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TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı!

Ülkemizin önemli telekom operatörlerinden olan TurkNet, internet kullanıcılarının en fazla şikayetçi oldukları "Adil Kullanım Kotası" uygulamasına son verdiğini duyurdu.
2 yıl
17,7b
1
221
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye’de internet bağlantısına sahip kişilerin en fazla şikayetçi oldukları konuların başında şüphesiz "Adil Kullanım Kotası" (AKK) geliyor. Zira belirli bir veri sınırından sonra bağlantı hızının ciddi anlamda düşürülmesi her geçen gün dijitalleşen dünyada büyük bir tezat oluştururken, diğer taraftan kullanıcılar için çoğu zaman adeta işkence halini alabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi"
Hatırlayacağınız gibi özellikle Donanım Haber forum üyelerinin girişimleri sayesinde gündeme getirilen bu konu hakkında çalışma başlatan Ulaştırma Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adil Kullanım Kotası’nın önümüzdeki mayıs ayından itibaren kademeli olarak kaldırılacağını ve 2019 yılına AKK olmadan gireceğimizi açıklamıştı.

TurkNet sürpriz bir hamleyle AKK'yi kaldırdı

TurkNet ise önemli bir adım atarak geçtiğimiz haftadan bu yana, 17 Mart Cuma günü itibariyle mevcut aboneleri için AKK uygulamasına son vermeye başladı. DH Forum’un yanı sıra sosyal medyada da ses getiren düzenleme sonrasında resmi açıklama yayınlayan operatör, merak edilen noktalara netlik kazandırdı. AKK’nin kaldırılmasının beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılandığını ifade eden TurkNet, santrallerde kurulan aktif altyapının sağladığı avantajlardan mevcut müşterilerin yararlanmasını hedefliyor. 
Açıklamada Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) isimli yöntem ile hizmet verilen noktalardaki bakır kabloların yerleşik operatörlere (Türk Telekom) ait santral binalarında bulunan TurkNet cihazlarında sonlandığı, buradan sonra başka operatörlerle paylaşılmayan, yedekli ve kapasitesi kolaylıkla artırılabilen tamamen TurkNet ağı içerisinde hareket ettiği belirtiliyor.

YAPA sayesinde ekstra maliyet oluşması önleniyor

YAPA sayesinde yerelde oluşan trafik ekstra maliyet oluşturmuyor ve bu yüzden trafik teslim noktaları ile yurt dışı çıkışlarında artacak trafiğin maliyetleri daha rahat bir şekilde karşılanıyor. Çünkü yerleşik operatöre (Türk Telekom) bakır kabloları kullanmak için ve onların cihazları üzerinden geçen trafik için para ödenmiyor. Şu anda Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Antalya gibi toplam 26 şehirde YAPA sistemine sahip olduğunu söyleyen TurkNet, santrale yakınlık ve bağlantı türü gibi kriterler yüzünden şimdilik herkesin bu hizmetten yararlanamayacağına dikkat çekiyor.

Pazarlama hilesi yapmadıklarının altını çizen TurkNet’in bu hamlesi tahmin edebileceğiniz gibi aboneleri oldukça fazla sevindirdi. Umarız AKK uygulaması diğer operatörler için de mümkün olan en kısa sürede tamamen son bulur. Dilerseniz konuyla ilgili resmi açıklamaya hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://turk.net/aknsiz-internet/ Yorum Yaz
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AMC 2 yıl en beğenilen
Türk telekom gözleri yaşlı oturuyordur şimdi.
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BuBBa123 2 yıl
Mesut Cevik aciklasin lütfen. Kendisi kalkamaz. Kalkabilir diyenler için cocuk demişti.
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salvatore18 2 yıl
Akk kalmaz diyen mesut çevik vardı buralarda bir ara.
Yanıtla +131
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Orlando DeJoseph 1 yıl
Türknet batmadı mı yahu ?
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suÇ 1 yıl
bunların sitelerine baktım gerek ttnet olsun gerek süperonline olsun,100 mbps net mevcut bulunduğum yerde ama türk nette 30 mbps ye kadar var hizmet var diyor
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kütahyalı_ramazan 1 yıl suÇ
Sizin bu mesajdan önce sebebini açıkladım. Vae port kirasindan ötürü. Not: Superonline 100 mbps i sadece Kendi fiberinde veriyor olması lazım. DSL de belki sadece özel çözümlerde
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ALBAY 1 yıl
Valla hızlar 75 den 35 e düşmeden 2 hafta önce geçmiştim türknete üstelik ttnete 187 tl cayma bedeli ödeyerek. Tabi bu bedelin 120 tl sini türknet karşıladı. Allah razı olsun adamlardan. Bi kere dahi sıkıntı yaşamadım. Ne hız ne kopma vs konularında. Geçen temmuzdan bu yana kullanıyorum. Hızım hep sabit.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DHBSC55 1 yıl ALBAY
bu hızlara ulaşmak için ne yazıkkı turkneti altyapısı olan yerlerde olmak gerekiyor ve çok az yerde var bildiğim kadarı ile,süperonline fiber tt fiber var buralarda ama akn konusu büyük problem.sizin gibi şanslı insanlar bu olanaktan yararlanıyolar, kıymetini bilin aknsiz 75mbps'in
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Yunus YLcnk 1 yıl
Özellikle kotayı 150 GB yaparak hız düşecek mi diye test etitm şuan 248 GB halen 45.6 Mbit çıkıyor. Alt yapı olduğu halde üst komşum 8 mbit 50 gb akn li kullanıyor.
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rohan32 1 yıl
D-smart ile sözleşmem bittiği gün başvuru yapacağım şirket gibi şirket firma gibi firma adam gibi adam
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TurkNetDestek 1 yıl rohan32
Merhaba, güzel düşünceleriniz ve bizi tercih edeceğiniz için şimdiden teşekkürler. Sizi aramızda görmekten büyük mutluluk yaşayacağız. Taahhüt fesih bedelinizin 120 TL'sini karşılıyoruz. İşlemlerinizde bir sorun yaşarsanız veya sormak istediğiniz tüm sorularınız için bana PM üzerinden ulaşabilirsiniz
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ÖZELKUVVET 2 yıl
Allahım Allahım Allahım ya sabır bu kullarına sabır ver yarabbim yıl 2018 olacak akk hala daha kaldırılamıyor ne günah işledikte böyle belamızı verdin Alllahım :((((
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MetalWave 2 yıl
vdsl pakedim 150 gb akn sonrası düşecek hız 16mb
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2000watts 2 yıl
Benim 25 mbolmuş kotayı geçersem. iyi fena değil. Zaten ttnet teyken en yükdek hızım 25 mb idi
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AC@DC 2 yıl
Bizde hala 3mb
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tutankenshta 2 yıl AC@DC
beta.speedtest.net ile kullandığın iss server varsa seç bak hızı normal mi akkli mi ölçecek...
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01.08.20112 2 yıl
Tüm Operatörlerin AKK Kaldırdık Yalanı
SAYIN TÜRKNET YETKİLİLERİ BU NEDİR, NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ...
AKK Kalkıyor derken TÜRKNET Zam’mı...
Şu anda kullandığım İnternet Paketi AKN Bilgisi
Mevcut AKN : 150GB Tanımlı Toplam AKN: 150 GB / 59.99 TL
AKN Dönem Kullanımı: 84.06 GB AKN Düşme Tarihi : 0 GB (Henüz Kotayı Geçmemişiz)
AKN Dönem Başlangıç Tarihi: 04.04.2017 AKN Dönem Bitiş Tarihi: 04.05.2017
.......................................................................................................................
Mevcut adil kullanım noktanıza Artı AKN eklemek için alttaki menüden seçim yapmanız gerekmektedir.
25 GB Artı Akn 10 TL / 25 GB / 10 TL
50 GB Artı Akn 15 TL / 50 GB / 15 TL
100 GB Artı Akn 20 TL / 100 GB / 20 TL
Artı AKN ücreti, tanımlandığı tarihten sonraki ilk faturaya yansıtılacaktır.
bitmemiş olsa bile sıfırlanır, yeni AKN döneminde adsl paketinin mevcut AKN bilgisi geçerli olur.
Yani özcesi dostlar AKK geçtiğiniz takdirde yeni kota satın alacaksınız demektir...
4 Yanıt Yanıtla
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msdos34 2 yıl 01.08.20112
Zaten tüm issler ek kota satıyor.Turknet yapa altyapısı olan yerlerde akk kaldırdı.Şuana kadar yapılan açıklamalara göre BTK kararlarını uygulayacağız.Yani adam diyor ki yapa altyapısı olmayan abonem sabah 8 ile gece 2 arasında yok bana bu hız yetmez diyorsa ek kota satın alabilirsin diyor.Zaten bu özelllik yok diye eleştrilmişti.Adamlar sadece bunu yapmış.Burada seni rahatsız eden nedir onu anlamadım.Türk Telekom, Superonline ve KabloNet gibi yüksek bütçeli çok aboneli ve yeni uygulamarı tartışmalı firma varken Turknet'i eleştirmek bence gereksiz.Bu arada yapa santrali konusunda Turknet den daha fazla yapa santrali olan firmalar var.Superonline bile bu sistemi kullandığını sistesinde yazıyor.Tahminime göre Superonline yapa santrali daha fazladır.Ama bununla ilgili bir adım bile atmadı.Birde Turknet yapa altyapısı olan yerlerde AKK kaldırırken.Superonline kendi fiberinde bile Akk olmayan paketlerde fiyatlandırmalarına bakmak lazım.
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corpixx 2 yıl 01.08.20112
01.08.20112
Tüm Operatörlerin AKK Kaldırdık Yalanı
SAYIN TÜRKNET YETKİLİLERİ BU NEDİR, NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ...
AKK Kalkıyor derken TÜRKNET Zam’mı...
Şu anda kullandığım İnternet Paketi AKN Bilgisi
Mevcut AKN : 150GB Tanımlı Toplam AKN: 150 GB / 59.99 TL
AKN Dönem Kullanımı: 84.06 GB AKN Düşme Tarihi : 0 GB (Henüz Kotayı Geçmemişiz)
AKN Dönem Başlangıç Tarihi: 04.04.2017 AKN Dönem Bitiş Tarihi: 04.05.2017
.......................................................................................................................
Mevcut adil kullanım noktanıza Artı AKN eklemek için alttaki menüden seçim yapmanız gerekmektedir.
25 GB Artı Akn 10 TL / 25 GB / 10 TL
50 GB Artı Akn 15 TL / 50 GB / 15 TL
100 GB Artı Akn 20 TL / 100 GB / 20 TL
Artı AKN ücreti, tanımlandığı tarihten sonraki ilk faturaya yansıtılacaktır.
bitmemiş olsa bile sıfırlanır, yeni AKN döneminde adsl paketinin mevcut AKN bilgisi geçerli olur.
Yani özcesi dostlar AKK geçtiğiniz takdirde yeni kota satın alacaksınız demektir...

Kardeş o AKN' bittiği zaman hızının düşmesini istemiyorsan para vererek ek AKN kotası alabiliyorsun
o zorunlu değil tercih istemiyorsan almassın hızın düşer o şekilde kullanırsın.
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1hkn 2 yıl 01.08.20112
Hakkaten şok kardeş.
Tüm sırrı bozmuşsun.


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