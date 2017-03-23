Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi

Alkollü içecekler konusunda hayata geçirilen kısıtlamalardan internet dünyası da etkilendi. Buna göre artık Türkiye’den alkollü içecek üreten firmaların sosyal medya hesaplarını takip edebilmek mümkün değil. Öyle ki Instagram üzerinden bu kapsamdaki bir markanın profiline girmek istediğinizde "Kısıtlı profil. Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor." uyarısı çıkıyor ve paylaşılan içerikler görüntülenemiyor.

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Aynı şekilde Twitter’da da benzer sayfaları takip etmek isteyenler "Hesabınızın bu eylemi gerçekleştirmek için izni olmayabilir. Lütfen sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin." mesajıyla karşılaşıyor. Facebook cephesinde ise henüz yasaklama söz konusu değil. Kullanıcılar ancak VPN gibi hizmetler sayesinde istedikleri profile erişim sağlayabiliyor. Yaptığımız testler sonucunda popüler bazı markaların global ve Türkiye özel sayfalarına erişimin engellendiğini, henüz tüm alkollü içecek üreticilerinin uygulama kapsamında olmadığını söyleyebiliriz.

Kullanıcıların 18 yaşından büyük olmaları fark etmiyor

2013 yılında sosyal medyada bu tür sayfaları görebilmek için 18 yaşından büyük olma zorunluluğu getirildi fakat yeni düzenlemeyle birlikte 18 yaşını geçmiş kişiler dahi profilleri görüntüleyemiyor. Hatırlayacağınız gibi 11 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 6487 sayılı kanun ile Türkiye’de gece saat 22:00'dan sonra alkollü içki satışı tamamen yasaklandı ve kurallara uymayan işletmelere binlerce lira ceza kesiliyor.

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Edinilen bilgilere göre kanunda yer alan maddeleredayanarak sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği tahmin ediliyor. Bahsi geçen 6487 sayılı kanunun 6. maddesinin bir bölümü şu şekilde:

"Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez."