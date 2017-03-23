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Twitter terörle bağlantılı binlerce hesabı askıya aldı

Şeffaflık raporunu paylaşan Twitter 2016’nın ikinci yarısında terörle bağlantılı olduğu düşünülen 376.890 hesabı askıya aldı. Twitter’a en fazla hesap kapatma başvurusunda bulunan ülke ise Türkiye.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter terörle bağlantılı binlerce hesabı askıya aldı
 

Her yıl düzenlik olarak şeffaflık raporu yayınlayan ve sosyal medya platformuyla ilgili istatistiklere yer veren Twitter, 2016 yılına ait raporu yayınladı. Şiddet yanlısı tutumlardaki aşırılığın önüne geçmeye çalışan Twitter, 2016’nın ikinci yarısında terör yanlısı olduğu düşünülen 376.890 adet hesabı askıya aldığını açıkladı. Böylece şirketin 2015’in ağustos ayında başlattığı uygulama sonucunda 31 Aralık 2016’ya kadar toplamda 636.248 hesap askıya alınmış oldu.

Terör eylemlerinin başlatılması için platformun kullanıldığını ve bazı hesapların bu terör örgütlerini öven/destekleyen paylaşımlarda bulunduğunu belirten Twitter, devletler ve sivil kullanıcılardan da çok sayıda hesap kapatma ve paylaşım sildirme talebi geldiğini açıkladı. Açıklanan verilere göre hesap kapatma ve içerik kaldırma için Türkiye 3,076 taleple ilk sırayı alırken taleplerin 2232 tanesi emniyet yetkilileri tarafından, 844 tanesi ise mahkeme kararıyla Twitter’a iletildi. Twitter ise bu taleplerin yüzde 19’unu olumlu karşıladı.

Dünya genelinde hükümetlerden gelen talepleri dikkatle incelediğini açıklayan Twitter, talep sayısının 2016’nın ilk yarısına göre yüzde 7 oranında artmasına rağmen bu taleplerden etkilenen hesap sayısının yüzde 13 azaldığını belirtti. Sosyal medya devi ayrıca medya kuruluşları ve gazeteciler için yöneltilen taleplerin de dikkatle incelendiğini ve taleplerin kötü niyetle kullanılmaması için elinden geleni yaptığını açıkladı.


https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-22/half-of-tweet-removal-requests-come-from-turkey-twitter-says Yorum Yaz
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Parola_18 2 yıl en beğenilen
bide siz yapsanız böyle bir temizligi donanım haber ?
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Giresunlufuk 2 yıl
Aynısını DH'den de bekliyoruz.
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psicik96 2 yıl
Resmen terör yuvası ... Twitter , Facebook resmen organize terör yuvası ..
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emre1393 2 yıl
Darısı aktrollerin başına
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Giresunlufuk 2 yıl
Aynısını DH'den de bekliyoruz.
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psicik96 2 yıl
Resmen terör yuvası ... Twitter , Facebook resmen organize terör yuvası ..
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kadirirdem 2 yıl psicik96
psicik96

Resmen terör yuvası ... Twitter , Facebook resmen organize terör yuvası ..

DH Forumda farksız...
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weltew35d 2 yıl
Birde ülkede gercek temizlik yapılsa terör olayları tamamen bitse keske
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Parola_18 2 yıl en beğenilen
bide siz yapsanız böyle bir temizligi donanım haber ?
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