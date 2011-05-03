Turkcell Superonline 1000 Mbps hızında fiber internet hizmetini duyurdu





Ülkemizin önde gelen internet sağlayıcılarından Superonline ve Türkiye'nin GSM operatörlerinden Turkcell, bugün yaptıkları basın toplantısında teknoloji ve iletişim dünyasını yakından ilgilendiren duyurular yaptı.

Basın toplantısında öncelikli olarak Superonline markasının bugünden itibaren Turkcell Superonline olarak hizmet vereceği açıklandı. Yapılan bu yenilik eş zamanlı olarak Superonline'ın web sitesine de yansıtıldı.

Kurumsal olarak oldukça ciddi olan bu hamlenin yanı sıra, basın toplantısında Turkcell Superonline'ın yeni fiber internet hizmeti de tanıtıldı.

Turkcell Superonline, bugün itibariyle Türkiye'nin en hızlı internet paketi olan 1000 Mbps'lik paketin tercih edilebilir durumda olduğunu duyurdu. 1000 Mbps'lik fiber internet paketi hakkında verilen bilgilerde bu hız ortamında HD kalitedeki 90 dakikalık bir filmin yaklaşık 3.5 dakikada, 700 MB boyutlu bir VCD filmin yaklaşık 5,6 saniyede indirilebileceği belirtildi.

Basın toplantısında duyuru ve konuşmaları yapan, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, soru-cevap kısmında adil kullanım şartları altında 1000 Mbps'lik internet tarifesinin ne kadar limit vereceği hakkında sormuş olduğumuz soruyu, "4 TB" olarak yanıtladı.

Murat Erkan ve Süreyya Ciliv

Süreyya Ciliv, Turkcell Superonline'ın duyurmuş olduğu 1000 Mbps'lik fiber internet tarifesinin ilk 3 ay için 499 TL, sonraki dönemlerde ise 999 TL olacağını belirtirken, bugün itibariyle Turkcell Superonline'ın sağlayacağı en düşük internet hızının 20 Mbps olacağını belirtti.