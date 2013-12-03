Türk yapımı Robonomy oyunu Windows Phone 8 ve iOS için indirmeye sunuldu

Haber Editörü
Türk geliştiricilerin kurduğu Shootingstargamestudio tarafından geliştirilen sıra tabanlı strateji oyunu Robonomy, Windows Phone 8, Windows 8 ve iOS için indirmeye sunuldu.
Harita üzerinde oynanan oyun geçmişte sıkça oynadığımız dünya hakimiyeti masa üstü oyunlarını temel alıyor. Altıgenlerden oluşan haritada robotunuz ile zar atarak karşı tarafın bölgesini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bölgede 1-3 arasındaki yıldızlar ne kadar asker kazanabileceğiniz belirliyor.
Oyun Windows 8 için 4.5TL, Windows Phone 8 için 4TL, iOS için ise 1.79TL olarak satışa sunulmuş durumda.
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windows phone'da az oyun var bahanesiyle milletin 3e 5e bakmadan alacağı düşüncesi.
Bu kadar para göz olmaya gerek yok, eminim oyun iki platforma da aynı fiyatta çıksa forumdan dahil windows phone'una alacak bir çok insan olurdu.
5 tlye 50 tane satacağına 1.79'a 100 tane sat. bunun geliştiriciyi daha mutlu etmesi gerekiyor, tek amaç 3 5 kuruş fazla kazanmak olmamalı.