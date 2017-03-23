TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı!

Türkiye’de internet bağlantısına sahip kişilerin en fazla şikayetçi oldukları konuların başında şüphesiz "Adil Kullanım Kotası" (AKK) geliyor. Zira belirli bir veri sınırından sonra bağlantı hızının ciddi anlamda düşürülmesi her geçen gün dijitalleşen dünyada büyük bir tezat oluştururken, diğer taraftan kullanıcılar için çoğu zaman adeta işkence halini alabiliyor.

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Donanım Haber 2019 yılına AKK olmadan Hatırlayacağınız gibi özellikle forum üyelerinin girişimleri sayesinde gündeme getirilen bu konu hakkında çalışma başlatan Ulaştırma Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adil Kullanım Kotası’nın önümüzdeki mayıs ayından itibaren kademeli olarak kaldırılacağını veAKK olmadan gireceğimizi açıklamıştı.

TurkNet sürpriz bir hamleyle AKK'yi kaldırdı

TurkNet ise önemli bir adım atarak geçtiğimiz haftadan bu yana, 17 Mart Cuma günü itibariyle mevcut aboneleri için AKK uygulamasına son vermeye başladı. DH Forum’un yanı sıra sosyal medyada da ses getiren düzenleme sonrasında resmi açıklama yayınlayan operatör, merak edilen noktalara netlik kazandırdı. AKK’nin kaldırılmasının beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılandığını ifade eden TurkNet, santrallerde kurulan aktif altyapının sağladığı avantajlardan mevcut müşterilerin yararlanmasını hedefliyor.

Açıklamada Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) isimli yöntem ile hizmet verilen noktalardaki bakır kabloların yerleşik operatörlere (Türk Telekom) ait santral binalarında bulunan TurkNet cihazlarında sonlandığı, buradan sonra başka operatörlerle paylaşılmayan, yedekli ve kapasitesi kolaylıkla artırılabilen tamamen TurkNet ağı içerisinde hareket ettiği belirtiliyor.

YAPA sayesinde ekstra maliyet oluşması önleniyor

YAPA sayesinde yerelde oluşan trafik ekstra maliyet oluşturmuyor ve bu yüzden trafik teslim noktaları ile yurt dışı çıkışlarında artacak trafiğin maliyetleri daha rahat bir şekilde karşılanıyor. Çünkü yerleşik operatöre (Türk Telekom) bakır kabloları kullanmak için ve onların cihazları üzerinden geçen trafik için para ödenmiyor. Şu anda Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Antalya gibi toplam 26 şehirde YAPA sistemine sahip olduğunu söyleyen TurkNet, santrale yakınlık ve bağlantı türü gibi kriterler yüzünden şimdilik herkesin bu hizmetten yararlanamayacağına dikkat çekiyor.

Pazarlama hilesi yapmadıklarının altını çizen TurkNet’in bu hamlesi tahmin edebileceğiniz gibi aboneleri oldukça fazla sevindirdi. Umarız AKK uygulaması diğer operatörler için de mümkün olan en kısa sürede tamamen son bulur. Dilerseniz konuyla ilgili resmi açıklamaya hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://turk.net/aknsiz-internet/