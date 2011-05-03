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Turkcell Superonline 1000 Mbps hızında fiber internet hizmetini duyurdu

Turkcell Superonline, Türkiye'nin en hızlı ve en pahalı tarifesi olan 1000 Mbps'lik fiber internet tarifesini duyurdu. Yapılan açıklamada en düşük internet tarifesinin de 20Mbps'ye yükseltildiği belir
8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizin önde gelen internet sağlayıcılarından Superonline ve Türkiye'nin GSM operatörlerinden Turkcell, bugün yaptıkları basın toplantısında teknoloji ve iletişim dünyasını yakından ilgilendiren duyurular yaptı.

Basın toplantısında öncelikli olarak Superonline markasının bugünden itibaren Turkcell Superonline olarak hizmet vereceği açıklandı. Yapılan bu yenilik eş zamanlı olarak Superonline'ın web sitesine de yansıtıldı.

Kurumsal olarak oldukça ciddi olan bu hamlenin yanı sıra, basın toplantısında Turkcell Superonline'ın yeni fiber internet hizmeti de tanıtıldı.

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Turkcell Superonline, bugün itibariyle Türkiye'nin en hızlı internet paketi olan 1000 Mbps'lik paketin tercih edilebilir durumda olduğunu duyurdu. 1000 Mbps'lik fiber internet paketi hakkında verilen bilgilerde bu hız ortamında HD kalitedeki 90 dakikalık bir filmin yaklaşık 3.5 dakikada, 700 MB boyutlu bir VCD filmin yaklaşık 5,6 saniyede indirilebileceği belirtildi.

Basın toplantısında duyuru ve konuşmaları yapan, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, soru-cevap kısmında adil kullanım şartları altında 1000 Mbps'lik internet tarifesinin ne kadar limit vereceği hakkında sormuş olduğumuz soruyu, "4 TB" olarak yanıtladı.

Turkcell Superonline 1000 Mbps hızında fiber internet hizmetini duyurdu
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Murat Erkan ve Süreyya Ciliv

Süreyya Ciliv, Turkcell Superonline'ın duyurmuş olduğu 1000 Mbps'lik fiber internet tarifesinin ilk 3 ay için 499 TL, sonraki dönemlerde ise 999 TL olacağını belirtirken, bugün itibariyle Turkcell Superonline'ın sağlayacağı en düşük internet hızının 20 Mbps olacağını belirtti.

Turkcell Superonline 1000 Mbps hızında fiber internet hizmetini duyurdu
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Krak3n 8 yıl en beğenilen
"Hem internetimiz çok yavaş" diyip isyan ediyorsunuz, sonra böyle bir proje çıktığında da ''ne gerek var HDD'ler kaldırmaz vs'' gibi saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz. Ne çelişkili insanlarsınız.
"Hem internetimiz çok yavaş" diyip isyan ediyorsunuz, sonra böyle bir proje çıktığında da ''ne gerek var HDD'ler kaldırmaz vs'' gibi saçma sapan yorumlar yapıy...
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TheCaliph_ 8 yıl

scrafea

oha, iyiymiş 1gbps.

4 gb kotalı



4 Tb kotalıı



İNternetten baktımda Japonya 'da 1 Gb hız 65 tl 100 mbit 29 tl

bizim ülkede 10 mbit 45 tl :D
scrafeaoha, iyiymiş 1gbps.4 gb kotalı4 Tb kotalııİNternetten b...
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inexo 8 yıl
1000 tl verip tüm apartmanca girebilir miyiz :)
3 Yanıt Yanıtla +29
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DH Misafiri 3 yıl
tami tamina tam bir soygun
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fuujitsu 3 yıl
Turkiye de butun intetnet firmalari anlasmis gibi adam akıllı rekabet ortami yok. Benim gibi ev kullanıcısı durumundakiler icin hala yaptiklari dogru durust bir sey yok.
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DH Misafiri 3 yıl
Ya Arkadaşlar 1000MBPS Diyorlar Ama Ben 1 Gb Lik Dowload Yaparken İlk 5 6 saniye jet gibi ama sonra hız 512 kb ye düşüyor pc bile kasıyor pc özellikleri 16gb ram 6 gb ekran intel i7 ama kastırıyo pc yi ara sıra elektrikler bile gidip geliyo
inanmayın en idealı TTNet Sınırsız internet 50Gb filan istersenizde arttırabilirsiniz 350GB e kadar AKN'yı
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sis651 3 yıl DH Misafiri
100 Mbit abonelerini kastırıyordu eskiden, anakarttan sürücülerin PIO modu ayarları ile oynayarak düzeltilebiliyordu bazıları.
Ama elektriği bile kestiğini daha sizden duyuyorum ki yuh, başka şey atın bari.
Bilgisayarın kasması ayarlarının düzgün olmamasındandır. Elektriğin kesilmesinin de fiber İnternet ile alakası yoktur, modem vs. cihazlarda bir elektrik arızası olmadan...
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fuzzylgc 5 yıl
ttnet e alternatif yok ki
denize düşen yilana sarilir hadi turkcell ye ttneti
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GianniVersace 5 yıl
999TL nedir ya her ay ödenir mi o :D
edit: Kimse mmnun değil.
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DH Misafiri 5 yıl
Yaa bizdede 1000mbps var aylik 20 gb yi gecmiyor kullanmam ama internetin hizi asiri yavasladi...
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myilmaz89 6 yıl
1000mbite felan gerek yok bana, 8mbit tt kullanicisiyim, 3mbit downu alıp upa verseler yeter :)
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Tekno moomce 6 yıl
100 mbt baglantı hızına kaç mbt 3 mü 5mbt mi ooo bu uplad hızlarıyla hoş bana kalsa 10 mbt 5mbt uplad yeter de artar tabi öyle akk yada başka bişeyle değil gerçek hakiki sınırsız hızımı alsla düşmücek de nerde öyle ahım şahım bişey istemiyoruz bu imkansız herhalde türkiyede malüm tekelcilik rekabet yok sesimizi duyan yok
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LittleEinstein 6 yıl
facebook.com/...
1000 mbps interneti var fakat 200 mbps kullanıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
inexo
1000 tl verip tüm apartmanca girebilir miyiz :)

yani anca o şekilde öderiz başka yolu yok.1 gbs lüks durumda eline geçerse tabi alt yapı yok zaten çoğu yerde
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usmcsas 7 yıl
Para olucak alıcan Superonline nın altyapısını göçertmeyen ne olsun :DSınır falan da yok madem diyosun adil kullanım diye bunada koy o zaman
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gollum2 7 yıl
İsterse 1milyon tbps olsun kota koyduktan sonra hiç bir anlamı kalmıyor o kadar hızın...
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Operatörler - Kurumsal Haberler, turkcell superonline ve
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