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Türk yöneticilerin, teknoloji dünyasındaki yükselişi! Intel'de önemli görevler Türk'lere emanet

5 yıl
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1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk yöneticilerin, teknoloji dünyasındaki yükselişi! Intel'de önemli görevler Türk'lere emanet
 Ayşegül İldeniz
Teknoloji dünyasına yön veren lider firmalardan Intel'de, önemli görevler Türk kadınlarına emanet edildi . Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Ayşegül İldeniz'in bir süre önce Intel'in Yeni Teknolojiler Bölümü'nden sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı olarak Silikon Vadisi'ne transfer olmasıyla birlikte ondan boşalan koltuğa da Çiğdem Ertem getirildi. 2011’den bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirme Bölge Direktörü olarak görev yapan Ertem, daha öncesinde Intel Türkiye Genel Müdürü olarak mesai harcamış, hatta o dönemde kendisiyle bir de röportaj gerçekleştirmiştik.
Intel'in küresel yapılanmasında Türk yöneticilerin yükselişine örnek gösterebileceğimiz bir başka gelişme de, son 6 yılda bölgesindeki pazarlarda 3 kat büyüme gerçekleştiren Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Satış ve Pazarlama Direktörü Ege Ertem'in, Ayşegül İldeniz tarafından yönetilecek  Yeni Teknolojiler Bölümü'ne Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak atanması oldu. Ertem, Intel’in Silikon Vadisi’nde kurulan bu yeni bölümünde Ayşegül İldeniz'den sonra üst düzey ikinci Türk yönetici oldu. Son bir kaç yıldır ciddi bir değişim içerisinde olan Intel, donanım üreticisi kimliğine ek olarak teknoloji dünyasındaki yeni gidişata paralel servis ve hizmetler sunan daha geniş perspektifli bir profile büründü.
Intel'deki bu değişim çerçevesinde Türk yöneticilerin bu denli önemli görevlere atanmasının, hem ülkemiz hem de Türk kadını adına geleceğe dönük müthiş başarı hikayeri olacağını düşünüyoruz. Intel Türkiye'nin içerisinde bulunduğumuz bölgede her geçen gün daha fazla önem kazanması, gelecekte burada görev yapmış Türk yöneticilerin, Intel içerisinde farklı pozisyonlarda daha önemli görevlere geleceğinin çok önemli bir sinyali niteliğinde.  Umuyoruz ki bu yükseliş orta-uzun vadede teknoloji devi isimlerin ülkemize olan yatırımları ve ülkemizdeki üniversitelerle olan  işbirliklerinin daha hızlı bir şekilde artmasına da vesile olur. 

Ayşegül İldeniz kimdir?
Türk yöneticilerin, teknoloji dünyasındaki yükselişi! Intel'de önemli görevler Türk'lere emanet
Ayşegül İldeniz Intel'e 1998 yılında Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden sorumlu Pazarlama Müdürü olarak katıldı. 2001-2004 yılları arasında Intel Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten İldeniz, 2004 yılından bu yana Intel'in aralarında Türkiye, Mısır, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu, 67 ülkeyi kapsayan Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı ve Intel'in EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. OECD'de Teknoloji Komitesi Başkan Yardımcılığı ve TÜSİAD'da Teknoloji ve İnovasyon Grubu Başkanlığı görevlerini de yürüten İldeniz aynı zamanda, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu'nda ve KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Danışma Kurulu'nda yer alıyor. Intel'in Kadın ve Bilişim Platformu'nun kurucusu olan İldeniz, 2010 yılında "Eisenhower fellow"; Dünya Gazetesi tarafından 2004 yılında Yılın Bilişim Kadını ve 2006 yılında Yılın Kadın Yöneticisi seçildi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ayşegül İldeniz'in San Francisco State Üniversitesi’nden Dijital İletişim konusunda master derecesi bulunuyor.

Çiğdem Ertem kimdir?

Türk yöneticilerin, teknoloji dünyasındaki yükselişi! Intel'de önemli görevler Türk'lere emanet
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Çiğdem Ertem, Bilkent Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptı. İş hayatına, Merkez Bankası Bilgi İşlem Departmanı'nda başlayan Ertem, daha sonra aralarında Meteksan ve Siemens Business Services'in da bulunduğu sektörün önde gelen şirketlerinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. 2004 yılı sonunda Intel Türkiye'de İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Çiğdem Ertem, bu görevinde Türkiye'de bilgisayar sahipliğini artırmaya yönelik çok sayıda programın başarıyla hayata geçirilmesini sağladı. Şubat 2008'den Temmuz 2011'e kadar Intel Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Ertem, 2011'den bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirme Bölge Direktörü olarak görev yapıyordu.
Öğrenciliği döneminde profesyonel olarak basketbol oynayan Çiğdem Ertem, bir sakatlık nedeniyle sporu bırakıncaya kadar Milli Takım'da görev aldı. Ertem'in basketbol kariyerinde Akdeniz Oyunları'nda Gümüş Madalya ve art arda iki yıl Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu ünvanları yer alıyor. Evli olan Çiğdem Ertem’in üç çocuğu bulunuyor. 

 Ege Ertem Kimdir ?
Türk yöneticilerin, teknoloji dünyasındaki yükselişi! Intel'de önemli görevler Türk'lere emanet
1973 doğumlu Ege Ertem, TED Ankara Koleji'nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılı Eylül ayında Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak Intel Türkiye ailesine katılan Ertem, daha sonra Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında Intel'in dünyadaki en genç Genel Müdürü sıfatıyla, Intel Türkiye Ofisi’nin genel müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılından bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Ertem, Intel'in bölgedeki satış ve pazarlama organizasyonunun yanı sıra, Intel'in dünya çapında gelişmekte olan pazarlar stratejilerinde birçok önemli projeyi yürütüyordu.
 
 

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1OOOOOO 5 yıl en beğenilen
Mesut Çevik Kimdir?

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1982 Edirne Doğumluyum fakat çocukluğum ve gençliği daha 1 yaşına girmeden taşındığımız Heybeliada'da geçti. Kendimi bildim bileli elektronik cihazlara karşı bir ilgim olmuştur, orta okulda tanıştığım bilgisayar ve 1998 yılında aldığım 33.600 modemle girdiğim internet hayatımdaki dönüm noktaları olmuştur.

Bugüne kadar eğlence, servis, satış ve bilgi amaçlı bir çok web sitesi tasarladım ve yönettim. Donanimhaber.com ile tanışmam ise tasarımından programlamasına kendi yapımım olan Mobil Cihaz Haberleri Portalı esymbian.com sayesinde olmuştur. Oradaki yazılarım beğenilince bir nevi transfer oldu :)

8 sene önce de olduğu gibi mobil teknolojilerin hızla gelişeceğine ve hayatımızı değiştireceğine olan inancım devam ediyor. Donanimhaber.com'da Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütürken, bir yandan da teknoloji cihazları incelemelerine devam ediyorum.
Mesut Çevik Kimdir?1982 Edirne Doğumluyum fakat çocukluğum ve gençliği daha 1 yaşına girmeden ...
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1 Yanıt Yanıtla +62
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Nostromo- 5 yıl
Firma elin gevurunun firması.Sen üretip satamadıksan sonra başkasının firmasına kahya olsanda aynı,üst düzey yönetici olsanda aynı
2 Yanıt Yanıtla +23
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SalimAydogdu 5 yıl
Adamların mantığı ; Kendi ülkende sadece gerekli dersleri ve meslek dersleri ver.Sömürge ülkende gereksiz matematik ve diğer dersleri üst düzeyde koy.İhtiyacın olduğunda onlardan alırsın sonra biz yaptık diye keyfine bakarsın....
Adamların mantığı ; Kendi ülkende sadece gerekli dersleri ve meslek dersleri ver.Sömürge ülkende gereksiz matematik ve diğer dersleri üst düzeyde koy.İhtiyacın...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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Virtual Reality 5 yıl
Muhtar Kent de Coco-Cola' nın CEO' su Türkiye ye en ufak bir faydası oldu mu? Hadi faydasını geçtim, Türkiye de satılan cola ile ABD ve İngiltere de satılan cola arasında dağlar kadar lezzet farkı var. Onu bari dengelese
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xmasx 5 yıl
Bence o kadin aylik 50 kagit alir ..
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seven44 5 yıl
helal olsun
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demircibu 5 yıl
nvidiayada saldırmamız lazım
hintliler atakda çok yazılımcısı hintli microsoftunda keza öyle..

intele burdan bir arge yada satarım yada sertifalı bir eğitim tarzı biyer açtırırlarsa işe yarar ülkeye katkısı olur..
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gcb1903 5 yıl
Şahsi olarak ego tatmin edilebilir, bireysel olarak bu kişiler zenginleşir ama bize ve ülkemize bir faydası yoktur ki.
Coca Cola Muhtar Kent'e emanet ama bi faydasını gördük mü yıllardır.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Maşallah ablalara.Alnınızdan öpeyim sizin.
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General. 5 yıl
Bunların Ne hayrı olacak memlekete kaymak takımı tuzu kurudur bunların.
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Public_Enemy 5 yıl
Küresel sermaye herkesi kölesi, tetikçisi yapar, aradan da birkaç tanesini seçip "house nigga" yapar. Bu "house nigga"lar diğer kölelerin başında durur, çalışmayanı kırbaçlar vs.. Bu ayşegül hanım, çiğdem hn, ege bey gibiler de işte house nigga olarak seçilmişler, tebrik ederim.
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cagan1234 5 yıl
Bırakın bu boş işleri daha avrupa ülkeleri arasında anket yapılan 25 ülkeden ülkesinde bilgisayar dersi vermeyen tek ülkeyiz ayıp ben utanıyorum halimizden ve üzülüyorum. Bu coğrafyada olmamız işleri çok zorlaştırıyor. Artık eskisi gibi değil devir değişti teknoloji devri oldu. Biz ne kadar ülkemizin turizmi çok gelişmiş yok şunu yapıyoruz yok bunu yapıyoruz desek de işte başarısız olduğumuz konu teknoloji. Bence bu olmadıktan sonra gerisi boş araplara döneriz mazallah. Bizim eğitim bakanımız bilgisayar derslerini engelliyor milletin eğitim bakanı ilkokulda programlama öğretiyor ayıp.
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Glorfindel1907 5 yıl cagan1234
cagan1234

Bırakın bu boş işleri daha avrupa ülkeleri arasında anket yapılan 25 ülkeden ülkesinde bilgisayar dersi vermeyen tek ülkeyiz ayıp ben utanıyorum halimizden ve üzülüyorum. Bu coğrafyada olmamız işleri çok zorlaştırıyor. Artık eskisi gibi değil devir değişti teknoloji devri oldu. Biz ne kadar ülkemizin turizmi çok gelişmiş yok şunu yapıyoruz yok bunu yapıyoruz desek de işte başarısız olduğumuz konu teknoloji. Bence bu olmadıktan sonra gerisi boş araplara döneriz mazallah. Bizim eğitim bakanımız bilgisayar derslerini engelliyor milletin eğitim bakanı ilkokulda programlama öğretiyor ayıp.

o değil birde beğenmiyoruz adamları
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CommandPrompt 5 yıl
Erdi beyciğime, haberde biraz gurur biraz vizyon kazandırdığı, yorumları okuduğumda da hüsran ve hayal kırıklığını bir arada yaşamama sebep olduğu için tekrar teşekkür ediyorum..
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alperens_creed 5 yıl
bunlar hep ya odtü mezunu ya bilmem nere mezunu adamlar gidip intelde çalışıyor fakat maaş için çalıştıktan sonra ne yararı var ki ülkemizde odtüyü kazanamayıp fakat programcı oyun yapmak isteyen çok kişi var bu kişileri sadece odtü ve ya benzeri üniveraitelerden seçmek hem haksızlık hemde ülkemizdeki yaratıcılığa engel benim opdtüye girerken gördüğüm derslerle programcılığın ne alakası var (girdikten sonra demiyorum)yani demem o ki Türkiyede bir çok oyun geliştirmöe isteyen yaratıcı beyin var senin bu beyinlere hiç bir imkan sağlamaman ve sadece ostüye bakman odtüden mezun olanlarında gidip elin firmasında hiç bir şey yaratmadan sadece yap denileni yaptıktan sonra bizim ülkemizden programcı ve oyun gelişirici çok zor çıkar
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