Türk yöneticilerin, teknoloji dünyasındaki yükselişi! Intel'de önemli görevler Türk'lere emanet

Ayşegül İldeniz

Teknoloji dünyasına yön veren lider firmalardan Intel'de, önemli görevler Türk kadınlarına emanet edildi . Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Ayşegül İldeniz'in bir süre önce Intel'in Yeni Teknolojiler Bölümü'nden sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı olarak Silikon Vadisi'ne transfer olmasıyla birlikte ondan boşalan koltuğa da Çiğdem Ertem getirildi. 2011’den bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirme Bölge Direktörü olarak görev yapan Ertem, daha öncesinde Intel Türkiye Genel Müdürü olarak mesai harcamış, hatta o dönemde kendisiyle bir de röportaj gerçekleştirmiştik.

Intel'in küresel yapılanmasında Türk yöneticilerin yükselişine örnek gösterebileceğimiz bir başka gelişme de, son 6 yılda bölgesindeki pazarlarda 3 kat büyüme gerçekleştiren Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Satış ve Pazarlama Direktörü Ege Ertem'in, Ayşegül İldeniz tarafından yönetilecek Yeni Teknolojiler Bölümü'ne Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak atanması oldu. Ertem, Intel’in Silikon Vadisi’nde kurulan bu yeni bölümünde Ayşegül İldeniz'den sonra üst düzey ikinci Türk yönetici oldu. Son bir kaç yıldır ciddi bir değişim içerisinde olan Intel, donanım üreticisi kimliğine ek olarak teknoloji dünyasındaki yeni gidişata paralel servis ve hizmetler sunan daha geniş perspektifli bir profile büründü.

Intel'deki bu değişim çerçevesinde Türk yöneticilerin bu denli önemli görevlere atanmasının, hem ülkemiz hem de Türk kadını adına geleceğe dönük müthiş başarı hikayeri olacağını düşünüyoruz. Intel Türkiye'nin içerisinde bulunduğumuz bölgede her geçen gün daha fazla önem kazanması, gelecekte burada görev yapmış Türk yöneticilerin, Intel içerisinde farklı pozisyonlarda daha önemli görevlere geleceğinin çok önemli bir sinyali niteliğinde. Umuyoruz ki bu yükseliş orta-uzun vadede teknoloji devi isimlerin ülkemize olan yatırımları ve ülkemizdeki üniversitelerle olan işbirliklerinin daha hızlı bir şekilde artmasına da vesile olur.





Ayşegül İldeniz kimdir?

Ayşegül İldeniz Intel'e 1998 yılında Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden sorumlu Pazarlama Müdürü olarak katıldı. 2001-2004 yılları arasında Intel Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten İldeniz, 2004 yılından bu yana Intel'in aralarında Türkiye, Mısır, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu, 67 ülkeyi kapsayan Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı ve Intel'in EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. OECD'de Teknoloji Komitesi Başkan Yardımcılığı ve TÜSİAD'da Teknoloji ve İnovasyon Grubu Başkanlığı görevlerini de yürüten İldeniz aynı zamanda, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu'nda ve KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Danışma Kurulu'nda yer alıyor. Intel'in Kadın ve Bilişim Platformu'nun kurucusu olan İldeniz, 2010 yılında "Eisenhower fellow"; Dünya Gazetesi tarafından 2004 yılında Yılın Bilişim Kadını ve 2006 yılında Yılın Kadın Yöneticisi seçildi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ayşegül İldeniz'in San Francisco State Üniversitesi’nden Dijital İletişim konusunda master derecesi bulunuyor.





Çiğdem Ertem kimdir?



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Çiğdem Ertem, Bilkent Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptı. İş hayatına, Merkez Bankası Bilgi İşlem Departmanı'nda başlayan Ertem, daha sonra aralarında Meteksan ve Siemens Business Services'in da bulunduğu sektörün önde gelen şirketlerinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. 2004 yılı sonunda Intel Türkiye'de İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Çiğdem Ertem, bu görevinde Türkiye'de bilgisayar sahipliğini artırmaya yönelik çok sayıda programın başarıyla hayata geçirilmesini sağladı. Şubat 2008'den Temmuz 2011'e kadar Intel Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Ertem, 2011'den bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirme Bölge Direktörü olarak görev yapıyordu. Öğrenciliği döneminde profesyonel olarak basketbol oynayan Çiğdem Ertem, bir sakatlık nedeniyle sporu bırakıncaya kadar Milli Takım'da görev aldı. Ertem'in basketbol kariyerinde Akdeniz Oyunları'nda Gümüş Madalya ve art arda iki yıl Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu ünvanları yer alıyor. Evli olan Çiğdem Ertem’in üç çocuğu bulunuyor.

Ege Ertem Kimdir ? 1973 doğumlu Ege Ertem, TED Ankara Koleji'nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılı Eylül ayında Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak Intel Türkiye ailesine katılan Ertem, daha sonra Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında Intel'in dünyadaki en genç Genel Müdürü sıfatıyla, Intel Türkiye Ofisi’nin genel müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılından bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Ertem, Intel'in bölgedeki satış ve pazarlama organizasyonunun yanı sıra, Intel'in dünya çapında gelişmekte olan pazarlar stratejilerinde birçok önemli projeyi yürütüyordu.