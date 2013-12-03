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Türk yapımı Robonomy oyunu Windows Phone 8 ve iOS için indirmeye sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk yapımı Robonomy oyunu Windows Phone 8 ve iOS için indirmeye sunuldu

Türk geliştiricilerin kurduğu Shootingstargamestudio tarafından geliştirilen sıra tabanlı strateji oyunu Robonomy, Windows Phone 8, Windows 8 ve iOS için indirmeye sunuldu.

Harita üzerinde oynanan oyun geçmişte sıkça oynadığımız dünya hakimiyeti masa üstü oyunlarını temel alıyor. Altıgenlerden oluşan haritada robotunuz ile zar atarak karşı tarafın bölgesini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bölgede 1-3 arasındaki yıldızlar ne kadar asker kazanabileceğiniz belirliyor. 

Oyun Windows 8 için 4.5TL, Windows Phone 8 için 4TL, iOS için ise 1.79TL olarak satışa sunulmuş durumda. 







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Okisht 5 yıl en beğenilen
fiyat farkının nedeni bariz. Oyunu windows phone'a geliştirmenin daha zor olması değil tabi ki.
windows phone'da az oyun var bahanesiyle milletin 3e 5e bakmadan alacağı düşüncesi.
Bu kadar para göz olmaya gerek yok, eminim oyun iki platforma da aynı fiyatta çıksa forumdan dahil windows phone'una alacak bir çok insan olurdu.
5 tlye 50 tane satacağına 1.79'a 100 tane sat. bunun geliştiriciyi daha mutlu etmesi gerekiyor, tek amaç 3 5 kuruş fazla kazanmak olmamalı.
fiyat farkının nedeni bariz. Oyunu windows phone'a geliştirmenin daha zor olması değil tabi ki.windows phone'da az oyun var bahanesiyle milletin 3e 5e bak...
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DH Misafiri 5 yıl
gençler haberde bahsedilmemiş ama oyunun Windows için çıkan versiyonlarının deneme sürümleri de var.
windowsphone.com/...
apps.microsoft.com/...
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ВAВA 5 yıl
Güzel bulmadım.
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senersongur 5 yıl
Bütün oyunlar bedava olsun. İçine reklam konsun yeter.
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Nokia Specialist 5 yıl
Şu oyunu yapan arkadaş burada ve konuya bakıyorsa Allah aşkına PM atsın niçin bu kadar kazık yaptığını merak ettim
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e-Militarist 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Şu oyunu yapan arkadaş burada ve konuya bakıyorsa Allah aşkına PM atsın niçin bu kadar kazık yaptığını merak ettim

Bu oyunu yapan arkadaş % 84 bir android kullanıcısıdır.
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e-Militarist 5 yıl
Bu oyun android için de yayınlansaydı ve bedava olarak yayınlansaydı ben bedava indirdim wp'de 4 lira diye sevinç naraları atacakken android'e yayınlanmadı diye hemen oyuna çamur at hemen. Ee işte oyun çok dandikte, dün de angry birds için birisi ee işte hala angry birds oynayan kaldımı da, fifa 14 varken bu oynanmaz da, falan da filan. Komik komik fanboyluk kokan hareketler.
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e-Militarist 5 yıl
Şeye çok gülüyorum ben son günlerde. Ee işte şurda 2 lira da burda 4 lira da burda bedava da. Oley de yaşasın da...

Düne kadar WP market şöyle market böyle diyenler dikkat edin artık market boş, oyun yok, uygulama yok diyemiyorlar! 2 liranın 3 liranın derdine düşmüşler, kendilerini öyle tatmin ediyorlar.
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doctor5945 5 yıl
wp8 de jealbreak yok apk yok ya mağazadan satın alacaksınız ya oynamayacaksınız bunu bilen gelıstırıcıler dayıyor fiyatı işine gelirse hesabı zaten windows pahalı bir işletim sistemi mac ten bile pahalı normal mağazadaki uygulama ve oyunların pahalı olması 400 tl ye lisans satan bir firmada ucuz uygulama oyun bulmakta kolay değil yani
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Okisht 5 yıl
fiyat farkının nedeni bariz. Oyunu windows phone'a geliştirmenin daha zor olması değil tabi ki.
windows phone'da az oyun var bahanesiyle milletin 3e 5e bakmadan alacağı düşüncesi.
Bu kadar para göz olmaya gerek yok, eminim oyun iki platforma da aynı fiyatta çıksa forumdan dahil windows phone'una alacak bir çok insan olurdu.
5 tlye 50 tane satacağına 1.79'a 100 tane sat. bunun geliştiriciyi daha mutlu etmesi gerekiyor, tek amaç 3 5 kuruş fazla kazanmak olmamalı.
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wolf silver 5 yıl
1.Firmanın ismi değişik geldi.okurken zorlandım
2. Zaten androidin böyle bir oyuna ihtiyacı yok..
3.Geliştirmezsen Play Store değil geliştirici kaybeder.Dağ tavşan meselesi bu.
4. Birseye çok dikkat ettim bu Windows mağazasına gelen her uygulama Ios yada play store de satışa sunulan fiyatın 2-3 katıni istiyorlar. Microsoft un bu konuya el atması gerekir..
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kpln04 5 yıl
iyiki androide çıkmamış böyle dandik oyuna para vermezdim zaten madem türksün shooting game studios nedir türkçe isim mi yok
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Adamlardaki havaya bak ya korsancılar diye Android'e çıkarmamışlar. Sizin bu yaptığını Gameloft yapmıyor yuh be. Alt tarafı toplasan 100 kişi satın alacak ne diye kasıyorsunuz ki kendinizi ? WP8'ye de 4TL demişler o ne demekse ?
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MustafaPasam 5 yıl
Yahu 2 kat fiyat farkı neden var ?
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MrtAltg 5 yıl
alacağımdan değil ama üreticinin insafı kurusun Windows Phone 8 için 4TL, iOS için ise 1.79TL bu ne ya bari eşit yap çıkarıyorsun oyunu neyse bir yıldız android yok ona verelim :=)
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