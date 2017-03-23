Twitter terörle bağlantılı binlerce hesabı askıya aldı

Terör eylemlerinin başlatılması için platformun kullanıldığını ve bazı hesapların bu terör örgütlerini öven/destekleyen paylaşımlarda bulunduğunu belirten Twitter, devletler ve sivil kullanıcılardan da çok sayıda hesap kapatma ve paylaşım sildirme talebi geldiğini açıkladı. Açıklanan verilere göre hesap kapatma ve içerik kaldırma için Türkiye 3,076 taleple ilk sırayı alırken taleplerin 2232 tanesi emniyet yetkilileri tarafından, 844 tanesi ise mahkeme kararıyla Twitter’a iletildi. Twitter ise bu taleplerin yüzde 19’unu olumlu karşıladı.
Dünya genelinde hükümetlerden gelen talepleri dikkatle incelediğini açıklayan Twitter, talep sayısının 2016’nın ilk yarısına göre yüzde 7 oranında artmasına rağmen bu taleplerden etkilenen hesap sayısının yüzde 13 azaldığını belirtti. Sosyal medya devi ayrıca medya kuruluşları ve gazeteciler için yöneltilen taleplerin de dikkatle incelendiğini ve taleplerin kötü niyetle kullanılmaması için elinden geleni yaptığını açıkladı.
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-22/half-of-tweet-removal-requests-come-from-turkey-twitter-says Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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