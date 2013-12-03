Türk yapımı Robonomy oyunu Windows Phone 8 ve iOS için indirmeye sunuldu





Türk geliştiricilerin kurduğu Shootingstargamestudio tarafından geliştirilen sıra tabanlı strateji oyunu Robonomy, Windows Phone 8, Windows 8 ve iOS için indirmeye sunuldu.





Harita üzerinde oynanan oyun geçmişte sıkça oynadığımız dünya hakimiyeti masa üstü oyunlarını temel alıyor. Altıgenlerden oluşan haritada robotunuz ile zar atarak karşı tarafın bölgesini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bölgede 1-3 arasındaki yıldızlar ne kadar asker kazanabileceğiniz belirliyor.





Oyun Windows 8 için 4.5TL, Windows Phone 8 için 4TL, iOS için ise 1.79TL olarak satışa sunulmuş durumda.























