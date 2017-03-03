İnternet tarihinin en büyük açık dizin projesi "DMOZ" kapanıyor

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Yaklaşık 19 yıldır gönüllü editörlerin yardımıyla web sitelerini bilgisayar, sanat, oyun, sağlık, alışveriş ve bilim gibi toplam 15 ana kategori altında listeleyen DMOZ için yolun sonu göründü. Yapılan resmi açıklamaya göre gözde platformun yaklaşık iki hafta sonra, 14 Mart Salı günü itibariyle kapanacağını duyuruldu.Ayrıca Bkz. "Türk oyun şirketi Crytek'te kriz devam ediyor: Çalışanlar düzenli maaş alamıyor"
Google'ın büyük çıkış yaptığı ve bot yazılımların en popüler olduğu dönemlerde dahi insan kaynaklı açık dizin olma ilkesinden asla vazgeçmeyen DMOZ, böylelikle sadece kaliteli, güvenli, özgün ve güncel içeriklere sahip sitelere yer verdi. Öyle ki birçok kullanıcı istediği listeye girebilmek için yıllarca beklemek zorunda kaldı ve büyük bir çoğunluğun beklentileri ise olumsuz sonuçlandı.
Tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığımızda 5 Haziran 1998 tarihinde "Gnuhoo" adıyla ilk kez hayata geçirilen açık dizin projesi kısa süre sonra "Newhoo" olarak anılmaya başlandı. Aynı yılın kasım ayında Netscape tarafından satın alınan platformun ismi "Netscape Open Directory" şeklinde değiştirildi. Giderek popüler ve değerli hale gelen Netscape'i 4.2 milyar dolar karşılığında satın alan AOL, açık dizin projesinin bugüne kadar süregelen son sahibi oldu.
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[B]OPDIP ile ilgili yayınlanmış bazı makaleler:[/B]
[url]http://www.oktaybozaci.com/haberler/yandex-opdip-ile-ilk-gorusmesini-gerceklestirdi.html[/url]
[url]http://www.uludagsozluk.com/k/opdip-com/[/url]
[url]http://www.kabataslak.net/ulusal-acik-dizin-projesi-opdip.html[/url]
[url]https://wmaraci.com/forum/site-tanitim/ulusal-acik-dizin-projesi-opdip-com-31158.html[/url]
[url]http://www.mccoy35.com/genel/ulusal-acik-dizin-projesi-opdip.html[/url]
[url]http://www.webmastersitesi.com/dizinler/699730-opdip-com-hizmetinizde.htm[/url]
[url]http://evrimaltay.net/turkiyenin-dmozu-opdip[/url]
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kapanması çok iyi olmuş
Kapatılması isabet olmuş. Ciddi çalışma, emek ve bilgi birikimlerinin bu aptalların taktirine bırakılmasını oldum olası yadırgadım.
DMOZ olarak da bilinen Open Directory Project (ODP) ya da Türkçesiyle Açık Dizin Projesi, internetteki web sitelerinin konularına göre sınıflandırılarak ve gönüllü editörlerce incelenerek yayımlandığı bir web dizinidir. Birçok arama motoru DMOZ'daki siteleri direkt olarak izler ve özgür bir lisansla yayınlanan DMOZ verilerini kullanılır. Oldukça güvenilir bir altyapısı vardır. Yasa dışı, problemli ve kalitesiz sitelerin listelenmesine izin verilmez. Projenin sahibi AOL'dir. İlk kurulduğunda directory.mozilla.org alan adını kullandığı için adı Directory Mozilla sözcüklerinin kısaltılmasından oluşsa da bugünkü Mozilla Vakfı ve Mozilla projeleriyle bir ilişkisi yoktur.
Ne gönüllüsu hocam orda cok büyük paralar dönüyordu insanlar sitelerini eklettirmek icin para teklif ediyordu editorlere.
Yani senin siten ne kadar iyi olursa olsun editorun elinde hersey. Editorlerin profilinde ozel siteleri mail adresleri yani onlara ulaşan işini hallediyor.
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