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Türk mühendislerinden zırh ötesi görüş gözlüğü ve zırhlı araçlara multikopter desteği

1 yıl
7,8b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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BİTES tarafından geliştirilen yazılımlar vasıtasıyla zırhlı araç içerisindeki personel gözlüklerini takarak zırhın dışını aracın 4 tarafındaki kameralar vasıtasıyla birebir gerçeklikte görebilecek.
Ankara'da faaliyet gösteren BİTES Savunma ve Havacılık tarafından geliştirilen zırh ötesi görüş, ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları gibi personeline dış dünyayı görme imkanı sunmayan askeri zırhlı araçlarda takılan gözlük vasıtasıyla dışarıyı görme imkanı sunuyor. Gözlüğü takan personel kafasını hangi yöne çevirirse zırhı görmeksizin doğrudan aracın dışını görebiliyor. Böylece özellikle şehir savaşlarında araca yaklaşmaya çalışabilecek olan düşman unsurlarına karşı büyük bir avantaj ortaya çıkıyor.
 
Ürününü ilk kez IDEF 2015 fuarında KAPLAN-20 ile sergileyen BİTES, zırh ötesi görüşün yanı sıra yine özellikle meskun mahalde verilecek zaiyatları en aza indirmek amacıyla zırhlı araçlara multikopter entegre etmeyi amaçlıyor. Yürüttüğü proje kapsamında BİTES, zırhlı araçların üzerinde bulunacak olan multikopterin özellikle şehir savaşlarında gözükmeye kör noktaları personelin görüntü vermeksizin görerek harekat planını belirlemesini sağlamak için çalışıyor.
Bu kapsamda personel multikopteri aracın üstünden kaldıracak ve görüntülemek istediği yere gönderecek. Multikopterin kamerasını yine gözlük vasıtasıyla kafasını çevirerek kumanda edebilen personel olası düşmanları hedef olmadan görüntüleyebilecek.
Bu videomuzda BİTES Savunma,Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinin 2 farklı projesini tanıttık. BİTES'in diğer projeleri hakkındaki videolarımız ise çok yakında sizlerle olacak. 

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flegga34 1 yıl
Hudutta görev yapıyorum o kadar eski teknoloji kullanıyoruz ki sis çöktü mü kör kalıyor gözetleme cihazları. Kobra da kademeden çıkmıyor zaten. Bu araçları kim nerde kullanıyor çok merak ediyorum. Kesin bi yerlerde garajda yatıyordur
Hudutta görev yapıyorum o kadar eski teknoloji kullanıyoruz ki sis çöktü mü kör kalıyor gözetleme cihazları. Kobra da kademeden çıkmıyor zaten. Bu araçları kim...
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Astforum 1 yıl
Her şeyi yerliye çevirmek gerekli. Başta gıda ürünleri olmak üzere.
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zaomss 1 yıl
Helal olsun, ülkemizde gerekli yatırım yapıldığında ve destek verildiğinde harika işler çıkaran beyinlerimiz var. Fakat devlet her konuda bu insanların yetişmesi ve ülkede kalmasını sağlamlaştırmalı
Helal olsun, ülkemizde gerekli yatırım yapıldığında ve destek verildiğinde harika işler çıkaran beyinlerimiz var. Fakat devlet her konuda bu insanların yetişmes...
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sistemli adam 3 hf.
Tabi yenilenecek ibb seçimleri ile bu haberler normaldir.
Pardon ya, bunu muhalif troll'ler yazmalıydı.
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BlueICE 1 yıl
Basite almak istemiyorum ama cok daha farkli birseyler bekliyordum. Bildigin 360 derece kamerayi gözlüge baglamislar.
Daha konsantre birseyler yapilmali. Framework kismi da bos. Standartin disinda gelistirdik dedikleri hicbirsey göremiyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
beyler,türkiye daha yeni doğmuş çocuk gibi emekleme dönemi geçiriyor...türkiye'yi kafese almış nato ve arkadaşları başta amerika b.d. dünya hakimiyetini devam ettirmesi için türkiye'nin sırtından geçinmesine devam etmesi gerekiyordu ancak türkiye amerika'yı sırtından attı...türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecektir...kendi hertürlü silahını yüzde yüz yerli yaptığı gün en az osmanl imparatorluğu kadar güçlü olacaktır,eski topraklarını yeniden yönetecektir,müslüman ülkelerin hamisi olacaktır...
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Astforum 1 yıl
Her şeyi yerliye çevirmek gerekli. Başta gıda ürünleri olmak üzere.
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skythunderr 1 yıl
o gozlugun cozunurlugunu soylemesi cokmu zor iki saat geveledi lafi, gorende sancak gozlugude kendileri uretti gizli bilgi sanki
1 Yanıt Yanıtla +4
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GARYOSAVAN 3 hf. skythunderr
En fazla HD kalitede görüntü verebiliyor diyemedi adam. :)
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flegga34 1 yıl
Hudutta görev yapıyorum o kadar eski teknoloji kullanıyoruz ki sis çöktü mü kör kalıyor gözetleme cihazları. Kobra da kademeden çıkmıyor zaten. Bu araçları kim nerde kullanıyor çok merak ediyorum. Kesin bi yerlerde garajda yatıyordur
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canguler917 1 yıl
birbirinden güzel iki haber. bunlar yapılmak üzere olduğuna göre tek bir şey kalıyor; personelleri bunların hakkını verecek şekilde eğitmek
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zaomss 1 yıl
Helal olsun, ülkemizde gerekli yatırım yapıldığında ve destek verildiğinde harika işler çıkaran beyinlerimiz var. Fakat devlet her konuda bu insanların yetişmesi ve ülkede kalmasını sağlamlaştırmalı
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