yayımlandığı bir web dizinidir. Birçok arama motoru DMOZ'daki siteleri direkt olarak izler ve özgür bir lisansla yayınlanan DMOZ verilerini kullanılır. Oldukça güvenilir bir altyapısı vardır. Yasa dışı, problemli ve kalitesiz sitelerin listelenmesine izin verilmez. Projenin sahibi AOL'dir. İlk kurulduğunda directory.mozilla.org alan adını kullandığı için adı Directory Mozilla sözcüklerinin kısaltılmasından oluşsa da bugünkü Mozilla Vakfı ve Mozilla projeleriyle bir ilişkisi yoktur.
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Mr. Jingles 2 yıl
Sadece gönüllü editörlerin yardımlarıyla ayakta kalıp şimdi de kapanıyor olmasına sanırım tek ben üzüldüm. Her ne kadar varlığından haberim olmasa da. Emek verilen ne varsa kaybedilmesi üzücü.
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pemaxs 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Sadece gönüllü editörlerin yardımlarıyla ayakta kalıp şimdi de kapanıyor olmasına sanırım tek ben üzüldüm. Her ne kadar varlığından haberim olmasa da. Emek verilen ne varsa kaybedilmesi üzücü.

Ne gönüllüsu hocam orda cok büyük paralar dönüyordu insanlar sitelerini eklettirmek icin para teklif ediyordu editorlere.
Yani senin siten ne kadar iyi olursa olsun editorun elinde hersey. Editorlerin profilinde ozel siteleri mail adresleri yani onlara ulaşan işini hallediyor.
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neutumn 2 yıl
Bu gözler, webmaster sitelerinde "DMOZ kaydı alınır", "gel vatandaş gel DMOZ'a gel, "DMOZ'a kayıtlı mı hocam?", "DMOZ değilse kalsın" sloganlarını az görmedi. Varlığı tartışılsa da yarattığı intiba güzeldi yalan yok.
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gun 2 yıl
Zamanında amma heyecanlanmıştım Donanım Haber olarak girdiğimizde.
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internet, dmoz ve
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