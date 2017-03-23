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Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi

Gerçekleştirilen yeni düzenleme kapsamında popüler birçok alkollü içecek markasının sosyal medya hesaplarına Türkiye’den erişim engeli getirildi ve içeriklerin görüntülenmesi yasaklandı.
2 yıl
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Alkollü içecekler konusunda hayata geçirilen kısıtlamalardan internet dünyası da etkilendi. Buna göre artık Türkiye’den alkollü içecek üreten firmaların sosyal medya hesaplarını takip edebilmek mümkün değil. Öyle ki Instagram üzerinden bu kapsamdaki bir markanın profiline girmek istediğinizde "Kısıtlı profil. Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor." uyarısı çıkıyor ve paylaşılan içerikler görüntülenemiyor.
Ayrıca Bkz. "Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor!"
Aynı şekilde Twitter’da da benzer sayfaları takip etmek isteyenler "Hesabınızın bu eylemi gerçekleştirmek için izni olmayabilir. Lütfen sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin." mesajıyla karşılaşıyor. Facebook cephesinde ise henüz yasaklama söz konusu değil. Kullanıcılar ancak VPN gibi hizmetler sayesinde istedikleri profile erişim sağlayabiliyor. Yaptığımız testler sonucunda popüler bazı markaların global ve Türkiye özel sayfalarına erişimin engellendiğini, henüz tüm alkollü içecek üreticilerinin uygulama kapsamında olmadığını söyleyebiliriz.

Kullanıcıların 18 yaşından büyük olmaları fark etmiyor

2013 yılında sosyal medyada bu tür sayfaları görebilmek için 18 yaşından büyük olma zorunluluğu getirildi fakat yeni düzenlemeyle birlikte 18 yaşını geçmiş kişiler dahi profilleri görüntüleyemiyor. Hatırlayacağınız gibi 11 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 6487 sayılı kanun ile Türkiye’de gece saat 22:00'dan sonra alkollü içki satışı tamamen yasaklandı ve kurallara uymayan işletmelere binlerce lira ceza kesiliyor.
Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi
Ayrıca Bkz. "TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı!"
Edinilen bilgilere göre kanunda yer alan maddeleredayanarak sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği tahmin ediliyor. Bahsi geçen 6487 sayılı kanunun 6. maddesinin bir bölümü şu şekilde:
"Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez." 

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redoracle 2 yıl en beğenilen
Normal ileri demokrasinin sonuçları bunlar hep

Güya bu tür ürünler dinen yasak vs ama bunlardan deli gibi vergi alınıyor,faiz haram derler ama vatandaşın olmayan gss borcundan bile gecikme faizi alır vs.
İyice İran olma yolunda ilerleyeceğiz gibi,sonumuz Hayır olsun.
Normal ileri demokrasinin sonuçları bunlar hepGüya bu tür ürünler dinen yasak vs ama bunlardan deli gibi vergi alınıyor,faiz haram derler ama va...
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4 Yanıt Yanıtla +319
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Steve Dogs 2 yıl
"Biz hiç kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz!"
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ekoeko26 2 yıl Arapkahvesi
Her şeye alt tarafı diye diye bu haldeyiz zaten. Ne gereği var şimdi bu yasağın? Devletin en büyük gelir kapılarından biri alkol tütün ürünlerindeki vergi ise erişimi de yasaklayamaz. Şu at gozluklerinizi atin 90lardan da beter haldeyiz görmüyorsunuz.
Her şeye alt tarafı diye diye bu haldeyiz zaten. Ne gereği var şimdi bu yasağın? Devletin en büyük gelir kapılarından biri alkol tütün ürünlerindeki vergi ise ...
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DH Misafiri 2 yıl
insan olma yolunda ilerleyen insanlar bu özgürlükle alakalı bir durum değil senin sakalına bıyığına eteğinemi karışılıyor bu insan sağlığını olumsuz etkileyen maddaleri azaltma durdurma çabaları.örneğin esrar satılıyor bunu engelleyebilmek gibi bakın olaya. sen benim cübbe giymemi durdurmaya çalışınca meslek lisesini üniversiteye sokturtmayınca özgürlükler noluyodu.
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba
Hayatım boyunca ziyaret etmediğim , Mey İçki nın sitesine girmeye çalıştım. Yaş onayı aldıktan sonra siteye erişim sağladım.
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DH Misafiri 2 yıl
acaba ucuslarda getirilen elektronik yasaklarina karsi siyasi bir hamlemi?
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Bluflame 2 yıl
bu bira/şarap firmaları reklam/promosyon yapamazlarsa nasıl satış yapacaklar ?
günün sonunda bunlar kar amaçlı ticari firmalar, devlet haksız olarak çok yükleniyor, adamların zaten aşırı bir vergi yükü var.
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BayCC 2 yıl
Benim dikkat çekmek istediğim bir konu var. Özgürlük denildiğinde neden güzelim insanımızın aklına sokaklarda ulu orta alkol alanlar, kızlı erkekli hatta hemcins öpüşenler, kucak kucağa oturanlar, kenarda rahatça madde alanlar, yarı çıplak gezen kız ve erkekler kimsenin kimseyle muhatap olmadığı bir topluluk profili çizilmiş? Özgürlüğün tanımı bu mu sizce? Hiç bir insan ÖZGÜR DEĞİLDİR. Kendisine karşı özgür değildir. Anne ve babasına karşı özgür değildir. Eğitimine karşı özgür değildir. Çocuğuna, eşine, vatanına, komşusuna, dinine, öğretmenine, arkadaşına, işine karşı özgür değildir. Değerlerimizi törpülememeliyiz. Bedelini çok ağır öderiz.
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The Player 2 yıl BayCC
Hocam maalesef yıllardır kutuplaşa kutuplaşa bu hale geldik. Aslında gerçek anlamda özgür olan insan empati kurarak karşısındaki insanın özgürlüğünü engelleyecek davranışlarda bulunmaz, onu rahatsız etmez. Ancak günümüzde özgürlük diyince insanımızın aklına gelen ilk resim anlattığın şekilde...
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MS4343 2 yıl
Ya bize ne firma sahibi duşunsun.Medya ve sosyal mecra da reklam yapılması yasaklanmış,ozendiriciligi bahane edilerek...
Ha icmek isteyen icer,iciyor da zaten...tuketimi azaltma maksatli,saglik bakanligi ortakliginda yapilan birsey
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Bluflame 2 yıl
yasaklar ülkesi olduk, paypal yasak, internet yasak= kuzey kore + s.arabistan yolunda gidiyoruz.
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Deep Hypnosis 2 yıl
Malum parti alkol ve sigara ile uğraşacağına, önce hırsızlıkla ve sahtekarlıkla uğraşsın, tabi becerebilirse. Malum tiryakilik de vazgeçmek zordur.
Tüm haksız yasaklara # HAYIR #
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nicksizayı 2 yıl
İmam maaşı nasıl ödecek?Şimdi imamalr düşünsün.
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AlfredBorden 2 yıl
Keşke sigara ve içki kökten yasaklansa. Burda gelip özgürlük bıdı bıdı etmeyin boşa. Sigara içen de içki içende insanların özgürlüklerine müdahalede bulunmuş oluyor. Bunun yanında şeker deposu hiçbir faydası olmayan sentetik gıdalar da yasaklanmalı. Tabi olur mu bu dediklerim? İmkansız. Devlet vazgeçer mi hiç burada kazandığı vergiden.
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