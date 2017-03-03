İnternet tarihinin en büyük açık dizin projesi "DMOZ" kapanıyor

Yaklaşık 19 yıldır gönüllü editörlerin yardımıyla web sitelerini bilgisayar, sanat, oyun, sağlık, alışveriş ve bilim gibi toplam 15 ana kategori altında listeleyen DMOZ için yolun sonu göründü. Yapılan resmi açıklamaya göre gözde platformun yaklaşık iki hafta sonra, 14 Mart Salı günü itibariyle kapanacağını duyuruldu.

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Tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığımızda 5 Haziran 1998 tarihinde "Gnuhoo" adıyla ilk kez hayata geçirilen açık dizin projesi kısa süre sonra "Newhoo" olarak anılmaya başlandı. Aynı yılın kasım ayında Netscape tarafından satın alınan platformun ismi "Netscape Open Directory" şeklinde değiştirildi. Giderek popüler ve değerli hale gelen Netscape'i 4.2 milyar dolar karşılığında satın alan AOL, açık dizin projesinin bugüne kadar süregelen son sahibi oldu.

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Google'ın büyük çıkış yaptığı ve bot yazılımların en popüler olduğu dönemlerde dahiaçık dizin olma ilkesinden asla vazgeçmeyen DMOZ, böylelikle sadece kaliteli, güvenli, özgün ve güncel içeriklere sahip sitelere yer verdi. Öyle ki birçok kullanıcı istediği listeye girebilmek için yıllarca beklemek zorunda kaldı ve büyük bir çoğunluğun beklentileri ise olumsuz sonuçlandı.